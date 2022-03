Vakio: ManUlla vaikeat lähtökohdat kotiotteluun Tottenhamia vastaan

Championshipissä on useita mahdollisuuksia rivin arvoa nostaviin ohipeleihin.

1 Manchester U–Tottenham (2)

Valioliiga: United joutui sunnuntaina taipumaan Manchesterin paikallisottelussa Cityä vastaan 1–4-tappioon jääden myös maalipaikkojen valossa selvästi heikommaksi osapuoleksi. Unitedilla on ensi viikolla edessä Mestarien liigan toinen osaottelu Atletico Madridia vastaan, mikä voi näkyä lauantain ottelun pelaajavalinnoissa. Kokoonpanossa riittää muutenkin epävarmuutta, sillä Luke Shaw ja Raphael Varane ovat kärsineet koronasta ja hyökkäyskaksikko Edinson Cavani sekä Cristiano Ronaldo lihasvammoista.

Tottenham jatkoi maanantaina siitä, mihin edeltävässä 4–0-vierasvoitossa Leedsia vastaan jäi. Kotiottelu Evertonia vastaan voitettiin peräti 5–0. Myös Tottenhamin peliesitys oikeutti murskavoittoon. Tottenhamin kokoonpanotilanne on hyvä ja ainoastaan muutama pitkäaikaispotilas on kokoonpanon ulkopuolella.

United on rankingissa Tottenhamin edellä, mutta ero ei ole merkittävän suuri. Kummankin joukkueen peliesityksissä on riittänyt viimeisen kuukauden aikana hajontaa, mutta Tottenham vaikuttaa pääsevän otteluun paremmista lähtökohdista jo pelkästään isäntien mahdollisten poissaolojen takia. United on kotikentällään noin 45 prosentin suosikki. Kohteen pelijakaumassa ei ole merkittävää vääristymää suuntaan taikka toiseen, mutta noin kerran kolmesta toteutuva vierasvoitto on kiinnostava peli-idea.

2 Brentford–Burnley (1)

Valioliiga: Brentford palasi voittokantaan sitten tammikuun alun voitettuaan vierasottelun Norwichia vastaan ansaitusti 3–1. Täysi pistesaalis tuli tarpeeseen, sillä voitottomaan jaksoon mahtui paljon hyviäkin peliesityksiä, joissa pistemenetykset ovat varmasti syöneet joukkueen itseluottamusta. Brentfordin Joshua Dasilva on edelleen pelikiellossa ja Norwichia vastaan kolhun kärsinyt Christian Norgaardin pelaaminen epävarmaa.

Burnley jäi kotikentällä Chelsean jalkoihin 0–4-tappioon päättyneessä kotiottelussa, vaikkei esiintynyt merkittävästi odotettua heikommin. Loukkaantumiset vaikeuttavat Burnleyn tekemistä kriittisessä vaiheessa kautta, kun sivussa puolustuslinjasta jatkavat Erik Pieters ja Ben Mee.

Brentfordin koetuksella ollut itseluottamus lienee kohonnut viikonlopun voiton myötä. Tasoero ja kotietu puoltavat Brentfordia ja isännät ansaitsevat noin 48 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu kotisuosikki kelpuutetaan varmaksi.

3 Millwall–Middlesbrough (2)

Championship: Millwallin viikonlopun 1–0-voitto Readingitä oli jo viides peräjälkeen. Viikolla pisteet tasattiin Blackburnin vieraana 0–0. Millwall ei onnistunut luomaan ottelussa ainuttakaan maaliodottamaa kerryttänyttä laukaisuyritystä, kun taas kotijoukkue loi odottamaa lähes kahden maalin edestä.

Boro voitti kotikentällään Lutonin 2–1, mutta pelillisesti isännät jäivät voitosta huolimatta yllättävän pahasti vierasjoukkueen jälkeen. Myös viikolla pelatussa rästiottelussa Boron peliesitys jäi odotuksista, kun vierasottelu Sheffieldiä vastaan hävittiin 1–4.

Millwallin tulokset näyttävät vakuuttavilta, mutta moni viime aikojen hyvistä tuloksista on tullut varsin onnekkaasti. Viime kierrosten heikommista peliesityksistään huolimatta laatujoukkueisiin lukeutuva Boro lähtee katkomaan isäntien tappiotonta putkea noin 39 prosentin suosikkina. Vakiossa kohde on merkattu tasabookiksi, joten niukasti alipelattu Boro kelpuutetaan riveihin varmaksi.

4 Coventry C–Sheffield U (2)

Championship: Coventry kärsi viikonloppuna 1–3-tappion Swansean vieraana, vaikka laadukkaat maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille tasaisesti. Tiistaina pelattu rästiottelu kotikentällä Lutonia vastaan hävittiin sekin 0–1, vaikka Coventry loi vieraita runsaammin maaliodottamaa.

Sheffield esiintyi viikonlopun 1–1-tasapelissä Forestia vastaan selvästi odotettua heikommin ja olisi ansainnut hävitä. Viikolla pelatussa rästiottelussa Middlesbroughta vastaan peliesitys oli odotettua vahvempi ja 4–1-voitto maalipaikkojen valossa ansaittu.

Sheffield on rankingissa selvästi Coventrya edellä ja vieraskentälläkin marginaalinen 38 prosentin suosikki. Vakiossa kohteen pelijakauma on tarkasti linjassa todennäköisyysarvion kanssa. Laadukkaampi vierasjoukkue merkitään rohkeasti varmaksi asti.

5 Birmingham–Hull (X2)

Championship: Birmingham pääsi juhlimaan 2–1-voittoa Bristolin vieraana, vaikka esiintyi maalipaikkojen valossa vierasjoukkuetta heikommin. Birmingham on alisuoriutunut rajusti pelaajamateriaalin laatuun nähden, eikä alkukauden runsas epäonni viimeistelyn ja loukkaantumisten suhteen enää selitä heikkoja otteita.

Hull joutui taipumaan kotikentällä 0–2-tappioon WBA:ta vastaan. Hull teki ottelussa voitavansa, mutta tappio oli ansaittu ja peliesitys melko tarkasti linjassa odotusten kanssa. Hull saa lauantain otteluun nostetta, kun kaksi edellistä peliä takareisivamman takia sivussa ollut Marcus Forss palaa kokoonpanoon.

Birmingham on pykälän verran Hullia korkeammin rankattu. Ero perustasossa ja kotietu tekevät isännistä noin 46 prosentin ennakkosuosikkeja. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on koholla ja pelivalinta kohdistuu viime aikoina kelvollisesti esiintyneen vierasjoukkueen menestykseen.

6 Blackburn–Bristol C (X2)

Championship: Blackburn kärsi viikonloppuna odotetun ja ansaitun 0–2-tappion Fulhamin vieraana. Viikolla kotikentällä pelatussa rästiottelussa Millwallia vastaan joukkue joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin, vaikka maalipaikkojen valossa Rovers olisi ansainnut selkeän voiton.

Bristol hävisi kotiottelunsa Birminghamia vastaan 1–2, vaikka onnistui luomaan vierasjoukkuetta runsaammin maalipaikkoja. Bristolilla on turvallinen etumatka putoamisviivaan, vaikkei se peliesitystensä perusteella sitä täysin ole ansainnut.

Blackburnin sarjasijoitus neljäntenä ei vastaa sen todellista suoritustasoa, mutta tasoero on sarjan häntäpäätä rankingissa miehittävään Bristoliin verrattuna selkeä. Viikkopelistä kertynyt rasitus on pieni lisähaitta Blackburnille ja isännät ansaitsevat noin 54 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on kerännyt lähes 70 prosentin kannatuksen. Vaikka tasoero on kotijoukkueen eduksi, on rajusti ylipelattu kotivoitto asetettava ohituskaistalle.

7 Cardiff C–Preston (1)

Championship: Cardiff onnistui hakemaan täydet pisteet vieraissa QPR:ää vastaan 2–1-voitollaan, vaikka maalipaikkojen valossa vastaava tappio olisi ollut todennäköisempi loputulos. Isossa kuvassa Cardiffin suoritustaso on viime kuukausien aikana kohentunut, eikä sarjasijoitus alemmassa keskikastissa peilaa todellista tasoa.

Preston nappasi sekin viime kierroksella 2–1-voiton vastoin pelitapahtumien kulkua kotikentällä Bournemouthia vastaan. Laadukkaat maalipaikat jakautuivat selvällä erolla vierasjoukkueen eduksi. Prestonin sarjasijoitus 13 kuvaa tarkasti joukkueen tämänhetkistä pelivoimaa.

Cardiff on rankingissa niukasti vieraita edellä, vaikka sarjataulukossa Prestonilla on kahdeksan pisteen kaula. Cardiff ansaitsee kotikentällään 42 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa melko tarkasti oikein pelattu ja pelivalinta kohdistuu parempia otteita viime kierroksilla esittäneeseen kotijoukkueeseen.

8 Blackpool FC–Swansea (X2)

Championship: Blackpool nappasi selvästi odotettua laadukkaammalla peliesityksellä 1–0-vierasvoiton Stokesta. Blackpoolin keskikastin sarjasijoituksessa on edelleen runsaasti ilmaa todelliseen suoritustasoon nähden, mutta pelivoima on silti selvästi monia alemman kastin joukkueita edellä.

Swansea kaatoi viikonloppuna kotikentällä Coventryn 3–1, vaikka maalipaikkojen valossa pistejako olisi ollut perustellumpi tulos. Viikon rästiottelussa Fulhamia vastaan tuli ruma 1–5-tappio. Fulham meni ottelussa menojaan Swansean jouduttua ensimmäisen jakson lopulla alivoimalle.

Blackpool on sarjataulukossa Swanseaa edellä, mutta tasoero menee niukasti Swansean eduksi. Kotietu ja viikkopeliltä välttymisestä saatu lepoetu pitävät kotijoukkueen niukkana 38 prosentin suosikkina. Kotijoukkueen kannatus on vakiossa hieman koholla ja pelivalinta kohdistuu vieraiden menestykseen lyhyemmästä palautumisajasta huolimatta.

9 Bournemouth–Derby (1)

Championship: Bournemouth jäi toisessa peräkkäisessä ottelussa hyvästä peliesityksestä huolimatta ilman palkintoa jouduttuaan tyytymään 1–1-tasapeliin kotikentällä Peterboroughia vastaan. Edeltävällä kierroksella Prestonin vieraana tuli 1–2-tappio vaikka maalipaikkojen valossa vastaava voitto olisi ollut perustellumpi lopputulos.

Derby palasi kolmen peräkkäisen tappion jälkeen voittokantaan, kun tärkeä kotiottelu Barnsleya vastaan voitettiin 2–0. Derby on ennen viikonlopun kierrosta ensimmäisellä putoajan paikalla ottelun suoria kilpakumppaneita vähemmän pelanneena. Raju miinuspistetuomio talousrikkomuksista voi koitua sarjapaikan kohtaloksi, vaikka pelivoiman puolesta rahkeita säilymiseen olisikin.

Joukkueiden välinen tasoero on Bournemouthin hyväksi selkeä ja isännät ovat noin 65 prosentin todennäköisyydellä voittavia suosikkeja. Vakiossa isäntien kannatus on hieman todennäköisyyttään korkeammalla, mutta selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana niukasti ylipelattunakin.

10 Nottingham–Reading FC (X2)

Championship: Forest nousi viikonloppuna 1–1-tasapeliin Sheffieldin vieraana lisäajalla syntyneellä tasoitusmaalilla, mutta maalipaikkojen valossa joukkue olisi ansainnut jopa voiton. Maanantai-iltana Forest eteni FA-cupin välieriin voitettuaan kotiottelun Huddersfieldiä vastaan 2–1.

Reading joutui taipumaan kotikentällä 0–1-tappioon Millwallia vastaan, vaikkei esiintynytkään maalipaikkojen valossa vierasjoukkuetta heikommin. Readingin otteissa on nähty viimeisen kuukauden aikana hieman kohennusta, mutta miinuspistetuomion takia sarjapaikan puolesta joudutaan taistelemaan todennäköisesti kalkkiviivoille saakka.

Forestilla on potentiaalia nousta kevään edetessä kuuden joukkoon, mutta peliesitysten laadussa riittää edelleen runsaasti hajontaa. Tasoero Readingiin nähden on selkeä ja isännät ansaitsevat noin 55 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoiton kannatus on karkaamassa päälle 70 prosentin, joten pelivalinnaksi otetaan rohkea ohitus ylipelatusta kotisuosikista.

11 Peterborough–Stoke (12)

Championship: Peterborough tasasi viikolla pelatussa rästiottelussa pisteet Bournemouthin vieraana 1–1, vaikka jäi maalipaikkojen valossa odotetusti heikommaksi osapuoleksi. Peterborough’n paikka sarjajumbona on peliesityksiin nähden ansaittu ja loppukiri sarjapaikan säilyttämiseksi vaatisi otteiden merkittävää kohentumista.

Stoken kevätkausi on lässähtämässä aikaisemmiltakin kausilta tuttuun kaavaan, kun alla on seitsemän peräkkäisen voitottoman ottelun jakso. Viikonloppuna tuli 0–1-tappio Blackpoolia vastaan ja viikolla pisteet tasattiin rästiottelussa Barnsleyn vieraana 1–1.

Peterborough kaipaa kipeästi voittoja. Stoken otteista voi alkaa paistaa jo motivaation puute, sillä peliesitykset ovat olleet heikkojakin vastustajia vastaan vaisuja. Ero perustasossa on kuitenkin Stoken hyväksi selkeä ja vieraat ovat noin 51 prosentin todennäköisyydellä voittavia suosikkeja. Kohteen peliprosenteissa ei ole suurta vääristymää ja kohde rastitetaan ennakkosuosikin ja kotijoukkueen yllätyksen kautta.

12 MK Dons–Wigan (12)

Ykkösliiga: MK Dons taisteli viikonloppuna täydet pisteet 2–1-vierasvoitolla Rotherhamista, vaikka joutui ottelussa varhain alivoimalle ja tappiolle samasta tilanteesta tuomitun rangaistuspotkun takia. Hyvät otteet saivat jatkoa viikolla, kun rästiottelu Cheltenhamia vastaan hoidettiin kotikentällä ansaitusti 3–1.

Wiganilla on alla kaksi peräkkäistä voittoa selvästi heikommista vastustajista. Näistä viimeisimmässä kotiottelu Wigania vastaan voitettiin pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–0. Wiganin nousu takaisin Championshipiin näyttää varsin todennäköiseltä, vaikka kautta on vielä runsaasti pelaamatta.

Donsin kausi on sujunut odotettua paremmin, kun taas Wigania osattiin odottaa viime kauden riman alituksen jälkeen jälleen nousijakandidaattien joukkoon. Wigan on hieman isäntiä laadukkaampi, mutta kotietu tasoittaa puntteja Donsin suuntaan. Isännät ansaitsevat marginaalisen suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja kohde rastitetaan kummankin joukkueen voiton kautta.

13 Wycombe–Rotherham (2)

Ykkösliiga: Wycombe on saanut pelinsä takaisin raiteilleen, kun pitkän voitottoman jakson jälkeen alla on kaksi peräkkäistä voittoa. Viimeksi vierasottelu heikompaa Crewea vastaan voitettiin odotetusti ja ansaitusti 3–1.

Rotherham kärsi ensimmäisen tappionsa sitten tammikuun hävittyään kotiottelun MK Donsia vastaan 1–2. Poikkeuksellisen heikoksi Rotherhamin esityksen teki johtoaseman menettäminen yli tunnin kestäneestä ylivoimasta huolimatta.

Rotherham on vakiinnuttanut paikkansa Ykkösliigan kärkijenginä. Wycombe on sekin sarjan keskimääräistä laadukkaampi ryhmä, mutta tasoero menee silti Rotherhamin eduksi selvällä marginaalilla. Vieraiden noin 45 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltu. Kohteen peliprosentit ovat vakiossa linjassa todennäköisyyksien kanssa ja ennakkosuosikki Rotherham nostetaan rohkeasti varmaksi.