Suomen maajoukkuepelaajalla on venäläiset juuret – hyökkäys Ukrainaan toi tuskan: ”Todella ahdistava ja hävettävä fiilis”

Puolan liigassa pelaava Robert Ivanov on huolissaan sodan vaikutuksista venäläisten ja venäjää puhuvien asemaan Suomessa.

Miesten jalkapallomaajoukkueen keskuspuolustaja Robert Ivanovia, 27, Ukrainan sota koskettaa läheltä. Ivanovin äidin setä perheineen asuu Harkovassa, jota Venäjä asein moukaroi.

Ilta-Sanomien Puolasta puhelimitse tavoittama Ivanov kertoo nähneensä läheistä perhettä viimeksi kolme neljä vuotta sitten syntymäpäiväjuhlissa Suomessa.

– Äitini ja veljeni ovat olleet heihin tiiviimmin yhteydessä. Heidän mukaansa he elävät niin normaalisti, kuin tilanteessa voi elää. Heidän lähettyvillään ei ole vielä ollut mitään isompaa sotaa. He ovat kuulleet jotain räjähdyksiä, mutta kyseessä on iso kaupunki, Ivanov kertoo.

Ivanovin perhe on tarjonnut turvaa Suomesta, mutta sukulaisperhe on päättänyt pysyä Harkovassa, muutaman kymmenen kilometrin päässä Venäjän rajasta. Ivanov muistuttaa, että sodan uhka on ollut kaupungin yllä kahdeksan vuoden ajan.

Hän arvelee läheistensä tavallaan tottuneen tilanteeseen.

– Meilläkin olisi tyttöystävän kanssa kämppä nyt enemmän tai vähemmän tyhjillään, kun asutaan molemmat ulkomailla. Mutta eivät he halua lähteä.

Ivanov pohtii, että tuntuisi erikoiselta jäädä elämään omaan asuntoon kaupungissa, jossa käydään sotaa, mutta muistuttaa, että tilannetta on vaikea käsittää ulkopuolelta.

– En tiedä pystyykö kukaan ymmärtämään tuollaista, joka ei ole ollut siinä tilanteessa.

Ukrainan rajanaapuri Puola on ottanut vastaan eniten ukrainalaispakolaisia koko maailmassa. BBC:n maanantaisten tietojen mukaan 2,8 miljoonasta pakolaisesta Puola on vastaanottanut 1,7 miljoonaa.

Ivanovin kotikaupungissa Poznanissa joka puolella kaupunkia liehuu Ukrainan lippuja.

Viime tiistaina Poznanissa tyttöystäväänsä Varsovan-junaan saattanut Ivanov kohtasi sodan ”kasvot” ensi kertaa. Junalaituri oli täynnä ukrainalaisia pakolaisnaisia ja -lapsia.

– Oli ikävä fiilis nähdä se. Olin nukkunut huonosti ja kun tyttöystävän joutui lähettämään kotiin, niin suru otti vallan tilanteessa.

– Kauhean moni ei tiedä, mihin he ovat menossa. Realiteetti kolahti, että tuossa on naapurimaasta paenneita ihmisiä. Juuri se ihmisten määrä oli posketon. Tietämättömyys heidän kohtalostaan surettaa ehkä eniten, Ivanov kuvailee.

” Tietämättömyys heidän kohtalostaan surettaa ehkä eniten

Ivanovilla on venäläiset juuret. Torstaiaamun 24. helmikuuta uutiset tuntuivat hänen mukaansa hurjilta. Hän tietää, miten ukrainalaisilla on perhettä Venäjällä ja päinvastoin.

– Tuntuu poskettomalta, että tällainen tilanne syntyy. Serkut ja veljekset sotivat keskenään. Tuli todella ahdistava ja hävettävä fiilis, että miksi Venäjä haluaa tehdä näin.

– En olisi ikinä kuvitellut, että joudun omana elinaikanani todistamaan näin lähellä olevaa sotaa. Tuli tosi epärealistinen olo: miten joku haluaisi mielestäni oudoista ja käsittämättömistä syistä hyökätä toiseen maahan?

Viime kesän EM-kisoissa Ivanov kuvattiin totisena. Tällä hetkellä hän pohtii, miten Suomessa rehottava venäläisiin kohdistuva rasismi saataisiin loppumaan.

Rasismi on sotatilassa yksi suurimmista huolenaiheista Ivanoville, jolla on paljon venäläisiä ja venäjää puhuvia ystäviä Suomessa. Haastatteluhetkellä perjantai-iltana Ivanov kertoi saaneensa juuri tiedon yhdestä syrjintätapauksesta.

– Hyvä ystäväni – Suomessa asuva venäläinen – kertoi olleensa lapsensa kanssa uimahallissa, ja heitä oli katsottu pahasti puhuessaan venäjää. Poika on juuri oppinut puhumaan venäjää, Ivanov kertoo.

Ivanov sanoo, että hänelle suomalaisten Venäjä-vastaisuus ja haistattelun lisääntyminen Ukrainan sodan kärjistymisen jälkeen ei tullut yllätyksenä. Hän kertoo kohdanneensa haukkumista tasaisin väliajoin.

– Jonkun läheisen kanssa juuri puhuimme, että venäläisten ja suomalaisten välille on rakennettu siltaa talvisodasta lähtien, ja nyt lähdetään taas nollasta. Ryssittelemisen kynnys on varmasti pienentynyt ja siihen pitää puuttua, kuten mihin tahansa muuhun rasismiin. Mikään rasismi ei auta tilannetta, siinä ei ole mitään järkeä ja se vain pahentaa tilannetta, Ivanov painottaa.

Ivanov kertoo, että hän haluaa kriisin aikana vaikuttaa rasismin ja venäläisvastaisuuden kitkemiseen. Ivanovinkin mainitsema häpeä on tunne, jonka Suomessa asuvat venäläiset jakavat.

– Jengi puhuu jo, että haluaisi muuttaa pois Suomesta. Se on alkanut minua mietityttämään eniten. Pitäisi saada aikuiset muistuttamaan itselleen ja kaikille muille, että tämä ei ole Suomessa asuvien venäläisten vika. He kärsivät kuten muutkin, elleivät enemmänkin.

– Tosi monella on häpeän tunne siitä, että Venäjä on tehnyt näin. Ei se auta tilannetta, että aletaan mulkoilemaan tai puhumaan negatiivisesti. Tuntuu, että tilanteen hallinta on ehkä karannut käsistä. Se on isoin huoleni, että venäjää puhuvia tai venäläisiä kiusattaisiin Suomessa.

” Se on isoin huoleni, että venäjää puhuvia tai venäläisiä kiusattaisiin Suomessa.

Ivanov osaa venäjää, mutta ei ole seurannut tarkasti Venäjän mediaa. Propagandan levittämisen hän kuitenkin tunnistaa.

– Onhan se surullista, että he eivät käytä termiä sota tai negatiivisia termejä. ”Erityisoperaatiot” ja muut ovat aivan käsittämättömiä juttuja.

– Kova sotapropaganda on selvä esimerkki (disinformaatiosta). Ihmisille Venäjällä uskotellaan, ettei mitään sotaa ole aloitettu ja Poznanissa junalaituri on täynnä naisia ja lapsia. En näe logiikkaa, että puhutaan vapauttamisesta ja sieltä on lähtenyt 2,5 miljoonaa ihmistä pois. Mielestäni vapauttaminen tarkoittaa jotain muuta.

Robert Ivanov kasvoi Itä-Helsingissä. Nyt hän on huolissaan siitä, miten Suomessa suhtaudutaan venäläistaustaisiin. IS kuvasi Ivanovin muutama vuosi sitten lapsuuden kotikulmilla Kontulassa.

Ivanovin äiti on inkerinsuomalainen ja edesmennyt isä venäläinen. Sosiaalisessa mediassa vielä melko tuntemattoman pelurin nimeä, juuria ja Instagramin nimimerkkiä kummasteltiin, kun Ivanov valittiin Suomen historialliseen EM-kisajoukkueeseen.

– Silloin kun EM-kisoihin valittiin, niin silloin oli jotain juttua että ollaan menossa pelaamaan Venäjälle ja olen Ivanov. Totta kai Instagram-nimeänikin mietittiin, että pitäisikö se vaihtaa.

Ivanovin entinen Instagram-nimimerkki @ruskisoldat eli vapaasti suomennettuna venäläinen sotilas, on nyt historiaa. Nykyään Ivanovin Instagram-nimimerkki on @robaivanov.

– Rehellisesti sanoen en edes muista koko tarinaa. Olin 18–19, joko juuri intissä tai käynyt intin, ja ajattelin että no hei, olen yksi ”venäläinen sotilas”. Silloin kaikilla oli vielä Instassa lempinimi eikä etunimi ja sukunimi. Ei siinä ollut mitään poliittista. Teini-ikäisenä halusi olla nokkela ja keksiä tällaisen nimimerkin, ja on siitä moni saanut hyvät naurutkin, että kuka tämä ruskisoldat on, Ivanov avaa.

Hän muistelee vaihtaneensa Instagram-tilinsä nimimerkin Ukrainan sodan alkua edeltäneenä keskiviikkona.

– Tiedän, että minulla on paljon nuoria seuraajia. En halua, että nimimerkistäni tulee mitään viittauksia sotaan tai mihinkään negatiiviseen. Isoveljen kanssa puhuimme asiasta ja tyttöystäväni oli sitä mieltä, että se olisi pitänyt vaihtaa jo ennen EM-kisoja. On se ollut pidempään puheenaihe, mutta viimeistään nyt se oli fiksu päätös. Se käyttäjänimi oli tullut tiensä päähän.

Warta eli Ivanovin seurajoukkue käytti hetki sitten optionsa jatkaa suomalaisen sopimusta myös ensi kaudeksi. Ivanovia ei huoleta jatkaa maassa, jonka naapurissa käydään sotaa.

– Ehkä se on naiivia ajattelua, mutta uskon ja toivon että sota loppuu ihan kohta. En ole ajatellut, että Venäjä jatkaisi yhtäkkiä hyökkäystä Puolaan. Se tuntuisi kummalliselta.

Ivanov kertoo olevansa ylpeä siitä, miten Puolan liiga on reagoinut tilanteeseen. Seurat ovat järjestäneet Ukrainan hyväksi keräyksiä ja auttaneet kriisitilanteessa myös rahallisesti.

– Futis on varmaan sellainen henkireikä todella monelle, joka sitä pelaa tai harrastaa. Minulle se on terapeuttista: siellä unohtuu huolet. Täällä ennen jokaista peliä osoitetaan tukea Ukrainalle ja pelataan Ukrainan värisissä kapteeninnauhoissa. Olen ylpeä, miten Puolan Ekstraklasa on reagoinut.