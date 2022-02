Venäjän hyökkäys Ukrainaan käynnisti pakomatkan – Suomesta tuttu pelaaja lähti kaupungista, jossa vallitsi paniikki: ”Hänellä oli hätä”

Lucas Rangel on joutunut pakenemaan kotoaan Ukrainasta kohti Puolaa. Hän asui ja pelasi Kuopiossa vielä viime syksynä.

Miljoonien muiden tapaan jalkapalloilija Lucas Rangelin elämä muuttui peruuttamattomasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Rangel on joutunut pakenemaan Ukrainasta kohti Puolaa ja on tiettävästi onnistunut poistumaan maasta.

Rangel, 27, edustaa Ukrainan pääsarjassa Vorskla Poltavaa. Vielä viime kesänä brasilialainen pelasi Suomessa.

Rangel siirtyi ukrainalaisseuraan Kuopion Palloseurasta, jossa hän pelasi kahdella eri kerralla yhteensä neljän kauden aikana – ensin 2018–20 ja uudelleen lyhyen Turkin-vierailun jälkeen 2021.

Poltava sijaitsee alle 150 kilometrin päässä Harkovasta, johon on kohdistunut viime päivinä voimakkaita venäläishyökkäyksiä.

Rangel on kertonut pakomatkastaan kohti Puolaa sosiaalisessa mediassa, mm. agentuurinsa Instagram-sivuilla sekä brasilialaisten toimittajien julkaisemissa Twitter-videoissa.

Brasilialainen media UOL uutisoi tavoittaneensa Rangelin ja kertoi tämän päässeen Ukrainan rajan yli. UOL:n mukaan Rangelin rajanylityksen vahvisti myös hänen seuransa Vorskla Poltava.

– Maasta poistumisessa on kaksi vaihetta. Ensimmäisen, Ukrainasta lähdön, hän on jo suorittanut. Hän nyt vain odottaa vuoroaan päästä Puolaan, UOL siteeraa seuraa sunnuntaina julkaistussa jutussa.

UOL kertoo myös tavoittaneensa itse pelaajan.

– Heräsin siihen, että ystäväni soittelivat minulle. Heti kun heräsin, pesin kasvoni ja kuulin, että kaupungin kaduilta raikui väestöhälytin, Rangel kertoi sivustolle.

– Kaupungissa vallitsi paniikki. Ihmiset juoksivat kauppoihin, joista moni oli menossa kiinni. Autoon sai tankata vain 20 litraa polttoainetta per menopeli, eikä sillä määrällä pitkälle pääse. Pankista saa vain 200 dollaria per perhe. Sekään ei tahdo riittää, kun hinnat nousivat täällä yhtäkkiä. Tämä on skandaali. Täällä on täysi jännite päällä.

Tukea pelaaja on saanut myös Suomesta. KuPSin valmennusryhmän analyytikko Viki Savonen on ollut yhteydessä brasilialaiseen tilanteen kiristymisen ja eskaloitumisen aikana.

– Jokunen viikko sitten olimme ensimmäistä kertaa yhteydessä, kun alkoi tulla tietoja, että tilanne Ukrainan ja Venäjän välillä pahenee. Tiedustelin hänen vointiaan ja kyselin myös jalkapalloasioista, Savonen kertoo Ilta-Sanomille.

– Lucas kertoi vielä noin viikko sitten, että heille ei oltu seuran puolesta sanottu esimerkiksi kauden alkamisen suhteen mitään poikkeavaa. Futista treenattiin ja kaikki jatkui normaalisti. Joukkue oli juuri palannut leiriltä Turkista. Sitten tilanne eskaloitui.

Lucas Rangelin agentuuri julkaisi Instagramin tarinaosiossa kuvan, jossa Rangel kävelee agenttitoimiston mukaan kohti Puolan rajaa.

Rangel lähti loppuviikosta kohti Puolan rajaa. Brasilialaistoimittaja Gustavo Hoffman julkaisi lauantaina Twitterissä videon, jossa Rangel hänen mukaansa jonotti Puolan rajalla pääsyä maahan.

KuPS on tarjonnut hyökkääjälle ja tämän Brasiliassa asuvalle perheelle mahdollisuutta tulla Suomeen, jos he niin haluavat.

– Olin häneen yhteydessä heti torstaina (kun Venäjän hyökkäys alkoi). Hänen ensimmäiset sanansa olivat, että hän pyrkii maasta pois. Ihan sama minne, kunhan pääsee pois. Hänellä oli hätä päällä.

Rangelin perhe jäi Ukrainan sarjan talvitauon jäljiltä varotoimena Brasiliaan, ja pelaaja palasi yksin takaisin Ukrainaan. Savosen mukaan Rangel ja hänen koko perheensä ovat tervetulleita Kuopioon, jossa tarjolla on majapaikka ja mahdollisuus ylläpitää kuntoa kunnes tilanne selviää.

– Ymmärrän tietenkin, jos hän menee kotimaahansa perheen luo. Silloin voi tulla toki sekin tilanne, että viisumin tai muun takia jää jumiin kun haluaisi jo takaisin Eurooppaan. Hänen perheensä viihtyi myös hyvin täällä, ja saamme heidät tuotua tänne jos hän niin haluaa.

Savonen ei ole saanut Rangeliin yhteyttä enää aivan viime hetkinä. Ymmärrettävästi hyökkääjän tavoittaminen ei käy käden käänteessä.

Rangel teki puolikkaalla kaudella Vorsklalle neljä liigamaalia 12 ottelussa. Seura havahtui brasilialaishyökkääjän otteisiin, kun KuPS ja Poltava kohtasivat Konferenssiliigan karsinnoissa viime kesänä.

Rangel iski toisen osaottelun jatkoajalla KuPSin jatkopaikan sinetöineen osuman.