Suomesta tuttu jalkapalloilija päätyi yllättävään operaatioon – pelasti ukrainalaisnaisen sodasta

KuPSin entinen luottohyökkääjä kertoi BBC:n haastattelussa pelänneensä henkensä puolesta.

Lucas Rangelin taival ukrainalaisseura Vorskla Poltavassa on jäämässä varsin lyhyeksi.

Helmikuun lopussa uutisoitiin, että Suomessakin pelannut jalkapalloilija Lucas Rangel, 27, onnistui pakenemaan Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

Brasilialaishyökkääjä edusti vielä viime kesänä Kuopion Palloseuraa, josta hän siirtyi pelaamaan Ukrainan pääsarjan Vorskla Poltavaan.

Rangelin pako Ukrainasta on päätynyt otsikoihin maailmalla, sillä hän auttoi matkallaan tunnetun brasilialaisvaikuttajan läheistä. Asiasta uutisoi laajasti Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Brittimedian artikkelin mukaan brasilialainen somevaikuttaja Anderson Dias julkaisi Twitterissä avunpyynnön sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta.

Dias kertoi tyttöystävänsä äidin olevan jumissa kotimaassaan Ukrainassa. Hän toivoi tavoittavansa jonkun, joka voisi auttaa rakkaansa äidin mukanaan pois maasta.

– Minulla on valmiina yksityiskone, jolla voi pelastaa 14 ihmistä Ukrainasta. Yksi paikoista on tyttöystäväni äidille, mutta jäljellä on 13 paikkaa, Dias kirjoitti Twitterissä.

Samalla Dias tiedusteli, tunteeko joku Ukrainassa olevia jalkapalloilijoita, joiden kuva oli lähtenyt leviämään sosiaalisessa mediassa aiemmin samana päivänä. Vaikka kuvassa ei ollut Rangelia, Dias sai käsiinsä hänen yhteystietonsa ja lähestyi tätä viestillä.

Diasilla on kuvapalvelu Instagramissa yli 1,4 miljoonaa seuraajaa.

Rangel otti Diasin tarjouksesta vaarin. Hän nappasi maanmiehensä tyttöystävän äidin kyytiin, minkä jälkeen kaksikko aloitti pitkän matkan kohti Puolan rajaa.

– Se oli oikea tapa toimia. En epäröinyt hetkeäkään, Rangel sanoi BBC:lle.

Kaksikon matka Pultavan kaupungin lähettyviltä lähellä Puolan rajaa sijaitsevaan Lviviin kesti lopulta lähes 30 tuntia. Rangel kertoi BBC:n haastattelussa pelänneensä henkensä puolesta koko matkan ajan.

– Miten voisit rentoutua, kun näet tankkeja taustapeilistä? Se oli jotain sellaista, mitä en ajatellut koskaan joutuvani kokemaan.

– Se tuntui siltä, että olisi kauhuelokuvassa silmät sidottuna. Ei voinut tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu, Rangel kuvaili pakomatkaa.

Lucas Rangel pelasi KuPSissa neljän kauden aikana.

Kun kaksikko selvisi Puolan rajalle, he eivät päässeet ylittämään sitä samantien, vaan joutuivat viettämään vielä yhden yön Ukrainassa.

He saivat löysivät itselleen makuusijan, josta joutuivat pulittamaan huimat 900 euroa. Hyvin nukutun yön jälkeen kaksikon tiet erkanivat.

He kohtasivat toisensa seuraavan kerran vasta Puolan Krakovassa, josta he hyppäsivät yksityiskoneen kyytiin.

Diasin tyttöystävän äiti lennätettiin Portugalin Portoon odottamaan viisumia. Rangelin kotimatka jatkui kohti Brasiliaa, jossa hän viettää nyt aikaa yhdessä perheensä kanssa.

– Hän (Rangel) on tarinan sankari, Dias ylisti maanmiestään BBC:n haastattelussa.

Pelastusoperaatio maksoi kymmeniä tuhansia euroja. Sen kustansi brasilialainen liikemies Leonardo Freitas.

Anderson Dias jakoi Instagramissa kuvan tyttöystävänsä äidistä Tetiana Sukhoparovasta Puolan rajalla:

BBC:n mukaan Lucas Rangel ei aio jatkaa jalkapallouraansa Vorskla Poltavassa, vaan etsii itselleen nyt uutta seuraa.

– Minuun on oltu yhteydessä Suomesta, jossa pelasin vuosia, mutta rahakkain tarjous on tullut Kazakstanista, hän kertoi ja jatkoi:

– Sanoin heille kuitenkin ei. Poliittinen tilanne Kazakstanissa on monimutkainen, enkä halua joutua enää sotaan. Se ei ole elämää.

Rangel edusti Kuopion Palloseuraa yhteensä neljän kauden aikana – ensin 2018–2020 ja uudelleen lyhyen Turkin-vierailun jälkeen 2021.