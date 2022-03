Vakio: Katkaiseeko Middlesbrough Millwallin voittoputken?

Manchester United lähtee suosikkina elintärkeään kotiotteluun Tottenhamia vastaan. Kupongilla on myös Ykkösliigan kohteita.

1 Manchester U–Tottenham (1)

Valioliiga: United joutui taipumaan Manchesterin paikallisottelussa Cityä vastaan 1–4-tappioon jääden myös maalipaikkojen valossa selvästi heikommaksi. Tottenham päätti kierroksen maanantaina 5–0-kotivoitolla Evertonia vastaan. Edeltävältä viikolta Tottenhamilla oli alla heikko esitys 0–1-tappioon päättyneestä FA-cupin ottelussa Middlesbroughta vastaan sekä ansaittu 4–0-vierasvoitto Leedsistä. United on rankingissa edellä ja noin 50 prosentin suosikki.

2 Brentford–Burnley (1)

Valioliiga: Brentford palasi voittokantaan sitten tammikuun alun, kun vierasottelu Norwichia vastaan hoidettiin 3–1. Burnley jäi kotikentällään Chelsean jalkoihin 0–4-tappioon päättyneessä kotiottelussa, vaikkei esiintynyt merkittävästi odotettua heikommin. Brentfordin koetuksella ollut itseluottamus lienee kohonnut voiton myötä. Tasoero ja kotietu puoltavat Brentfordia ja isännät ansaitsevat noin 45 prosentin suosikkiaseman.

3 Millwall–Middlesbrough (2)

Championship: Millwall voitti jo viidennen peräkkäisen ottelun, kun tasainen vierasottelu Readingia vastaan hoitui 1–0. Boro voitti kotikentällään Lutonin 2–1, mutta pelillisesti isännät jäivät yllättävän pahasti vierasjoukkueesta jälkeen. Millwallin voittosarake näyttää vakuuttavalta ja joukkueen itseluottamus on korkealla, mutta moni voitoista on tullut onnekkaasti. Laatujoukkueisiin lukeutuva Boro lähtee katkomaan isäntien voittoputkea noin 39 prosentin suosikkiasemasta.

4 Coventry C–Sheffield U (X2)

Championship: Coventry kärsi 1–3-tappion Swansean vieraana, vaikka maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille tasaisesti. Sheffield tasasi kotona pisteet Forestia vastaan 1–1, mutta esiintyi maalipaikkojen valossa selvästi vierasjoukkuetta vaatimattomammin. Sheffield on rankingissa selvästi edellä ja vieraskentälläkin marginaalinen 38 prosentin suosikki.

5 Birmingham–Hull (12)

Championship: Birmingham pääsi juhlimaan 2–1-voittoa Bristolin vieraana, vaikka esiintyi vierasjoukkuetta heikommin. Hull joutui taipumaan kotikentällään 0–2-tappioon WBA:ta vastaan ja peliesitys oli melko tarkasti linjassa odotusten kanssa. Birmingham on pykälän verran Hullia korkeammin rankattu. Ero perustasossa ja kotietu tekevät isännistä noin 48 prosentin suosikkeja.

6 Blackburn–Bristol C (1)

Championship: Blackburn kärsi odotetun ja ansaitun 0–2-tappion Fulhamin vieraana. Bristol hävisi kotiottelunsa Birminghamia vastaan 1–2, vaikka onnistui luomaan vierasjoukkuetta runsaammin maalipaikkoja. Blackburnin sarjasijoitus neljäntenä ei vastaa sen todellista suoritustasoa, mutta tasoero on Bristoliin verrattuna selkeä. Isännät ovat noin 54 prosentin suosikkeja.

7 Cardiff C–Preston (12)

Championship: Cardiff onnistui hakemaan täydet pisteet vieraista QPR:ää vastaan 2–1-voitolla, vaikka maalipaikkojen valossa vastaava tappio olisi ollut todennäköisempi tulos. Preston nappasi sekin 2–1-voiton vastoin pelitapahtumien kulkua kotikentällä Bournemouthia vastaan. Cardiff on rankingissa niukasti edellä, mutta suosikkiasema säilyy kotiedusta huolimatta maltillisessa 43 prosentin tuntumassa.

8 Blackpool FC–Swansea (X2)

Championship: Blackpool nappasi selvästi odotettua laadukkaammalla peliesityksellä 1–0-vierasvoiton Stokesta. Swansea kaatoi kotikentällään Coventryn 3–1, vaikka pistejako olisi ollut perustellumpi tulos. Blackpool on sarjataulukossa edellä, mutta tasoero menee niukasti Swansean eduksi. Kotietu pitää isännät kuitenkin marginaalisena 36 prosentin suosikkina.

9 Bournemouth–Derby (1)

Championship: Bournemouthin orastava voittoputki tyssäsi Prestonin vieraana hallinnasta huolimatta kärsittyyn 1–2-tappion. Derby palasi kolmen peräkkäisen tappion jälkeen voittokantaan voitettuaan tärkeässä kotiottelussa Barnsleyn 2–0. Tasoero kärjen ja putoamiskamppailun välillä on suuri. Bournemouth on noin 65 prosentin suosikki.

10 Nottingham–Reading FC (1)

Championship: Forest nousi 1–1-tasapeliin Sheffieldin vieraana lisäajalla syntyneellä tasoitusmaalilla, mutta maalipaikkojen valossa voitto olisi ollut jopa pistejakoa perustellumpi. Reading joutui taipumaan kotikentällään 0–1-tappioon Millwallia vastaan, vaikkei esiintynyt vierasjoukkuetta heikommin. Forestilla on potentiaalia nousta kevään aikana kuuden joukkoon ja tasoero Readingiin nähden on selkeä. Isännät ansaitsevat noin 54 prosentin suosikkiaseman.

11 Peterborough–Stoke (2)

Ykkösliiga: Peterborough’n heikot otteet saivat jatkoa, kun Huddersfieldin vieraana tuli 0–3-tappio. Stoken viimeaikaiset otteet eivät ole nekään vakuuttaneet, ja 0–1-kotitappio Blackpoolia vastaan oli jo kolmas peräkkäinen. Myös Stoken peliesitys jäi selvästi odotuksista. Ero perustasossa on Stoken hyväksi selkeä ja vieraat ovat noin 50 prosentin suosikkeja.

12 MK Dons–Wigan (12)

Ykkösliiga: MK Dons taisteli täydet pisteet 2–1-vierasvoitolla Rotherhamista, vaikka joutui ottelussa varhain alivoimalle ja tappiolle samasta tilanteesta tuomitun rangaistuspotkun takia. Wigan kaatoi kotiottelussaan itseään heikomman Wimbledonin ansaitusti 1–0. Donsin kausi on sujunut odotettua paremmin, kun taas Wigania osattiin odottaa nousijakandidaattien joukkoon. Wigan on hieman laadukkaampi, mutta kotietu tasoittaa todennäköisyyskentän joukkueiden välillä tasaisesti.

13 Wycombe–Rotherham (12)

Ykkösliiga: Wycombe on saanut pelinsä takaisin raiteilleen ja pitkän voitottoman jakson jälkeen alla on kaksi peräkkäistä voittoa. Viimeksi vierasottelu Crewea vastaan hoitui odotetusti 3–1. Rotherham kärsi ensimmäisen tappionsa sitten tammikuun hävittyään kotona MK Donsille 1–2. Rotherham on vakiinnuttanut paikkansa kärkijenginä ja tasoero on Wycombeen nähden selvä. Vieraiden niukka suosikkiasema on perusteltu.