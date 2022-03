Vakio: Borolla lähes mahdoton tehtävä FA-cupin puolivälierässä

Millwallin onni todennäköisesti päättyy vierasottelussa Stokea vastaan. Wigan jatkaa Ykkösliigan kärkitaistelussa.

1 Middlesbrough–Chelsea (2)

FA-cup: Boron otteet ovat jääneet viime viikkoina sarjapeleissä odotuksista, kuten viimeksi 0–0 päättyneessä vierasottelussa Millwallia vastaan. FA-cupissa Boro on kuitenkin ottanut jo useamman päänahan Valioliigan joukkueilta. Chelsean otteet Valioliigassa ovat olleet odotusten mukaisia ja keskiviikkona edessä on Mestarien liigan toinen osa Lillen vieraana. Tasoero on Chelsean hyväksi merkittävä ja se on noin 70 prosentin suosikki.

2 Huddersfield–Bournemouth (X2)

Championship: Huddersfieldin jatkoi kovaa tuloksen tekemistä jaettuaan pisteet vierasottelussa WBA:ta vastaan maalipaikkoihin nähden loogisesti 2–2. Bournemouth palasi odotetusti voittokantaan, kun kotiottelu Derbya vastaan hoidettiin ansaitusti 2–0. Bournemouth on selvästi laadukkaampi ja vieraiden asetelmia parantaa päivää pidempi palautumisaika viikkokierrokselta. Bournemouth on vieraissakin noin 45 prosentin suosikki.

3 Reading FC–Blackburn (X2)

Championship: Reading kärsi ruman 0–4-tappion Forestin vieraana, vaikka ottelu oli merkittävästi loppulukemia tasaväkisempi kamppailu. Blackburn joutui taipumaan kotikentällään 0–1-tappioon Bristolia vastaan, vaikka hallitsi pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Blackburn on laadukkaampi, muttei siinä määrin mitä sarjataulukko antaa ymmärtää. Vieraiden noin 42 prosentin suosikkiasema on silti perusteltu.

4 Hull–Luton (12)

Championship: Hull esiintyi laadukkaasti tasattuaan pisteet Birminghamin vieraana maalipaikkoihin nähden oikeutetusti 0–0. Luton joutui taipumaan 1–2-tappioon kotikentällä QPR:ää vastaan, vaikka maalipaikat jakautuivat ottelussa tasaisesti. Ero perustasossa menee Lutonin eduksi siinä määrin, että sen niukka 39 prosentin suosikkiasema on vieraskentälläkin perusteltu.

5 Stoke–Millwall (1)

Championship: Stoke joutui tyytymään 2–2-tasapeliin Peterborough’n vieraana, vaikka olisi ansainnut täydet pisteet. Millwall jatkoi vahvaa tuloskuntoaan, kun kotiottelussa Middlesbroughta vastaan pisteet tasattiin maalittomana. Stoke on laadukkaampi, Millwall on ollut viime viikkoina peliesityksiinsä nähden onnekas. Stoke on noin 48 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki.

6 Bristol C–West Bromwich (2)

Championship: Bristol onnistui hakemaan täydet pisteet Blackburnin vieraana 1–0-voitollaan, vaikka jäi maalipaikkojen valossa selvästi heikommaksi. WBA tasasi pisteet kotikentällä Huddersfieldia vastaan 2–2, vaikka esitys oli jälleen odotettua heikompi. Ero perustasossa menee WBA:n eduksi selvällä marginaalilla, vaikkeivät viimeaikaiset esitykset ole vakuuttaneet. Vieraat ovat lähes kerran kahdesta voittavia suosikkeja.

7 Swansea–Birmingham (X2)

X2 Championship: Swansea kärsi 0–1-tappion Blackpoolin vieraana ja jäi myös pelitapahtumien valossa heikommaksi osapuoleksi. Birmingham tasasi pisteet kotona Hullia vastaan 0–0 ja lukemia voi pitää hyvänä kuvauksena niukasti maalipaikkoja sisältäneestä ottelusta. Swansea on pelivoimaltaan niukasti vieraita perässä ja päivää lyhyempi palautumisaika on haitaksi. Kotietu pitää Swansean silti noin 38 prosentin suosikkina.

8 Wigan–Morecambe (1)

Ykkösliiga: Wigan tasasi pisteet kärkikamppailussa MK Donsin vieraana 1–1. Pistejako oli linjassa myös tasaisina edenneiden pelitapahtumien kanssa. Morecamben edellinen voitto on tammikuun lopulta ja putoamisuhka todellinen. Viime kotiottelu Cheltenhamia vastaan hävittiin 1–3. Tasoero kärjen ja putoamiskamppailun välillä on suuri. Wigan on kotona noin 65 prosentin suosikki.

9 Gillingham FC–Sheffield W (2)

Ykkösliiga: Gillinghamin kausi on sujunut selvästi alle odotusten. Viime kierroksella se nappasi tärkeän 1–0-voiton toisen putoajakandidaatin Doncasterin vieraana. Sheffield on nostanut tasoaan kevätkaudella ja havittelee vielä paikkaa kuuden sakissa. Viimeksi se murskasi kotikentällä Cambridgen peräti 6–0. Tasoero puhuu hyvävireisen Sheffieldin puolesta, ja vierasjoukkue on hieman yli 50 prosentin suosikki.

10 Cambridge U–MK Dons (2)

Ykkösliiga: Sarjanousija Cambridgen otteet ovat olleet viime viikkoina vaisuja. Viime kierroksella tuli ruma 0–6-tappio Sheffieldin vieraana. Dons esiintyi odotetulla tasolla tasattuaan pisteet Wiganin kanssa 1–1 kärkijoukkueiden kohtaamisessa. Tasoero on Donsin hyväksi selkeä ja vieraat ovat lähes 50 prosentin suosikkeja.

11 Portsmouth–Wycombe (1X)

Ykkösliiga: Portsmouth etenee kahdeksan pelin tappiottomassa putkessa, vaikka olisi Ipswichin vieraana 0–0 päättyneessä ottelussa ansainnut hävitä. Wycombe tasasi pisteet kotikentällä sarjakärki Rotherhamia vastaan niin ikään 0–0. Wycombe on hieman kotijoukkuetta laadukkaampi, mutta kotietu pitää Portsmouthin hieman yli 40 prosentin suosikkina.

12 Lincoln C–Sunderland (X2)

Ykkösliiga: Lincolnin kausi on sujunut toistaiseksi alle odotusten. Otteet ovat ailahdelleet, mutta viime kierroksella vielä heikommin rankattu Wimbledon kaatui vieraissa 2–0. Sunderland on jäänyt kevään edetessä jälkeen sarjan terävimmästä kärjestä. Viime viikkojen kelpo tulokset ovat parantaneet asemia kuuden sakissa, ja edellinen tappio on kuukauden takaa. Tasoero on Sunderlandin hyväksi selkeä ja vieraat ansaitsevat noin 45 prosentin suosikkiaseman.

13 Oxford U–Ipswich T (1)

Ykkösliiga: Oxfordin kausi on sujunut odotetusti ja paikka pudotuspeleissä näyttää todennäköiseltä. Alla on kaksi peräkkäistä voittoa, josta viimeisin Shewsburyn vieraana 2–1. Ipswich on pelannut tappiotta sitten tammikuun lopun ja sarjasijoitus peilaa suoritustasoa. Viimeksi kotikentällä Portsmouthia vastaan joukkue jäi maalittomaan tasapeliin pelitapahtumien hallinnasta huolimatta. Oxford on laadukkaampi ja kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema kotikentällä perusteltu.