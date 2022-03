Eurofutistuomio: Cristiano Ronaldolta hurja näytös – Chelsean fanit vetivät alta riman

Tämä puhuttaa eurofutiksessa.

Eurofutistuomiossa käydään jälleen läpi tähdet, yllätykset ja mokat.

Raadissa ovat tällä kertaa mukana toimittajat Janne Oivio, Rami Tuisku ja Janne Kosunen.

Janne Oivio

Tähti

Joe Gelhardtin nimi ei välttämättä ole vielä monelle tuttu, mutta ehkä pian 19-vuotias tunnetaan paremmin. Leedsin hyökkääjä murskasi Teemu Pukin ja Norwichin sydämet neljännen lisäaikaminuutin maalilla. Leeds voitti 2–1 ja otti ensimmäisen liigavoittonsa sitten tammikuun. Väliin mahtui seitsemän tappiota, tasapeli ja 25 päästettyä. Jenkkiluotsi Jesse Marschin ensivoitto.

Puheenaihe

Lontoossa tapahtuu jotain hämmästyttävää. Ei, en puhu siitä, että Chelsean väen luottokortit on jäädytetty. Kyse on Arsenalista, joka otti viidennen voittonsa putkeen ja taistelee Mestarien liigan paikasta. 2–0-voitto Leicesteristä oli vakuuttava. Arsenal on pääasiassa lyönyt keskikastin porukoita, mutta se onkin homman juju: tasaisuus.

Joe Gelhardt (oik) räjäytti pankin.

Tyyli

Silmät kiinni. Newcastlen managerilta Eddie Howelta kysyttiin pelin jälkeen 81:stä Saudi-Arabiassa teloitetusta ihmisestä. Newcastlen pääomistaja on Saudi-Arabian valtiollinen sijoitusrahasto PIF. Howe ei tietenkään ole ampunut ketään, mutta kysymys muistuttaa siitä, kenen taskuissa Howen kädet ovat. Howe sanoi puhuvansa vain futiksesta.

Moka

Chelsean kannattajilla oli erityisen synkkä maine ennen Valioliigan alkua ja seuran glamourvuosia, vaikka maailmalta löytyy kultturellimpiakin etäfaneja. Kukaan tuskin yllättyi, kun Stamford Bridgeä koristi viikonloppuna Venäjän lipun väreissä ollut banderolli, jossa luki ”The Roman Empire”. Todiste taas urheilupesun tehokkuudesta, ja Vladimir Putin kiittää.

Yllätys

Miten Genoan kausi on mahdollinen? Seura on kerännyt 19 pistettä 29 ottelusta ja on putoamistaistelussa. Päällisin puolin ei mitään yllättävää. Mutta joukkueen saldo on 12 tappion lisäksi vain 1 voitto ja hurjat 16 tasapeliä! Ainoa voitto on syyskuulta ja joukkue on ottanut nyt seitsemän tasuria putkeen, kolme nollanollaa putkeen. Viimeisestä maalista on pian kuukausi.

Rami Tuisku

Tähti

Liverpool löysi talven siirtoikkunassa melkoisen taikurin. FC Portosta 45 miljoonalla lunastettu Luis Diaz on ehtinyt jo näyttää timanttista tasoaan Valioliigassa. Lauantaina tuulennopea kolumbialainen rynni kroppaansa säästelemättä pystysyöttöön ja siirsi pallon päällään maaliin. TIlanteessa Brightonin maalivahti Robert Sanchez olisi ansainnut punakortin Diazin tyrmäämisestä.

Puheenaihe

AC Milan jahtaa nyt tosissaan Italian mestaruutta. Punamustien 18 tittelistä viimeisin on kaudelta 2010–2011, ja nyt San Sirolla unelmoidaan odotuksen päättymisestä. Milan johtaa sarjaa kolmen pisteellä, kun kaudesta on pelaamatta yhdeksän kierrosta. Lauantaina Pierre Kalulu nostatti toiveita iskemällä ottelun ainoan osuman Empolia vastaan.

Tyyli

Ukrainalaisia on koeteltu armottomasti Venäjän sotajoukkojen hyökättyä maahan. West Hamin Andri Jarmolenko palasi sunnuntaina pelikentille ensi kertaa sodan alettua. Ukrainalainen teki maalin heti paluupelissään ja liikuttui kyyneliin. ”West Hamille ja Ukrainalle, numero seitsemän, Andri Jarmolenko”, tyylitteli stadionin kuuluttaja ja sai yleisön puhkeamaan aplodeihin.

Moka

PSG:n tähdet Lionel Messin ja Neymarin johdolla joutuivat sunnuntaina kuuntelemaan buuauskonserttia. Mökän syynä ei ollut Bordeaux-ottelun tapahtumat, sillä pariisilaiset voittivat kotikentällään 3–0. Moka tapahtui keskiviikkona, jolloin PSG suli katastrofaalisesti Real Madridia vastaan ja putosi Mestarien liigasta.

Yllätys

Romelu Lukaku tuli täksi kaudeksi Italiasta peräti 115 miljoonan euron siirtosummalla Chelseaan. Belgihyökkääjän kausi on ollut vaikea, ja hän on tehnyt liigassa vaivaiset viisi maalia. Italialaismediassa väläyteltiin jo, että Lukaku halajaa takaisin Milanon Interiin. Väitteiden mukaan Lukaku on jopa valmis palkanalennukseen.

Janne Kosunen

Tähti

Cristiano Ronaldo käväisi vanhoilla kotikulmillaan Madeiralla ja palasi työpaikalleen Manchester Unitediin akut täynnä virtaa. Kolme maalia Tottenhamin verkkoon 3–2-voitossa oli muistutus siitä, ettei ”Rolle” ole menneen talven lumia 37-vuotiaanakaan. Se oli pelaajan ammattilaisuran 59:s hattutemppu. Huikea saldo.

Chelsean kannattajien viesti omistajansa pakotteista oli selkeä.

Puheenaihe

Chelsean tulevaisuutta varjostavat synkät pilvet. Levottomuus seuran sisällä kasvaa. Omistaja Roman Abramovitshiin kohdistetut pakotteet toivat rajoituksia seuran toimintaan. Pelaaminen saa jatkua, mutta tulovirrat ovat kuihtumassa. Siinä hieman pohdittavaa seuralle, jonka palkkakulut ovat 28 miljoonaa puntaa (n. 33,5 miljoonaa euroa) kuukaudessa.

Tyyli

Valioliigan ”tanskalaisjoukkueen” Brentfordin tähti Christian Eriksen lähetti Burnleyn maalille vasurillaan sellaisen leivoksen, ettei kauniimmasta väliä. Ivan Toney pääsi herkuttelemaan keskityksestä maaliin, ja Brentford otti tärkeän voiton. Tyylikästä Erikseniä katselee Valioliigassa – tai missä liigassa tahansa – mielellään vielä kauan.

Erotuomari Mike Deanilla oli vaikeaa.

Moka

Erotuomari Mike Dean ja avustava videotuomari taisivat ottaa päivänokoset lauantaina, koska eivät ajaneet Brightonin maalivahtia Robert Sanchezia kentältä. Sanchez tyrmäsi Liverpoolin hyökkääjän Luis Diazin räikeän myöhästyneellä torjuntayrityksellään. Ok, pallo meni maaliin, mutta pitääkö silloin ummistaa silmät?

Yllätys

Aina, kun Bayern München ei voita, voidaan puhua yllätyksestä. Baijerilaisten oli tyytyminen tasapeliin Hoffenheimin vieraana selkeästä hallinnastaan huolimatta. Bayernin tasoitusmaalin tekijä sen sijaan ei yllättänyt: Robert Lewandowski. Hyökkääjä on osunut kuluvalla liigakaudella pelaamissaan 26 ottelussa yhteensä 29 kertaa.