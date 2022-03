Vakio: Rankasti alipelatut Brentford ja Brighton nousevat varmoiksi

Neljässä kohteessa otetaan ohipeli liikaa kannatusta saaneesta kotijoukkueesta.

1 Liverpool–West Ham (1)

Valioliiga: Liverpool nappasi kauden ensimmäisen tittelinsä voitettuaan sunnuntaisessa Liigacupin finaalissa rangaistuspotkujen jälkeen Chelsean 1–0. Viikolla Liverpool jatkoi myös FA-cupissa välierävaiheeseen, kun Norwich kaatui kotiottelussa normaalia kevyemmällä avauskokoonpanolla 2–1. Liverpoolilta sivussa ovat Roberto Firmino sekä todennäköisesti myös Thiago Alcantara ja Joel Matip.

West Ham palasi kahden peräkkäisen tasapelin jälkeen voittokantaan, kun kotiottelu Wolvesia vastaan voitettiin 1–0. Voitto oli myös maalipaikkojen valossa perusteltu. West Hamin kokoonpanossa on useita puutteita, kun sivussa ovat Vladimir Coufal, Ryan Fredericks, Tomas Soucek ja Andriy Yarmolenko.

Tasoero on Liverpoolin eduksi kiistaton ja vieraiden poissaolot painavat kotijoukkueen vastaavia enemmän. Liverpool on kotikentällään noin 75 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki. Kotijoukkueen kannatus on säilynyt vakiossa maltillisena ja oikein pelattu suursuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

2 Norwich C–Brentford (2)

Valioliiga: Norwich kärsi kolmannen peräkkäisen tappion hävittyään vierasottelu Southamptonia vastaan ansaitusti 0–2. Myös FA-cupin puolella välieräpaikka jäi haaveeksi, kun vierasottelu Liverpoolia vastaan hävittiin 1–2. Norwichilta sivussa on koko loppukauden kestävää vammaa poteva Adam Idah sekä todennäköisesti myös puolustaja Ozan Kabak.

Brentfordin vaikeudet saivat jatkoa, kun kotiottelu Newcastlea vastaan hävittiin 0–2. Brentfordin menestysmahdollisuudet vesittyivät jo alkuminuuteilla joukkueen jouduttua alivoimalle. Newcastlea vastaan ulosajon kärsinyt Joshua Dasilva on pelikieltoisena sivussa.

Kummankaan viimeaikaisissa tuloksissa ei ole kehumista. Tasoero on silti Brentfordin hyväksi selkeä ja vierasjoukkue on noin 45 prosentin suosikki. Vakiossa pelikansa luottaa kotijoukkueen iskukykyyn ja isännät on merkitty ennakkosuosikiksi. Alipelattu Brentford kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

3 Burnley–Chelsea (2)

Valioliiga: Burnley joutui viikolla taipumaan 0–2-tappioon kotikentällä Leicesteriä vastaan ja tappio oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu. Myös viikonlopun 1–1-tasapelissä Palacen vieraana Burnley olisi ansainnut hävitä. Palacea vastaan loukkaantunut Erik Pieters on useamman viikon poissa ja on menetys Burnleylle. Pietersin lisäksi lauantaina on mahdollisesti sivussa toinen tärkeä puolustaja Ben Mee.

Chelsea joutui taipumaan sunnuntaina liigacupin finaalissa rangaustuspotkukilpailun jälkeen 0–1-tappioon Liverpoolia vastaan. Viikolla FA-cupissa se eteni välieriin, kun Luton kaatui vieraskentällä alkuvaikeuksien jälkeen 3–2. Chelsean kokoonpanotilanne on muutamia pitkäaikaispotilaita lukuun ottamatta optimaalinen.

Tasoero on Chelsean hyväksi merkittävä ja isäntien loukkaantumishuolet parantavat asetelmia vieraiden hyväksi entisestään. Chelsea ansaitsee vieraissakin noin 66 prosentin suosikkiaseman. Chelsea on vakiossa niukasti ylipelattu, mutta selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana.

4 Aston Villa–Southampton (12)

Valioliiga: Aston Villa esiintyi odotettua laadukkaammin voitettuaan vierasottelun Brightonia vastaan ansaitusti 2–0. Hyvää Brighton-ottelua edelsi kuitenkin useamman pelin mittainen suvantovaihe, eikä Villan suoritustasossa toistaiseksi ole nähty niin suurta kehitystä kuin siirtoikkunassa hankitut vahvistukset ehkä edellyttäisivät.

Soton esiintyi odotetun vahvasti voitettuaan kotiottelun Norwichia vastaan 2–0. Kahden maalin voitto oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu. Sotonin kokoonpanossa on useampi kysymysmerkki, kun epävarmoja osallistujia lauantain vierasotteluun ovat Mohamed Salisu, Shane Long ja Kyle Walker-Peters.

Tammikuussa vahvistunut Villa on niukasti Sotonin edellä rankingissa, mutta suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta maltilliseen 43 prosenttiin. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

5 Wolverhampton–Crystal P (X2)

Valioliiga: Wolves kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään vierasottelun West Hamia vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 0–1. Wolves suorittaa melko tasaisesti, mutta kokonaisuutena sarjasijoitus kahdeksantena on yläkanttiin peliesityksiin nähden.

Palace joutui tyytymään 1–1-tasapeliin kotikentällä Burnleyta vastaan, vaikka olisi maalipaikkojen valossa ansainnut niukan voiton. Tiistaina Palace eteni FA-cupin välieriin voitettuaan kotiottelussa Stoken 2–1.

Joukkueiden välillä ei ole tasoeroa juuri nimeksikään, mutta kotietu pitää isännät noin 42 prosentin suosikkeina. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on yli 50 pinnan, joten selkeästi ylipelattu kotivoitto on syytä jättää ulos riveistä.

6 Newcastle U–Brighton (2)

Valioliiga: Newcastle on välttänyt tappion jo kuudessa perättäisessä pelissä voittaen näistä peräti neljä. Viimeksi vierasottelu Brentfordia vastaan voitettiin 0–2. Toki tehtävää helpotti isäntien aikainen ulosajo. Newcastlelta sivussa ovat edelleen pitkäaikaispotilaat Kieran Trippier, Callum Wilson sekä mahdollisesti myös hyökkääjä Allan Saint-Maximin.

Brighton kärsi kolmannen peräkkäisen tappion, kun kotiottelu Aston Villaa vastaan hävittiin 0–2. Brighton jäi myös maalipaikkojen valossa heikommaksi, eikä otteet muissakaan viimeaikaisissa tappioissa ole yltäneet aivan odotusten tasolle. Brightonilla on useampi epävarma osallistujia, kun Enock Mwepun, Adam Lallanan ja Jeremy Sarmienton pelikunto varmistuu vasta lähellä ottelua.

Newcastlen vahvistuminen siirtoikkunassa ja kohentuneet otteet kulkevat käsi kädessä, mutta tasoero on edelleen Brightonin eduksi selkeä. Brightonin marginaalinen 38 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltu. Vakiossa Newcastle on merkitty yli 50 prosentin suosikiksi. Rankasti alipelattu Brighton kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

7 Hull–West Bromwich (X2)

Championship: Hull palasi voittokantaan tyylillä, kun toinen sarjanousija Peterborough kaatui vieraskentällä 3–0. Tammikuun lopulla Hullin päävalmentajan pestin ottanut Shota Arveladze on toistaiseksi onnistunut tehtävässään kelvollisesti ja sarjapaikan säilyttäminen näyttää todennäköiseltä.

WBA metsästää edelleen ensimmäistä voittoaan Steve Brucen alaisuudessa. Viidestä ottelusta on hävitty neljä ja kertaalleen pisteet on jaettu. Maanantaina kotiottelu Swanseaa vastaan hävittiin maalipaikkoihin nähden ansaitusti 0–2. Kaksi viimeisintä tappiota ovat olleet koko kauden heikoimpia esityksiä.

Ero perustasossa on viimeaikaisista heikoista otteista huolimatta selkeä WBA:n eduksi. Valmennuksen vaihtuminen ja poikkeuksellisen heikot otteet antavat kuitenkin aihetta epäillä joukkueen tämänhetkistä tasoa. Laatuero perustelee WBA:n noin 45 prosentin vierassuosikkiaseman. Vakiossa Hull on merkitty suosikiksi, joten WBA:n menestys tarjoaa kohteessa parasta etua.

8 Preston–Bournemouth (1X)

Championship: Preston joutui tyytymään 1–1-tasapeliin Coventryn vieraana, vaikka olisi ansainnut niukan voiton. Samaa voi sanoa Prestonin edellisestä kotiottelusta, jossa pisteet tasattiin Forestia vastaan hyvästä peliesityksestä huolimatta 0–0.

Bournemouth kaatoi kotikentällään Stoken 2–1. Tehtävää helpotti vieraiden aikainen ulosajo, mutta joukkue loi maalipaikkoja ylivoimakin huomioiden voittoon oikeuttavan määrän. Voitto oli Bournemouthille kolmas peräkkäinen ja myös peliesitykset ovat viime aikoina olleet vahvoja.

Ero perustasossa puhuu Bournemouthin puolesta, ja vierasjoukkue ansaitsee noin 44 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Bournemouth on keräämässä selvästi todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen ja ylipelattu vierasvoitto on syytä jättää ulos riveistä.

9 Swansea–Coventry C (2)

Championship: Swansea esiintyi maanantaina WBA:n vieraana odotettua paremmin ja tuloksena oli maalipaikkoihin nähden ansaittu 2–0-voitto. Tätä edeltäneessä vierasottelussa joukkue jäi pahasti Sheffieldin jalkoihin ja 0–4-tappio kuvaa hyvin nähtyä tasoeroa.

Coventryn peliesitys jäi selvästi odotettua vaatimattomammaksi 1–1-tasapeliin päättyneessä kotiottelussa Prestonia vastaan, eikä tappiokaan olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys. Coventry on suorittanut melko tasaisesti, mutta pistetili ei ole karttunut niin runsaasti kuin peliesitykset isossa kuvassa oikeuttaisivat.

Swansean suoritustasossa on nähty vieraita runsaammin hajontaa. Ero perustasossa puoltaa Coventrya siinä määrin, että marginaalinen 37 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltu. Vakiossa isännät on merkitty niukaksi suosikiksi, joten alipelattu Coventry nostetaan rohkeasti varmaksi.

10 Middlesbrough–Luton (X2)

Championship: Boro hävisi putoamista vastaan kamppailevan Barnsleyn vieraana 2–3, vaikka esiintyi maalipaikkojen valossa selvästi kotijoukkuetta etevämmin. Viikolla FA-cupissa otteet jatkuivat vahvoina, kun neljännesvälierä Tottenhamia vastaan voitettiin 1–0.

Luton nappasi täydet pisteet kotiottelusta Derbya vastaan 1–0-voitollaan ja ansaitsi niukan voittonsa myös maalipaikkojen valossa. Luton joutui taipumaan omassa FA-cup ottelussaan pirteästä peliesityksestä huolimatta 2–3-tappioon Chelseaa vastaan.

Tasoero menee kotijoukkueen eduksi, vaikka sarjataulukossa järjestys on päinvastainen. Boro on kotikentällään noin 49 prosentin suosikki. Vakiossa lähes 60 prosentin kannatuksen kerännyt kotivoitto on asetettava ohituskaistalle.

11 Stoke–Blackpool FC (1)

Championship: Stoke kärsi 1–2-tappion Bournemouthin vieraana. Tappiota voi pitää maalipaikkoihin nähden ansaittuna, vaikka Stoke joutui ottelussa varhain alivoimaiseksi. Viikolla FA-cupissa tuli odotettu 1–2-tappio Crystal Palacen vieraana.

Blackpool palasi pienen suvantovaiheen jälkeen voittokantaan, kun kotiottelussa Readingiä vastaan varhainen tappioasema käännettiin komeaksi 4–1-voitoksi. Blackpoolin syyskaudella osin onnekkaastikin kerätyt pisteet näyttävät riittävän turvalliseen sarjapaikan säilyttämiseen, vaikka pelivoiman puolesta joukkue kuuluisi putoamista vastaan kamppailevaan ryhmään.

Stoke on joukkueista kiistatta laadukkaampi. Viikon cupin ottelusta kertynyt rasitus on pieni miinus Stokelle, mutta noin 55 prosentin suosikkiasema kotikentällä perusteltu. Vakiossa kotivoiton kannatus on karkaamassa hieman todennäköisyyttään korkeammaksi, mutta selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana.

12 Reading FC–Millwall (1)

Championship: Readingin otteet ehtivät hieman kohentua kahden peräkkäisen voiton myötä, mutta viimeksi tuli ruma 1–4-tappio Blackpoolin vieraana. Pitkästä loukkaantumisesta toipunut Lucas Joao on iskenyt viimeisessä kolmessa ottelussa neljä maalia ja kärkipelaajan vireen löytyminen voi auttaa merkittävästi Readingiä putoamiskamppailussa.

Millwall onnistui kääntämään kotiottelunsa Sheffieldia vastaan 1–0-voitoksi, vaikka maalipaikat menivät niukasti vierasjoukkueen eduksi. Voitto oli Millwallille neljäs peräkkäinen, mutta peliesitykset eivät ole vastanneet tuloksia.

Ero perustasossa menee edelleen Millwallin eduksi siinä määrin, että vieraat ansaitsevat marginaalisen 38 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on menossa selvästi yli todennäköisyytensä, joten Readingin menestys kotikentällä tarjoaa kohteessa parasta etua.

13 QPR–Cardiff C (X2)

Championship: QPR jäi odotettua laadukkaammasta peliesityksestään huolimatta vaille palkintoa, kun vierasottelu Blackburnia vastaan hävittiin 0–1. QPR on viimeisen kuukauden aikana kärsinyt runsaasti pistemenetyksiä, mutta sarjasijoitus viidentenä on edelleen yläkanttiin suoritustasoon nähden.

Cardiff sai viimein vastinetta hyville peliesityksilleen, kun viikolla pelattu rästiottelu Derbya vastaan voitettiin kotikentällä ansaitusti 1–0. Myös sitä edeltävässä kotiottelussa Fulhamia vastaan Cardiff esiintyi odotettua laadukkaammin, mutta tuloksena oli tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1-tappio.

Joukkueiden sarjasijoitukset eivät kuvaa todellista tasoeroa, joka joukkueiden välillä on pieni. Vieraiden lyhyt palautumisaika viikkokierroksen jäljiltä rasittaa. QPR on kotikentällään noin 43 prosentin suosikki. Vakiossa kotijoukkue on merkitty hurjaan 70 prosentin kannatukseen, joten ylipelatun kotivoiton ohitus on päätöskohteessa selkeä pelivalinta.