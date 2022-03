Vakio: Liigacupin voittanut Liverpool viikon perusvarma

Chelsea ei anna mahdollisuuksia otteluruuhkassa tarpovalle Burnleylle. Norwichin vaikeudet jatkuvat.

1 Liverpool–West Ham (1)

Valioliiga: Liverpool nappasi kauden ensimmäisen tittelinsä voitettuaan liigacupin finaalissa rangaistuspotkujen päätteeksi Chelsean 1–0. West Ham palasi kahden tasapelin jälkeen voittokantaan voitettyaab kotiottelun Wolvesia vastaan 1–0. Voitto oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu. Tasoero puhuu Liverpoolin puolesta, mutta varaa virheisiin West Hamia vastaan ei ole, kuten kauden ensimmäinen kohtaaminen osoitti. Liverpool on kotona noin 75 prosentin suosikki.

2 Norwich C–Brentford (2)

Valioliiga: Norwich kärsi kolmannen peräkkäisen tappion hävittyään vierasottelun Southamptonia vastaan ansaitusti 0–2. Myös Brentfordin vaikeudet saivat jatkoa, kun kotiottelu Newcastlea vastaan hävittiin 0–2. Brentfordin menestysmahdollisuudet vesittyivät jo alkuminuuteilla joukkueen jouduttua alivoimalle. Kummankaan viimeaikaisissa tuloksissa ei ole kehumista. Tasoero on silti Brentfordin hyväksi selkeä ja vieraat voittavat noin 45 prosentin todennäköisyydellä.

3 Burnley–Chelsea (2)

Valioliiga: Burnley jatkoi tappioitta kolmannessa peräkkäisessä ottelussa tasattuaan pisteet Palacen vieraana 1–1. Maalipaikkojen valossa Burnleyn tappio olisi ollut oikeampi lopputulos. Chelsea joutui taipumaan rangaistuspotkikilpailun jälkeen liigacupin finaalissa 0–1-tappioon Liverpoolia vastaan. Burnley on saanut itseluottamusta hyvistä tuloksista, mutta pelaa jälleen viikolla rästipelissä. Tasoero on Chelsean hyväksi merkittävä ja lepoetu parantaa Chelsean voiton todennäköisyyttä entisestään aina 66 prosenttiin asti.

4 Aston Villa–Southampton (12)

Valioliiga: Aston Villa esiintyi odotettua laadukkaammin voitettuaan vierasottelun Brightonia vastaan ansaitusti 2–0. Soton esiintyi odotetun vahvasti, kun kotiottelu Norwichia vastaan voitettiin niin ikään 2–0. Tammikuussa vahvistunut Villa on niukasti Sotonin edellä rankingissa, mutta suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta maltilliseen 43 prosenttiin.

5 Wolverhampton–Crystal P (X2)

Valioliiga: Wolves kärsi toisen peräkkäisen tappion hävittyään vierasottelun West Hamia vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 0–1. Palace joutui tyytymään 1–1-tasapeliin kotikentällä Burnleyä vastaan, vaikka olisi ansainnut maalipaikkojen valossa niukan voiton. Joukkueiden välillä ei ole tasoeroa juuri nimeksikään, mutta kotietu pitää isännät noin 40 prosentin suosikkina.

6 Newcastle U–Brighton (X2)

Valioliiga: Newcastle on välttänyt tappion jo kuudessa perättäisessä pelissä voittaen näistä peräti neljä. Viimeksi kaatui vieraissa Brentford 2–0. Toki tehtävää helpotti isäntien aikainen ulosajo. Brighton kärsi kolmannen peräkkäisen tappion hävittyään kotiottelussa Aston Villalle 0–2. Newcastlen vahvistuminen ja kohentuneet otteet kulkevat käsi kädessä, mutta tasoero on yhä Brightonin eduksi selkeä. Brightonin marginaalinen 38 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltu.

7 Hull–West Bromwich (2)

Championship: Hull palasi voittokantaan tyylillä, kun toinen sarjanousija Peterborough kaatui vieraissa 3–0. WBA hävisi maanantaina kotiottelussa Swansealle 0–2 ja sitä edeltänyt 1–2-tappio Boron vieraana oli yksi kauden heikoimmista esityksistä. Ero perustasossa on viimeaikaisista heikoista otteista huolimatta selkeä WBA:n eduksi ja vierasjoukkueen kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema perusteltu.

8 Preston–Bournemouth (2)

Championship: Preston joutui tyytymään 1–1-tasapeliin Coventryn vieraana, vaikka olisi ansainnut niukan voiton. Bournemouth kaatoi kotikentällään Stoken 2–1. Tehtävää helpotti vieraiden aikainen ulosajo, mutta maalipaikkoja luotiin ylivoimakin huomioiden voittoon oikeuttava määrä. Ero perustasossa menee Bournemouthille, joka on vieraissakin noin 44 prosentin suosikki.

9 Swansea–Coventry C (X2)

Championship: Swansea jäi Sheffieldin jalkoihin 0–4-tappioon päättyneessä vierasottelussa. Coventryn peliesitys jäi selvästi odotettua vaatimattomammaksi 1–1 päättyneessä kotiottelussa Prestonia vastaan, eikä tappiokaan olisi ollut vääryys. Ero perustasossa puoltaa Coventrya siinä määrin, että marginaalinen 37 prosentin vierassuosikkiasema on perusteltu.

10 Middlesbrough–Luton (1)

Championship: Boro hävisi putoamista vastaan kamppailevan Barnsleyn vieraana 2–3, vaikka esiintyi maalipaikkojen valossa selvästi kotijoukkuetta etevämmin. Luton nappasi täydet pisteet kotiottelussa Derbya vastaan 1–0-voitollaan ja ansaitsi niukan voittonsa myös maalipaikkojen valossa. Tasoero menee kotijoukkueen eduksi, vaikka sarjataulukossa järjestys on päinvastainen. Boro on kotikentällään noin 49 prosentin suosikki.

11 Stoke–Blackpool FC (1)

Championship: Stoke kärsi 1–2-tappion Bournemouthin vieraana. Tappiota voi pitää maalipaikkoihin nähden ansaittuna, vaikka Stoke joutui ottelussa varhain alivoimaiseksi. Blackpool palasi pienen tauon jälkeen voittokantaan käännettyään kotiottelussa Readingiä vastaan varhaisen tappioaseman 4–1-voitoksi. Stoke on kiistatta laadukkaampi ja noin 57 prosentin suosikki kotikentällä.

12 Reading FC–Millwall (12)

Championship: Readingin otteet ehtivät hieman kohentua kahden peräkkäisen voiton myötä, mutta viimeksi tuli ruma 1–4-tappio Blackpoolin vieraana. Millwall onnistui kääntämään kotiottelunsa Sheffieldiä vastaan 1–0-voitoksi, vaikka maalipaikat menivät vierasjoukkueen eduksi. Ero perustasossa menee edelleen Millwallin eduksi siinä määrin, että vieraat ansaitsevat marginaalisen 38 prosentin suosikkiaseman.

13 QPR–Cardiff C (12)

Championship: QPR jäi odotettua laadukkaammasta peliesityksestään huolimatta ilman palkintoa hävittyään vierasottelun Blackburniä vastaan 0–1. Samaa voi sanoa Cardiffin viime kotiottelusta Fulhamia vastaan, jonka se hävisi tasaisesti jakautuneista maalipaikoista huolimatta 0–1. QPR on viimeisen kuukauden aikana kärsinyt pistemenetyksiä, mutta sarjasijoitus viidentenä on edelleen yläkanttiin suoritustasoon nähden. Joukkueiden välinen tasoero on pieni, mutta QPR on kotikentällään noin 43 prosentin suosikki.