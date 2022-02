Suomen jalkapallopomo kritisoi Fifan kohupäätöstä Venäjästä: ”Tuntuu todella absurdilta”

Palloliitto ei ole vielä tehnyt päätöstä olla pelaamatta Venäjää vastaan.

Fifa päätti sunnuntaina, että se sallii Venäjän pelaavan maaliskuun karsintaottelut. Maa joutuu ottelemaan puolueettomalla maaperällä neutraalin lipun alla ja nimellä ”Venäjän jalkapalloliitto”.

Ruotsin jalkapalloliitto on ilmoittanut, ettei maan joukkue pelaa Venäjää vastaan miesten mahdollista MM-karsintaottelua.

Ruotsin rinnalla moni muu lajiliitto on ilmoittanut vastustavansa Venäjän pelaamista. Fifan päätös sallia Venäjän pelaaminen MM-karsintojen pudotuspeleissä voi johtaa maan suoraan pääsyyn lopputurnaukseen, sillä muiden maiden boikotit tarkoittaisivat luovutusvoittoja.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti kertoo Ilta-Sanomille Suomen tukevan Ruotsin päätöstä.

– Asia pitää ratkaista toisella tavalla. Jos Puola, Tshekki ja Ruotsi kieltäytyvät, niin Venäjä saa ilmaisen jatkopaikan MM-kisoihin. Suomen Palloliitto on voimakkaasti pohjoismaisen rintaman takana, Lahti vastaa.

Puolan jalkapalloliitto vaatii Euroopan jalkapalloliittoja liittymään maanosan laajuiseen boikottiin. Tieto on saapunut myös Palloliiton postiin. Lahti toivoo, että Fifa tekee pian uuden ratkaisun MM-karsintojen pelaamisesta.

– Tuntuu todella absurdilta, että Venäjä saisi paikan ja kolme muuta jäisivät rannalle, Lahti linjaa.

Palloliitto ei ole kuitenkaan tehnyt vielä päätöstä siitä, pelaavatko Suomen maajoukkueet Venäjää vastaan vai ei. Lahden mukaan asiasta keskustellaan maanantaina Palloliiton hallituksen kokouksessa.

Suomen alle 19-vuotiaiden tyttöjen maajoukkue pelaa huhtikuun alussa Saksassa EM-jatkokarsintaturnauksen. Isäntämaan ja Suomen lisäksi samassa lohkossa pelaavat Venäjä ja Valko-Venäjä.

Puheenjohtaja ei lähde ennakoimaan, voisiko Fifan päätös ja Venäjän vapaalippu kisoihin johtaa laajaan Qatariin MM-turnauksen boikottiin.

Fifan ja Venäjän välit ovat läheiset. Edelliset MM-kisat järjestettiin maassa vuonna 2018.

– Välit ovat olleet hyvin lämpimät. Puheenjohtaja Gianni Infantino kehui edellisiä kisoja ja niiden järjestelyjä vuolaasti, enkä itse havainnut mitään säröjä puheissa.

Venäläinen kaasujätti Gazprom tunnetaan kansainvälisten jalkapalloliittojen pääyhteistyökumppanina. Lahti arvelee, että Fifan päätöksen syynä on kuitenkin myös muu kuin raha.

– Uskon, että päätöksen takana on urheilijoiden näkökulma, jota myös Kansainvälinen olympiakomitea on painottanut. Mutta tämä on tilanne, jossa läntisten demokratioiden voima pitää näkyä ja silloin pitää pystyä tiukkoihin päätöksiin.

Lahti kertoo henkilökohtaisesti yllättyneensä Fifan ryhdittömyydestä.

– Ajattelin, että olisi otettu kaikki Fifaan ja Qatarin kisoihin kohdistettu arvostelu huomioon. Yllätyin, ettei ollut selkärankaa tehdä tiukempaa päätöstä.

Palloliiton puheenjohtaja asettuu kovien päätösten puolelle.

– Henkilökohtaisesti olen valmis siihen, että Venäjä suljetaan pois kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Pitää käyttää kovia pakotteita, jotta tämä kriisi saataisiin mahdollisimman nopeasti raukeamaan. Inhimillinen kärsimys Ukrainassa on aivan hirveää. Jalkapallomaailman pitäisi kantaa oma kortensa kekoon ja vaikuttaa siihen, että hulluus loppuu.