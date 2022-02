Johtaako Venäjän hyökkäys pakkotoimiin urheiluspektaakkelin kohdalla? Hätäkokous kutsuttiin koolle

Uefan puheenjohtaja Aleksander Ceferin on lähettänyt ylimääräisen kokouskutsun.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut Euroopan jalkapalloliitto Uefan reagoimaan. Uefa tiedotti torstaina verkkosivuillaan, että puheenjohtaja Aleksander Ceferin on lähettänyt ylimääräisen kokouskutsun perjantaiaamuksi. Kokouksessa on Uefan tiedotteen mukaan tarkoitus arvioida vallitsevaa tilannetta ja tehdä ”tarvittavat toimenpiteet”.

Uefan toimista tällä hetkellä keskeisin on päätös jalkapalloilun Mestarien liigan finaalin pelipaikasta. Finaali pitäisi pelata 28. toukokuuta Pietarissa, mutta Venäjän hyökättyä Ukrainaan pelipaikan muuttaminen vaikuttaa välttämättömältä.

Brittilehti Independentin toimittaja Miguel Delaney arvioi Twitterissä finaalin siirtämisen muualle ”käytännössä varmaksi”. Hän arvioi myös, ettei maaliskuun MM-jatkokarsintaotteluita voida pelata Venäjällä.

Venäläinen maakaasu- ja öljykonserni Gazprom on yksi Uefan pääsponsoreista, joten finaalin vieminen Venäjältä ei ole Uefalle aivan yksiselitteistä.

Mestarien liigan finaalin pelaaminen Venäjällä näyttää tällä hetkellä monen mielestä pahalta. Esimerkiksi Suomen jalkapallomaajoukkueen ex-kapteeni Tim Sparv kommentoi jo ennen Venäjän hyökkäystä, että hänen mielestään eurojalkapalloilun kauden huipentumaa ei pitäisi järjestää Pietarissa.

– Mestarien liigan finaalia ei pitäisi pelata Venäjällä. Jalkapalloyhteisön on aika tehdä oma osuutensa, Sparv kirjoitti tiistaina Twitterissä.

Jalkapallon Euroopan liigassa pelaava Pietarin Zenit kohtaa tänään pudotuspeliottelussa Real Betisin. Ottelu pelataan suunnitellusti Espanjan Sevillassa. Zenitin lisäksi venäläisjoukkueista Euroopan liigassa on mukana suoraan neljännesvälierävaiheeseen edennyt Moskovan Spartak.