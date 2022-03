Jalkapallo-ottelusta tuli karmiva tragedia – 17 ihmisen pelätään kuolleen katsomotappelussa

Meksikon viranomaiset ovat kertoneet 26 ihmisen loukkaantuneen jalkapallo-ottelussa alkaneessa mellakassa. Vahvistamattomat tiedot kertovat jopa 17 kuolonuhrista.

Meksikon jalkapallon pääsarjan Liga MX:n ottelu Queretaro FC:n ja Atlaksen välillä keskeytyi järkyttävään joukkotappeluun seurojen kannattajien välillä lauantaina.

Ottelu jouduttiin keskeyttämään 62. minuutilla, kun katsomossa puhkesi useita tappeluita, jotka levisivät pian kentälle. Molempien joukkueiden pelaajat onnistuivat pakenemaan tilannetta pukusuojiin, mutta viranomaistiedotteiden mukaan 26 katsojaa loukkaantui, kolme heistä kriittisesti.

LA Timesin mukaan suurin osa loukkaantuneista oli vierasjoukkue Atlaksen kannattajia.

Joidenkin tietojen perusteella lauantain tapahtumien seuraukset olivat kuitenkin huomattavasti virallisesti kerrottua traagisemmat.

Muun muassa meksikolaisen TV Aztecan toimittaja David Medrano Felix raportoi jo sunnuntaina epävirallisten tietojen kertovan, että joukkotappelussa olisi kuollut 17 katsojaa.

Felix julkaisi myös Twitter-tilillään kuvia ja videoita, joissa näkyi elottomia ja verisiä ihmisiä stadionin katsomossa.

– Hallituksen harjoittama disinformaatio on ollut yleistä Meksikossa, ja sitä nähdään nytkin, Meksikon liigassa kuuden vuoden ajan pelannut jenkkipelaaja Herculez Gomez sanoi LA Timesille.

Ihmisiä kerääntyi Queretaron kotistadionin edustalle lauantain traagisten tapahtumien jälkeen.

Meksikossa on hämmästelty, kuinka ottelun turvatoimet saattoivat pettää tappeluiden alkaessa täydellisesti. 34 000 henkeä vetävällä stadionilla oli ottelun aikana 600 hengen edestä turvahenkilökuntaa. On vielä epäselvää, kuinka mellakoitsijat pääsivät metalliaitojen ja verkkojen läpi kentälle.

Pohjois-Amerikan, Keski-Amerikan ja Karibian alueen jalkapalloliitto

CONCACAF

on vaatinut viranomaisia tutkimaan tapahtuneen perusteellisesti.

– Concacaf tuomitsee täysin tällaisen käytöksen. Vaadimme paikallisia viranomaisia tutkimaan perusteellisesti nämä rikokset ja laittamaan peliämme turmelleet henkilöt vastuuseen.

Liga MX:n presidentti Mikel Arriola kiirehti sunnuntaina lupaamaan tarkkaa tutkintaa ja mahdollisia sanktioita tapahtuneeseen liittyen. Queretaron osavaltion kuvernööri Mauricio Kuri puolestaan sanoi, että mellakoissa mukana olleita henkilöitä aiotaan syyttää murhan yrityksistä.

Queretaron valmentaja Hernán Cristante kertoi joukkueensa synkistä tunnelmista maanantaina.

– Pelaajani ovat saaneet tappouhkauksia. He eivät tunne oloaan turvalliseksi, heidän vaimonsa harkitsevat pakenemista. Me emme tehneet mitään. Pelaajat auttoivat ihmisiä ja avasivat ovet pukuhuoneeseen. Ei olisi kohtuutonta, jos joku ei haluaisi jatkaa pelaamista. Seura on musertunut, Cristante sanoi ESPN:n mukaan.

Atlaksen pelaajat julkaisivat maanantaina videon, jossa tuomitsivat lauantain tapahtumat ja toivoivat, ettei vastaavaa enää koskaan tapahtuisi.

Viranomaiset ovat asettaneet toimintakiellot yhteensä kahdeksalle henkilölle lauantain tapahtumiin liittyen. Joukkoon kuuluu muun muassa poliiseja ja ottelun turvallisuustoimista vastanneita henkilöitä.