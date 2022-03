Eurofutistuomio: Viesti Ukrainalle on selkeä signaali – yksi idioottien joukko heitti tahran kauniin eleen ylle

Tähti

Kevin De Bruyne johdatti Cityn tähtijoukkueen ylivoimaiseen esitykseen Manchesterin paikallisottelussa. Kaksi maalia ja yksi maalisyöttö kruunasivat hänen huippuesityksensä 4–1-voitossa Unitedia vastaan. City repäisi Valioliigassa jälleen kuuden pisteen eron sarjakakkoseen Liverpooliin, eikä se näytä minkäänlaisia lipsumisen merkkejä.

Puheenaihe

Jalkapallomaailma on osoittanut paljon henkistä tukeaan Ukrainalle, jota Venäjä kohtelee häikäilemättömästi. Hiljaiset hetket, kunnianosoitukset ja muut ennen otteluita nähtävät eleet eivät tietysti saavuta niitä, jotka elävät kauhun ytimessä pommitusten keskellä. Sanoma on kuitenkin selvä. Toivottavasti sen signaali pysyy vahvana ja aitona.

Yllätys

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan entinen pomo Sepp Blatter liittyi yllättäen Vladimir Putin kritisoijiin kertoen venäläispresidentin muuttuneen täysin. Samalla hän ilmoitti tukevansa Venäjän sulkemista huippu-urheilusta. Oliko tämä näppinsä korruptioskandaaleissa polttaneelta Blatterilta aito ulostulo vai pisteidenkeräilyä?

Sepp Blatter ja Vladimir Putin vuonna 2015. Venäjä oli jo edellisenä vuonna miehittänyt Krimin niemimaan Ukrainassa.

Tyyli

Real Madrid jyskyttää kohti Espanjan liigamestaruutta. Se kaatoi viikonloppuna kotonaan Real Sociedadin 4–1 eikä joutunut edes paahtamaan talla pohjassa. Avainpelaajille saatiin ottelun lopulla sopivasti lepoa. Keskiviikkona odottaa kova Mestarien liigan haaste: PSG kotona. Ranskalaiset voittivat avausosan Pariisissa 1–0.

Moka

Chelsean kannattajat lauloivat seuran omistajan Roman Abramovitshin nimeä, kun ennen ottelua piti osoittaa kunniaa ja myötätuntoa Ukrainalle. Venäläismiljardööri on yhdistettyVladimir Putiniin ja hän on pannut seuran myyntiin. Pisteet Chelsean päävalmentajalle Thomas Tuchelille, joka sentään uskalsi sanoa fanien toimineen väärin.

Viljami Kalmari

Tähti

Newcastlen tähti loistaa tällä hetkellä kirkkaammin kuin aikoihin. Vuosia alisuorittanut brittiseura hankki tammikuussa uuden saudiomistajansa rahoilla Kieran Trippierin, Dan Burnin ja Chris Woodin kaltaisia nimimiehiä, ja tulos on ollut sen mukaista. Newcastle on kaapinut viimeisistä seitsemästä ottelustaan viisi voittoa ja kaksi tasapeliä. Putoamisviivaan on jo matkaa.

Puheenaihe

Barcelona osti Racing Santanderista 18-vuotiaan keskikenttäpelaajan Pablo Torren, jota tituleerataan "uudeksi Pedriksi". Anteeksi vain, mutta nämä nimitykset alkavat jo karata käsistä. "Vanha Pedri" on itsekin vasta 19-vuotias – kaksikolla on vain vuosi ikäeroa! Lisäksi täytyy miettiä, mihin rakoon Torre ylipäätään mahtuu Barcelonan nuorekkaalla keskikentällä.

Yllätys

Kuka olisi uskonut, että Barcelonan hankkimat Adama Traore ja Pierre-Emerick Aubameyang herättävät Kataloniassa uransa uudelleen henkiin? Kaksikko on esiintynyt todella tehokkaasti ja luonut aivan uudenlaista uhkaa Barcelonan hyökkäysosastolle. Aubameyang on iskenyt on jo viisi maalia ja Traore säestänyt neljällä syötöllä.

Pierre-Emerick Aubameyang (oik.) ja Ferran Torres juhlivat maalia Elcheä vastaan sunnuntaina. Barcelona voitti ottelun 2–1.

Tyyli

Tämä ei tapahtunut Euroopan kentillä, mutta annetaan kunniaa myös Amerikkaan, kun on sen paikka. MLS-joukkue Charlotte FC houkutteli historiansa ensimmäiseen kotiotteluun sarjan kaikkien aikojen ennätysyleisön 74 479 katsojaa. Ottelu LA Galaxya vastaan pelattiin Bank of America Stadiumilla, joka on myös NFL-joukkue Carolina Panthersin kotikenttä.

Moka

Tottenham kärsi nolon tappion FA Cupin neljännesvälierissä, kun Middlesbrough raastoi suurseurasta jatkoajalla 1–0-voiton. Tilastojen valossa tulos oli oikeutettu, sillä Mestaruussarjassa pelaavalla Middlesbrough’lla oli enemmän sekä pallonhallintaa, laukauksia että maaliodottamaa.

Antti Salmensaari

Tähti

Joel Pohjanpalo teki Turkin liigassa kauden yhdeksännen maalinsa. Pohjanpalo huijasi puolustajaa täydellisesti ja viimeisteli komeasti syöksypuskulla alakulmaan. Taas oiva näyttö isommille seuroille, vaikka Rizesporin sarjapaikkaa ei pelasteta edes näillä maaleilla.

Puheenaihe

Jalkapalloyhteisö seisoo kirjaimellisesti yhtenä rintamana Ukrainan tukena, kun Euroopan suursarjoissa osoitettiin eri tavoin tukea Ukrainalle. Englannissa annettiin aplodit ja Saksassa hiljennyttiin, mutta tarkoitus ja sanoma oli sama: lopettakaa sota.

Yllätys

Norwich hävisi neljännen liigapelin putkeen, mutta pelastuslautta sarjapaikan säilyttämiseksi on käsittämättömällä tavalla edelleen Teemu Pukin ja kumppaneiden näkyvissä. Watford ja Burnley kyntävät edellä aivan vastaavalla tavalla ja kuuden pisteen päähän ”karannut” Leeds tulee jo selkä edellä vastaan.

Tyyli

Tyyliä on kahdenlaista: hyvää ja huonoa. Chelsea-fanit näyttivät nurjan puolen laulamalla venäläisoligarkki Roman Abramovitshin nimeä kesken Ukrainalle ja sen kansalle suunnatun kunnianosoituksen. Liverpoolin tunnuskappale You'll Never Walk Alone taasen ei olisi fanien laulamana voinut sopia parempaan hetkeen.

Moka

Ei oman maalin tekemisessä sinänsä ole mitään uutta tai pahaa, mutta harvemmin omaa verkkoa heiluttaa kapteeninnauhaa kantava tähtihyökkääjä. Bayern Münchenin Thomas Müller onnistui taistellen kurottamaan palloon ja ohjaamaan Leverkusenin tasoihin. Lukas Hradecky arvioi pelin jälkeen, että 1–1-tasapeli kelpaa molemmille. Pitänee paikkaansa.