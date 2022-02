Vakio: Manchester City jäämässä jopa alipelatuksi vierasottelussa

Liian vähän kannatusta saaneet Brighton, Brentford ja Birmingham nousevat varmoiksi. Championshipissä mahdollisuuksia ohipeleihin.

1 Everton-Manchester C (2)

Valioliiga: Everton jäi Southamptonin vieraana täysin telineisin ja tuloksena oli ansaittu 0–2-tappio. Osa heikosta peliesityksestä selittyy runsailla poissaoloilla, mutta Evertonin esitysten laadussa on riittänyt hajontaa valmennusvaihdoksen jälkeenkin. Sotonia vastaan sivussa olleet tärkeät keskikenttäpelaajat Abdoulaye Doucoure ja Demarai Gray ovat tervehtyneet, mutta puolustajat Ben Godfrey ja Yerry Mina ovat edelleen poissa.

City kärsi kotikentällään katsojien näkökulmasta huikeassa trillerissä 2–3-tappion Tottenhamia vastaan, eikä peliesitys ollut maalipaikkojenkaan valossa odotetun laadukas. Tappion myötä ero sarjataulukossa toisena olevaan Liverpoolin kaventui, joten ylimääräisiin pistemenetyksiin ei Cityllä enää ole varaa. Cityllä ei ole merkittäviä poissaoloja ja loukkaantumisista kärsineiden Jack Grealishin ja Gabriel Jesusin odotetaan palaavan lauantaina kokoonpanoon.

Evertonin tilanne putoamisviivan tuntumassa alkaa olla tukala, mutta tasoero Cityyn nähden on suuri. City ansaitsee vieraskentälläkin noin 78 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa alipelatuksi jäänyt suursuosikki City kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

2 Manchester U-Watford (1)

Valioliiga: United haki vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen 4–2-vierasvoiton Leedsistä. Unitedin urakka Mestarien liigan pudotuspeleissä alkoi 1–1-tasapelillä Atlético Madridin vieraana, eikä niukka tappiokaan olisi ollut vääryys. Lauantain ottelusta sivussa ovat loukkaantumisista kärsivät Scott McTominay ja Edinson Cavani.

Watford nappasi ensimmäisen voittonsa Roy Hodgsonin alaisuudessa, kun vierasottelu Aston Villaa vastaan hoidettiin 1–0. Peliesitys oli selvästi odotettua laadukkaampi ja Watford käänsi ottelun toisella puoliajalla ansaitusti nimiinsä. Viikkokierroksen kotiottelun Palacea vastaan Watford hävisi tylysti 1–4, vaikka maalipaikat jakautuivatkin joukkueiden välille tasaisesti.

Ero perustasossa on Unitedin eduksi kiistattoman suuri vieraiden kohentuneista otteista huolimatta. United on kotikentällään noin 75 prosentin suosikki. Kotivoitto on vakiossa niukasti ylipelattu, mutta suursuosikki säilyy riveissä varmana.

3 Brighton-Aston Villa (1)

Valioliiga: Brighton kärsi tylyn 0–3-tappion kotikentällä Burnleyä vastaan, vaikka maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille melko tasaisesti. Edeltävässä 0–2-tappiossa Manchester Unitedin vieraana hyvä peliesitys vesittyi Lewis Dunkin ulosajon myötä ja keskuspuolustajan puuttuminen näkyi myös tappiossa Burnleyta vastaan.

Aston Villan peliesitys jäi selvästi odotettua heikommaksi sen hävittyä viikonloppuna kotikentällään Watfordille 0–1. Villa aloitti väkevästi Steven Gerrardin saavuttua joukkueen peräsimeen, mutta viimeisen kuukauden aikana otteet ovat jääneet useissa peleissä odotuksista.

Brighton on Villan vahvistumisesta huolimatta rankingissa edellä ja noin kotikentällä 47 prosentin todennäköisyydellä voittava suosikki. Vakiossa Brighton on jäämässä vaille riittävää arvostusta ja alipelattu kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

4 Brentford-Newcastle U (1)

Valioliiga: Brentford kärsi 1–2-tappion Arsenalin vieraana, eikä peliesitys enempään oikeuttanutkaan. Brentford on pelannut seitsemän peräkkäistä ottelua ilman voittoa, eikä matka putoamisviivaan ole enää suuri. Brentfordin puolesta on kuitenkin todettava, että peliesitykset eivät ole olleet yhtä heikkoja tulosten kanssa. Lauantain kotiottelussa odotetaan Christian Eriksenin debyyttiä sekä kärkimies Ivan Toneyn paluuta loukkaantumisen jälkeen.

Newcastle esiintyi odotuksiin nähden kelvollisesti tasattuaan pisteet West Hamin vieraana 1–1. Newcastle vahvistui siirtoikkunassa ja on saanut myös tuloksiinsa välitöntä nostetta, mutta töitä sarjapaikan säilyttämiseksi Eddie Howen ryhmällä riittää edelleen. Newcastle kärsii myös loukkaantumisista, kun pitkään sivussa olevan Kieran Trippierin lisäksi poissa ovat Allan Saint-Maxim, Callum Wilson ja Matt Ritchie.

Brentford on viimeaikaisia tuloksiaan laadukkaampi ja kotikentällään poissaoloista kärsivää Newcastlea vastaan 45 prosentin suosikki. Vakiossa kohde on merkitty tasabookiksi, joten pelivalinta kohdistuu alipelattuun Brentfordiin.

5 Crystal P-Burnley (12)

Valioliiga: Crystal Palace esiintyi kelvollisesti kotiottelussa Chelseaa vastaan, mutta joutui silti lopulta taipumaan 0–1-tappioon. Viikolla pelatusta rästiottelusta napattiin komea 4–1-voitto, vaikkei Palace peliä loppulukemia vastaavalla tavalla dominoinutkaan.

Burnleyn osakkeet putoamiskamppailussa ovat nousseet viikon sisällä kohisten, kun alla on kaksi perättäistä voittoa. Viikonloppuna kaatui Brighton vieraissa 3–0, vaikka maalipaikat joukkueiden välillä jakautuivatkin tasaisesti. Viikon rästiottelussa tuli entistä isompi päänahka, kun joukkue voitti kotiottelussa Tottenhamin maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–0.

Rästipeleistä kummallekin kertynyt rasitus voi näkyä lauantain ottelussa entistä pienempänä maaliodottamana. Palace on joukkueista luokkaa laadukkaampi ja kotikentällään noin 49 prosentin ennakkosuosikki. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

6 Peterborough-Hull (X2)

Championship: Peterborough joutui taipumaan viikonloppuna Derbyn vieraana putoamiskamppailun kannalta kriittisessä ottelussa 0–1-tappioon. Tappio oli ansaittu, vaikkakin ratkaisumaali syntyi vasta lisäajalla. Viikkokierroksella Fulhamin vieraana Peterborough hävisi odotetusti 0–2 ja ottelu oli vielä selvästi loppulukemiaankin yksipuolisempi näytös.

Hull on voitoitta kuudessa peräkkäisessä pelissä, vaikka esitykset ovat olleet kelvollisia. Viikolla kotiottelu Barnsleyta vastaan hävittiin tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–2, vaikka joukkue rakensi maalipaikkoja vierasjoukkuetta runsaammin. Edeltävän kierroksen vierasottelu QPR:ää vastaan oli pelillisesti hyvä ja 1–1-tasapeli maalipaikkoihin nähden looginen. Marcus Forss onnistui ottelussa ensimmäistä kertaa maalinteossa Hullin paidassa.

Hull on sekin uhkaavasti lähestymässä putoamisviivaa, jonka alapuolella Peterborough on viettänyt ansaitusti suurimman osan kaudesta. Hull on joukkueista laadukkaampi ja päivää pidempi palautumisaika viikkokierroksen jäljiltä parantaa tärkeän ottelun asetelmia sen eduksi. Hull ansaitsee paremmin palautuneena niukan 38 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

7 Bournemouth-Stoke (1)

Championship: Bournemouthin viikonlopun ottelu siirrettiin myrskyn tieltä ja samoin kävi viikolle kaavaillulle vierasottelulle Swanseaa vastaan. Viimeisimmän ottelu Blackpoolin vieraana joukkue onnistui kääntämään loppuhetkillä tappioasemasta ansaittuun 2–1-voittoon.

Stoken peliesitys jäi viikkokierroksella selvästi odotuksista, kun kotiottelu Lutonia vastaan hävittiin ansaitusti 1–2. Myös edeltävän kierroksen 2–2-tasapeli kotikentällä Birminghamia vastaan jäi alle ennakko-odotusten.

Joukkueiden välinen tasoero on pienempi kuin sarjataulukko osoittaa, vaikka ero perustasossa meneekin Bournemouthin eduksi. Merkittävin yksittäinen todennäköisyyksiin vaikuttava tekijä on Bournemouthin välttyminen rasitukselta, kun Stoken palautumisaika jää vain kahden välipäivän mittaiseksi. Bournemouthin suosikkiasema jää lepoedusta huolimatta maltilliseen 55 prosentin tuntumaan. Kotijoukkueen kannatus on vakiossa karannut yli todennäköisyytensä, mutta ottelun kääntyminen paremmin levänneen Bournemouthin eduksi tuntuu riittävän todennäköiseltä skenaariolta varmavalinnaksi.

8 Nottingham-Bristol C (12)

Championship: Forestin peliesitys jäi toisessa ottelussa peräkkäin selvästi odotuksista, kun viikkokierroksen vierasottelussa Prestonia vastaan pisteet tasattiin 0–0. Maalipaikkojen valossa Forestin niukka tappio olisi ollut pistejakoa perustellumpi. Myös edeltävässä 2–2-tasapeliin päättyneessä kotiottelussa Stokea vastaan Forest esiintyi odotettua heikommin ja olisi ansainnut tappion.

Bristol onnistui nappaamaan viikonloppuna täydet pisteet 2–1-kotivoitolla Middlesbrough’ta vastaan, vaikkei esiintynytkään vieraita etevämmin. Viikkokierroksen kotiottelussa Coventrya vastaan joukkue sen sijaan hävisi 1–2, vaikka pistejako olisikin kuvannut tasaisia pelitapahtumia paremmin.

Ero perustasossa on Forestin hyväksi selkeä, mutta sen viimeaikaiset otteet eivät ole yltäneet odotusten tasolle. Bristolin hyökkäys tuottaa hyvin maalipaikkoja, mutta samalla puolustuspää luovuttaa liikaa laatupaikkoja vastustajille. Kotietu ja ero perustasossa nostavat isännät noin 53 prosentin suosikiksi. Vakiossa lähes 70 prosentin suosikkiasemaan merkattu kotijoukkue on rankasti ylipelattu. Runsasmaaliselta vaikuttava ottelu merkataan kummankin joukkueen voiton kautta.

9 Millwall-Sheffield U (2)

Championship: Millwallin viikonlopun ottelu Blackburnia vastaan siirtyi haastavien keliolosuhteiden vuoksi. Viikkokierroksen 2–1-vierasvoitto Derbysta oli Millwallille jo kolmas peräkkäinen. Millwallin peliesitykset ovat kuitenkin olleet kaikissa viimeisimmissä voittoon päättyneissä otteluissa melko vaatimattomia ja täydet pistesaaliit tulleet onnekkaasti.

Sheffieldin vahvat otteet saivat jatkoa, kun viikkokierroksen kotiottelu Blackburnia vastaan voitettiin ansaitusti 1–0. Sheffield on pelannut yhdeksän perättäistä ottelua ilman tappiota ja tulokset alkavat hiljalleen vastata myös todellista suoritustasoa, josta josta joukkue syyskaudella jäi rajusti jälkeen.

Joukkueiden viimeaikaisen suoritustason trendit kulkevat vastakkaisiin suuntiin, ja vahvoja otteita esittänyt Sheffield on vieraissakin noin 45 prosentin suosikki. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja Sheffield kelpuutetaan riveihin varmaksi.

10 Luton-Derby (X2)

Championship: Luton onnistui kotikentällään kaatamaan WBA:n 2–0, vaikka maalipaikkojen valossa vierasjoukkue esiintyi selvästi laadukkaammin. Viikkokierroksella Stoken vieraana Luton nappasi kuitenkin myös pelitapahtumienkin valossa ansaitun 2–1-voiton.

Derby käänsi viikonloppuna tärkeän kotiottelun loppuhetkillä 1–0-voitoksi Peterborough’ta vastaan ja ansaitsi voittonsa myös maalipaikkojen valossa. Viikkokierroksen kotiottelussa Millwallia vastaan joukkue joutui taipumaan 1–2-tappioon, vaikka maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille tasaisesti.

Ero perustasossa menee kiistatta Lutonin eduksi ja isännät ansaitsevat noin 52 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotivoitto on kerännyt lähes 70 prosentin kannatuksen, joten pelivalinta on pakko kohdistaa putoamiskamppailussaan kipeästi pisteitä tarvitsevan Derbyn suuntaan.

11 Coventry C-Preston (X2)

Championship: Coventry voitti viimeksi kotikentällä Barnsleyn 1–0. Voitto oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu, vaikka ratkaisu venyi aina lisäajalle asti. Viikolla Bristolin vieraana Coventry voitti jälleen myöhäisen maalin ansiosta 2–1, mutta peliesitys oli selvästi odotettua vaatimattomampi, ja pistejako olisi ollut tarkempi kuvaus tasaisista pelitapahtumista.

Prestonin peliesitys jäi viikonloppuna selvästi odotuksista sen hävittyä kotikentällä Readingille ansaitusti 2–3. Viikkokierroksella Preston tasasi pisteet kotikentällä maalittomassa tasapelissä Forestia vastaan, mutta olisi ansainnut maalipaikkojen valossa niukan voiton.

Coventry on joukkueista luokkaa laadukkaampi ja kotivoitto toteutuu noin 47 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on menossa reilusti yli todennäköisyytensä, joten pelivalintaa on syytä harkita Prestonin laidalta.

12 Cardiff C-Fulham (1X)

Championship: Cardiff joutui tyytymään viikonloppuna kotikentällä 1–1-tasapeliin Blackpoolia vastaan, vaikka olisi maalipaikkojen valossa ansainnut voiton. Viikkokierroksella Huddersfieldin vieraana johtoasema kääntyi loppuhetkillä 1–2-tappioksi, mutta pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin.

Fulham menetti sekin kaikki kolme pistettä Huddersfieldille, kun viikonlopun kotiottelu hävittiin tasaisista pelitapahtumista huolimatta 1–2. Viikolla Fulhamin peliesitys 2–0-kotivoitossa Peterborough’ta vastaan oli vahva ja maalipaikkojen valossa loppulukemat olisivat voineet olla Fulhamin eduksi selkeämmätkin.

Cardiff suoritustaso on parantanut viime kuukausien aikana tuntuvasti ja viimeisimmissä otteluissa pisteitä on menetetty hyvistä peliesityksistä huolimatta. Fulham on pelivoimaltaan omassa luokassaan ja ero perustasossa nostaa Fulhamin vieraissakin noin 55 prosentin suosikiksi. Vakiossa Fulham on keräämässä selvästi todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, ja kotijoukkueen menestykseen nojaava pelivalinta tarjoaa hyvää etua.

13 Birmingham-Huddersfield (1)

Championship: Birmingham kärsi viikkokierroksella ansaitun 1–2-tappion Readingin vieraana. Edeltävällä kierroksella Birminghamin peliesitys 2–2-tasapeliin päättyneessä vierasottelussa Stokea vastan oli hyvä ja pistejako maalipaikkoihin nähden looginen.

Huddersfield jatkoi hurjaa tappiotonta putkea noustuaan viime hetkillä maalin tappioasemasta 2–1-voittoon kotiottelussa Cardiffia vastaan. Maalipaikkojen valossa pistejako olisi ollut silti Huddersfieldin voittoa oikeampi lopputulos. Samaa voi sanoa Huddersfieldin viime viikkon 2–1-voitosta Fulhamin vieraana. Huddsin peliesitys oli tuolloin odotettua laadukkaampi, mutta täysi pistesaalis silti maalipaikkojen valossa onnekas.

Huddersfieldin edellinen tappio on marraskuun lopulta, mutta sitä on silti vaikea pitää merkittävästi kotijoukkuetta laadukkaampana. Isäntien asemia parantaa päivää pidempi palautumisaika viikkokierroksen jäljiltä ja Birmingham ansaitseekin kotikentällä noin 42 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Hudds on merkitty lähes vastaavaksi suosikiksi, joten pelivalinta kohdistuu alipelattuun Birminghamiin.