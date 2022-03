Espanjan jalkapallopomolta suorat sanat täystyrmäyksen saanutta Superliigaa uudelleen virittäville seuroille: ”Valehtelevat enemmän kuin Putin”

Espanjan La Ligan pomo Javier Tebas lateli suorat sanat Superliigaa uudelleen henkiin herätteleville seuroille.

Viime keväänä viimeksi torpattu jalkapallon superliigasuunnitelma nostaa taas päätään. Real Madrid, Barcelona ja Juventus ovat taas kokoontuneet jälkimmäisen puheenjohtajan Andrea Agnellin johdolla pohtimaan uutta tapaa pistää liiga pystyyn.

Seurojen tavoitteena on perustaa kansainvälisten jalkapalloliittojen ulkopuolella oleva yksityinen liiga, jossa olisi mukana Euroopan suurimpia ja varakkaimpia seuroja.

Espanjan La Ligan johtaja Javier Tebas ei ole mielissään superliigahankkeen uudelleenlämmittelystä. Hän puhui aiheesta Financial Timesin seminaaripäivillä torstaina.

– Joka kerta kun kuulen näiden kolmen seuran puhuvan Superliigasta, he valehtelevat silmät päästään. Superliiga valehtelee enemmän kuin Vladimir Putin. Olisimme idiootteja, jos uskoisimme mitä he sanovat. He ovat kolme haaksirikkoutunutta, jotka väittävät ettei heidän projektinsa vaikuta muihin seuroihin, mutta tunnen itseni nöyryytetyksi, Tebas paalutti espanjalaisen Marcan mukaan.

– He tekevät paljon hallaa jalkapallolle. Kolme seuraa haluaa pomotella muita, se on estettävä, hän jatkoi.

Tebas johtaa Espanjan kahta ylintä sarjatasoa ja on huolissaan muiden seurojen kohtalosta ja sarjojen kiinnostavuudesta, jos suurimmat panostavat Superliigaan.

Hän muistuttaa myös, että viime keväänä Uefa tuli suurseuroja vastaan uudistamalla Mestarien liigaa.

– Uskon että Mestarien liigan uudistus on tärkeä suurseuroille. Olen skeptinen Superliigan suhteen, hän sanoi puheessaan.

Myös Uefan puheenjohtaja Aleksander Ceferin kommentoi superliigahanketta kriittiseen sävyyn samassa tilaisuudessa. Hän väittää, että Superliigan juonijat ovat valinneet ajoitukset suunnitelmien esittämiselle tarkoin harkiten.

Ceferinin mielestä he hyödyntävät sitä, että ihmisten ajatukset ovat muualla.

– Ensin he julkaisivat järjettömän ideansa keskellä pandemiaa. Nyt saamme lukea artikkeleita siitä, että he suunnittelevat uuden idean julkaisua nyt sodan keskellä. Olen täysin kyllästynyt tähän ei-jalkapalloilulliseen projektiin, Ceferin ruoti Daily Mailin mukaan.

Agnelli puhuu samassa seminaarissa myöhemmin torstaina. Hänen odotetaan avaavan yhdessä Real Madridin ja Barcelonan johdon kanssa laatimaansa uutta suunnitelmaa Superliigan aloittamiseksi.