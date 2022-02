Vakiovihje: Manchester United ja City eivät kaipaa vaihtomerkkejä

Siirtoikkunan aikana vahvistuneet Aston Villa ja Newcastle ovat parantaneet, mutta lähtevät silti altavastaajina vierasotteluihinsa.

1 Everton–Manchester C (2)

Valioliiga: Everton jäi Southamptonin vieraana täysin telineisiin ja tuloksena oli ansaittu 0–2-tappio. City kärsi kotikentällään katsojien näkökulmasta huikeassa trillerissä 2–3-tappion Tottenhamia vastaan, eikä peliesitys ollut maalipaikkojenkaan valossa odotetun laadukas. Evertonin tilanne putoamisviivan tuntumassa alkaa olla tukala, mutta tasoero on Cityyn nähden on valtava. City on vieraskentälläkin noin 78 prosentin suosikki.

2 Manchester U–Watford (1)

Valioliiga: ManU haki vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen 4–2-vierasvoiton Leedsistä. Watford nappasi ensimmäisen voittonsa Roy Hodgsonin alaisuudessa, kun vierasottelu Aston Villaa vastaan hoidettiin 1–0. Peliesitys oli selvästi odotettua laadukkaampi ja Watford käänsi ottelun toisella puoliajalla ansaitusti nimiinsä. United pelaa viikolla Mestarien liigaa, mutta myös Watfordilla on edessä rästipeli. Ero perustasossa on selkeä ja United on kotikentällään noin 75 prosentin suosikki.

3 Brighton–Aston Villa (12)

Valioliiga: Brighton kärsi tylyn 0–3-tappion kotikentällä Burnleylle, vaikka maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille melko tasaisesti. Aston Villan peliesitys jäi selvästi odotettua heikommaksi joukkueen hävittyä kotikentällään Watfordille 0–1. Brighton on Villan vahvistumisesta huolimatta rankingissa edellä ja noin 47 prosentin suosikkiasema kotikentällä perusteltu.

4 Brentford–Newcastle U (1X)

Valioliiga: Brentford kärsi 1–2-tappion Arsenalin vieraana, eikä peliesitys enempään oikeuttanutkaan. Newcastle esiintyi kelvollisesti tasattuaan pisteet West Hamin vieraana 1–1. Newcastle vahvistui siirtoikkunassa ja on saanut myös tuloksiinsa nostetta. Brentford on viim tuloksiaan laadukkaampi ja kotona noin 45 prosentin suosikki.

5 Crystal P–Burnley (12)

Valioliiga: Palace esiintyi kelvollisesti kotiottelussa Chelseaa vastaan, mutta joutui silti taipumaan 0–1-tappioon. Burnley nappasi isot kolme pistettä voitettuaan vierasottelussa Brightonin peräti 3–0. Kumpikin rasittuu viikolla rästipeleissä, mikä saattaa laskea ottelun maaliodottamaa entisestään. Palace on luokkaa laadukkaampi ja kotikentällään noin 49 prosentin suosikki.

6 Peterborough–Hull (12)

Championship: Peterborough joutui taipumaan Derbyn vieraana putoamiskamppailun kannalta kriittisessä ottelussa 0–1-tappioon. Tappio oli ansaittu, vaikkakin ratkaisumaali syntyi vasta lisäajalla. Hull esiintyi QPR:n vieraana odotettuakin laadukkaammin tasattuaan pisteet pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. Marcus Forss onnistui ensimmäistä kertaa maalinteossa Hullin paidassa. Hull on joukkueista laadukkaampi, mutta Peterborough on silti kotiedun turvin marginaalinen 37 prosentin suosikki.

7 Bournemouth–Stoke (1X)

Championship: Bournemouthin viikonlopun ottelu siirrettiin myrskyn tieltä. Edellisessä ottelussa Blackpoolin vieraana joukkue nousi loppuhetkillä tappioasemasta ansaittuun 2–1-voittoon. Stoke tasasi pisteet kotona Birminghamia vastaan ansaitusti 2–2. Joukkueiden tasoero on pienempi mitä sarjataulukko kertoo. Bournemouth on silti siinä määrin laadukkaampi, että kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema on perusteltu.

8 Nottingham–Bristol C (1)

Championship: Forestin viikonlopun ottelu siirrettiin myrskyn tieltä. Edellisessä kotiottelussa tasattiin pisteet Stoken kanssa 2–2, mutta maalipaikkojen valossa Forest jäi heikommaksi osapuoleksi. Bristol onnistui nappaamaan täydet pisteet 2–1-kotivoitolla Middlesbrough’ta vastaan, vaikkei esiintynytkään vieraita etevämmin. Ero perustasossa on Forestin hyväksi selkeä ja isännät voittavat noin 54 prosentin todennäköisyydellä.

9 Millwall–Sheffield U (2)

Championship: Millwallin viime ottelu siirtyi haastavien keliolosuhteiden vuoksi. Edellisestä kahdesta pelistä on alla voitot, vaikka Millwall jäi kummassakin heikommaksi osapuoleksi. Sheffield jatkoi vakuuttavia otteitaan voitettuaan kotiottelun Swanseaa vastaan 4–0. Joukkueiden viimeaikaisen suoritustason trendit kulkevat vastakkaisiin suuntiin ja vahvoja otteita esittänyt Sheffield on vieraissakin noin 45 prosentin suosikki.

10 Luton–Derby (1)

Championship: Luton onnistui kaatamaan kotikentällä WBA:n 2–0, vaikka maalipaikkojen valossa vierasjoukkue esiintyi selvästi laadukkaammin. Derby nappasi tärkeän 1–0-kotivoiton Peterborough’n kustannuksella ja ansaitsi voittonsa myös maalipaikkojen valossa. Ero perustasossa menee kiistatta Lutonin eduksi ja isännät voittavat noin 52 prosentin todennäköisyydellä.

11 Coventry C–Preston (1)

Championship: Coventry voitti kotona Barnsleyn 1–0. Voitto oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu, vaikka ratkaisu venyi aina lisäajalle asti. Prestonin peliesitys jäi selvästi odotuksista joukkueen hävittyä kotikentällään Readingille maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–3. Coventry on joukkueista luokkaa laadukkaampi ja kotivoitto toteutuu noin 47 prosentin todennäköisyydellä.

12 Cardiff C–Fulham (2)

Championship: Cardiff joutui tyytymään kotona 1–1-tasapeliin Blackpoolia vastaan, vaikka olisi ansainnut voiton. Fulham menetti kaikki kolme pistettä, kun kotiottelu Huddersfieldia vastaan hävittiin tasaisista pelitapahtumista huolimatta 1–2. Cardiff on parantanut viime kuukausien aikana, mutta ero perustasossa nostaa Fulhamin vieraissa hieman yli 50 prosentin suosikiksi.

13 Birmingham–Huddersfield (12)

Championship: Birmingham tasasi pisteet Stoken vieraana 2–2. Pistejakoa voi pitää loogisena tasaisiin pelitapahtumiin nähden. Huddersfield onnistui yllättämään Fulhamin vieraissa 2–1. Huddsin peliesitys oli odotettua laadukkaampi, mutta täysi pistesaalis silti maalipaikkojen valossa onnekas. Huddersfieldin edellinen tappio on marraskuun lopulta, mutta sitä on silti vaikea pitää merkittävästi kotijoukkuetta laadukkaampana. Birmingham on kotona noin 43 prosentin suosikki.