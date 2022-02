Vakio: Alipelatut Southampton ja WBA nousevat varmoiksi

Liikaa pelikansan kannatusta saaneista Aston Villasta ja QPR:stä otetaan ohipelit.

1 Liverpool–Norwich C (1)

Valioliiga: Liverpool sai Afrikan mestaruuskisoista palanneet tähtihyökkääjänsä takaisin avauskokoonpanoon ja tuloksena oli ansaittu 1–0-vierasvoitto Burnleysta. Keskiviikkona Liverpool onnistui hakemaan Mestarien liigassa tasaisista pelitapahtumista huolimatta 2–0-vierasvoiton Interistä.

Norwichin neljä peliä kestänyt tappioton jakso katkesi tylysti, kun joukkue hävisi kotikentällä Manchester Citylle 0–4. Myös oikeutti selkeään tappioon. Norwich on edelleen pelivoimansa puolesta sarjan heikoin joukkue ja putoaminen kauden päätteeksi hyvin todennäköistä.

Liverpoolin haitaksi on laskettava lyhyt palautumisaika Mestarien liigan ottelun jäljiltä. Ero perustasossa on kuitenkin valtava ja tasoero sekä kotietu pitävät Liverpoolin noin 90 prosentin suursuosikkina rasituksesta huolimatta. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja suursuosikki Liverpool kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

2 Crystal P–Chelsea (X2)

Valioliiga: Crystal Palacen peliesitys jäi Brentfordin vieraana selvästi odotuksista ja tappio olisi kuvannut pelitapahtumia 0–0-loppulukemia tarkemmin. Palace joutuu tulemaan lauantaina toimeen ilman tärkeää Connor Gallagheria, sillä keskikenttäpelaaja on lainassa Chelseasta.

Chelsea nappasi viime viikolla mestaruuden Abu Dhabissa pelatussa seurajoukkueiden maalimanmestaruusturnauksessa. Edellinen Valioliigan ottelu on lähes kuukauden takainen 2–0-kotivoitto Tottenhamista. Ensi viikolla jatkuvat Chelsean pelit myös Mestarien liigassa, mikä vaikuttanee pelaajavalintoihin lauantaina. Sivussa Chelsealta ovat todennäköisesti Mason Mount ja Reece James.

Ottelussa on mukana myös pientä paikallisottelun asetelmaa. Ero perustasossa on Chelsean hyväksi selkeä ja Chelsea voittaa vieraskentälläkin noin 60 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa niukasti ylipelattu Chelsea varmistetaan tasapelillä.

3 Aston Villa–Watford (X2)

Valioliiga: Villa kärsi 0–1-tappion Newcastlen vieraana, vaikka pistejako olisi kuvannut niukasti maalipaikkoja sisältänyttä ottelua paremmin. Villan viimeaikaiset otteet ovat jääneet hieman jälkeen siitä, mitä ne olivat heti Steve Gerrardin otettua joukkueen vetovastuun.

Watford kärsi kotikentällään 0–2-tappion Brightonia vastaan, eikä joukkueiden välisestä tasoerosta jäänyt maalipaikkojenkaan valossa jossiteltavaa. Roy Hodgson on pystynyt tekemään lyhyessä ajassa sen mitä häneltä osattiin odottaakin, ja Watfordin puolustuspelaamisesta on tullut yhtenäisempää. Puolustaminen hyökkäystehojen kustannuksella ei kuitenkaan kanna pitkälle tilanteessa, jossa kolmen pisteen voittojakin täytyisi sarjapaikan säilyttämiseksi haalia.

Ero perustasossa puhuu Aston Villan puolesta ja isännät ovat kotikentällään noin 56 prosentin suosikkeja. Isäntien kannatus on karannut vakiossa lähes 20 prosenttiyksikköä yli todennäköisyytensä, joten rajusti ylipelattu kotivoitto on asetettava tylysti ohituskaistalle.

4 Arsenal–Brentford (12)

Valioliiga: Arsenal sai huilata viikonloppuna, kun Pohjois-Lontoon paikallisottelu siirtyi Chelsean seurajoukkueiden maailmanmestaruusturnauksen takia. Edeltävällä kierroksella Arsenal kaatoi Wolvesin vieraskentällä maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–0. Arsenalilta lauantaina puuttuvat loukkaantumisesta kärsivä Takehiro Tomiyasu sekä pelikiellossa oleva Gabriel Martinelli.

Brentford jäi jälleen laadukkaasta peliesityksestään huolimatta ilman voittoa tasattuaan pisteet kotikentällä Palacea vastaan 0–0. Tasapeliä edelsi kuuden perättäisen tappion sarja. Tosin Brentfordin alkuvuoden otteluohjelma on ollut haastava. Brentford joutuu tulemaan todennäköisesti edelleen toimeen ilman loukkaantunutta ykköskärkeään Ivan Toneyta.

Arsenal on joukkueista kiistatta laadukkaampi, mutta Brentford on parempi mitä sen viimeaikaiset tulokset antavat ymmärtää. Arsenal on noin 60 prosentin suosikki. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on päälle 10 pinnaa yli todennäköisyytensä, joten vähintään vaihtomerkki on mahdutettava kotisuosikin rinnalle.

5 Brighton–Burnley (X2)

Valioliiga: Brighton haki viikonloppuna 2–0-vierasvoiton Watfordista ja peliesitys oli melko tarkasti linjassa selvää suosikkiasemaa puoltaneiden odotusten kanssa. Viikolla rästipelissä Manchester Unitedia vastaan esitys oli ensimmäisellä jaksolla vahva, mutta Lewis Dunkin ulosajon myötä mahdollisuudet pisteistä vesittyivät ja tuloksena oli sinällään ansaittu 0–2-tappio. Pelikieltoisen Dunkin ja loukkaantuneen Enock Mwepun poissaolo on pieni miinus.

Burnley kärsi viimeksi kotikentällä ansaitun 0–1-tappion Liverpoolia vastaan. Tilanne sarjan jumbosijalla on tukala, vaikka joukkueella on useampi peli rästissä kilpakumppaneihin verrattuna. Lauantaina potentiaalisista avauskokoonpanon pelaajista sivussa on edelleen laitapuolustaja Charlie Taylor.

Tasoero on Brightonin hyväksi selkeä, mutta isäntien haitaksi on laskettava viikolla pelattavan rästipelin rasitus.

Brighton ansaitsee rasituksesta huolimatta noin 55 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on päälle 60 pinnan, joten edullisimmat pelivalinnat löytyvät Burnleyn venymisestä pisteille.

6 Southampton–Everton (1)

Valioliiga: Southampton tasasi pisteet Manchester Unitedin vieraana 1–1, mutta olisi ansainnut maalipaikkojen valossa hävitä. Isossa kuvassa Sotonin suoritustaso on laskenut hieman syyskaudesta, jolloin se alisuorittu pisteiden valossa peliesityksiinsä nähden. Tämänhetkinen sarjasijoitus kymmenentenä vastaa melko tarkasti suoritustasoa.

Everton esiintyi odotettua laadukkaammin voitettuaan kotiottelun Leedsiä vastaan tyylikkäästi 3–0. Evertonin suuntaa uuden valmennuksen alaisuudessa on vaikea arvioida muutaman ottelun perusteella. Lauantain vierasotteluun Everton ei pääse parhaista lähtökohdista, sillä sivussa loukkaantuneena ovat Yerry Mina, Ben Godfrey, Fabian Delph sekä todennäköisesti myös tärkeät keskikenttäpelaajat Demarai Gray ja Abdoulaye Doucoure.

Soton on arvostettava edelleen niukasti laadukkaammaksi joukkueeksi. Kotivoitto toteutuu noin 48 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoitto on jäämässä vakiossa selvästi alipelatuksi, joten ykkönen kelpaa hyvin riveihin varmaksi.

7 Manchester C–Tottenham (1)

Valioliiga: City teki viimeksi Valioliigassa selvää jälkeä vieraskentällä Norwichista voitettuaan 4–0. Useamman maalin ero oli odotettu ja myös maalipaikkojen valossa ansaittu. Viikolla Mestarien liigassa saman sai kokea Sporting, kun City voitti otteluparin ensimmäisen osaottelun 5–0.

Siirtoikkunassa vahvistunut Tottenham on kärsinyt kaksi peräkkäistä tappiota itseään heikompia ryhmiä vastaan. Viimeksi kotikentällä hävittiin Wolvesille ansaitusti 0–2 ja tätä edeltäneessä kotiottelussa Southamptonille hävittiin 2–3.

City haitaksi on laskettava viikolla Mestarien liigasta matkusteluineen kertynyt rasitus, mutta isännät ansaitsevat kotikentällään silti noin 75 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa melko tarkasti oikein pelattu ja suursuosikki City kelpuutetaan oikein pelattuna riveihin varmaksi.

8 QPR–Hull (X2)

Championship: QPR:n peliesitys jäi selvästi odotettua vaatimattomammaksi sen hävittyä viikonloppuna Barnsleyn vieraana 0–1. Viikon rästipelissä Millwallin vieraana tuli 0–2-tappio, mutta tasapeli olisi kuvannut pelitapahtumia kotivoittoa tarkemmin.

Hull esiintyi viikonloppuna kelvollisesti kotiottelussa Fulhamia vastaan, mutta joutui lopulta taipumaan 0–1-tappioon. Keskiviikkona Hull tasasi pisteet Sheffieldin vieraana 0–0 päättyneessä ottelussa, mutta maalipaikkojen valossa Hull olisi ansainnut useamman maalin tappion.

QPR on joukkueista kiistatta laadukkaampi, mutta Ärrien sarjasijoitus on edelleen todelliseen suoritustasoon nähden liian korkea. Isännät ansaitsevat noin 50 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkueen kannatus huitelee 60 prosentin tuntumassa, joten kymmenen pinnaa ylipelattu kotivoitto asetetaan ohituskaistalle.

9 Blackburn–Millwall (1)

Championship: Blackburn tasasi maanantai-iltana pisteet WBA:n vieraana, mutta maalipaikkojen valossa tappio olisi ollut perustellumpi skenaario. Pistemenetykset eivät jatkossakaan yllättäisi, sillä peliesitysten valossa Roversin sarjasijoitus kolmantena on rajusti yläkanttiin.

Millwall onnistui viikonloppuna voittamaan kotona Cardiffin 2–1, vaikka maalipaikkojen valossa vastaava tappio olisi ollut selvästi todennäköisempi lopputulos. Viikon rästipelissä kaatui kotona QPR 2–0, mutta tälläkään kertaa Millwall ei esiintynyt vieraitaan laadukkaammin.

Tasoero on pienempi mitä sarjataulukosta voisi päätellä. Vieraiden palautuminen jää viikkopelin jäljiltä lyhyemmäksi, mistä on laskettava pieni miinus. Blackburn on kotikentällä noin 47 prosentin suosikki. Kotivoitto on vakiossa niukasti ylipelattu, mutta Millwallin viimeaikaiset voitot heikoilla peliesityksillä tuskin saavat jatkoa. Kotivoitto niukasti ylipelattunakin varmaksi.

10 Stoke–Birmingham (1X)

Championship: Stoken jo varmalta näyttänyt voitto Forestin vieraana kääntyi isäntien lisäajan maalin myötä 2–2-tasapeliksi. Maalipaikkojen valossa Stoke esiintyi selvästi kotijoukkuetta laadukkaammin ja olisi ansainnut täydet pisteet.

Birmingham palasi neljän voitottoman ottelun jälkeen voittokantaan, kun kotiottelu Lutonia vastaan hoitui maalipaikkoihinkin nähden ansaitusti 3–0. Birminghamin kauteen on mahtunut runsaasti epäonnea loukkaantumisten kanssa, mutta peliesitysten laadussa on viime aikoina ollut hyvälläkin kokoonpanolla paljon hajontaa.

Stoke on kiistatta laadukkaampi joukkue, mutta vain siinä määrin että, kotivoitto toteutuu kerran kahdesta. Vakiossa isäntien kannatus on menossa yli todennäköisyytensä, joten vähintään vaihtomerkki on istutettava kotisuosikin rinnalle.

11 Sheffield U–Swansea (1)

Championship: Sheffield on pelannut kuukauden päivät tappioitta. Viikolla kotikentällä pelatussa rästipelissä Hullia vastaan joukkue joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin, vaikka loi maalipaikkoja lähes kolmen maalin edestä vieraiden puolta maalia vastaan. Syyskaudella rämpineen Sheffieldin kiri kohti kuuden parhaan joukkoa on alkanut ajoissa ja tavoitteen saavuttaminen näyttää tällä hetkellä realistiselta.

Swansea kaatoi viikonloppuna kotikentällään Bristolin 3–1 ja myös peliesitys oikeutti selkeään voittoon. Swansean sarjasijoitusta keskikastin pohjilla voi pitää melko tarkkana kuvauksena joukkueen todellisesta suoritustasosta.

Sheffield on joukkueista reilua luokkaa laadukkaampi. Isäntien haitaksi on laskettava viikkopelistä kertynyt rasitus, mutta suosikkiasema kipuaa kotikentällä silti noin 57 prosentin tuntumaan. Vakiossa kotivoitto on muutaman prosenttiyksikön yli todennäköisyytensä, mutta nousujohteisesti esiintynyt Sheffield säilyy riveissä varmana.

12 Luton–West Bromwich (2)

Championship: Luton kärsi Birminghamin vieraana 0–3-tappion ja myös peliesitys jäi selvästi odotettua heikommaksi. Tappiota edelsi vahva viiden perättäisen tappiottoman ottelun sarja. Isossa kuvassa Lutonin sarjasijoitus kymmenentenä kuvaa melko tarkasti suoritustasoa.

WBA joutui tyytymään maanantai-illan kotiottelussa Blackburnia vastaan maalittomaan tasapeliin, vaikka olisi pelitapahtumien valossa ansainnut voittaa. WBA:n alkuvuoden otteet eivät isossa kuvassa ole yltäneet odotusten tasolle, mutta pistemenetyksiä on tullut kuitenkin peliesityksiin nähden liikaa.

WBA on heikoista viimeaikaisista otteistaan huolimatta rankingissa selvästi Lutonia korkeammalla ja vieraskentälläkin noin 45 prosentin suosikki. Vakiossa kohde on merkitty alustavasti tasapäin ja kymmenisen pinnaa alipelattu WBA on kelpo valinta varmaksi.

13 Bristol C–Middlesbrough (2)

Championship: Bristolin vaatimattomat otteet saivat jatkoa, kun viime kierroksella Swansean vieraana kärsittiin 1–3-tappio. Bristol jäi myös maalipaikkojen valossa loppulukemia vastaavalla tavalla heikommaksi osapuoleksi.

Middlesbrough jatkoi vahvaa virettään, kun kotiottelu Derbya vastaan hoidettiin ansaitusti 4–1. Samalla Boro nousi sarjataulukossa kuuden parhaan joukkoon, johon se suoritustasonsa puolesta on läpi kauden kuulunutkin.

Bristolin heikko puolustuspelaaminen syö menestysmahdollisuudet sinällään kelvollisesta maalipaikkojen tuotannosta riippumatta. Boron otteet ovat erityisesti viime viikkoina nousseet lähes poikkeuksetta yli odotusten. Tasoero on vahvan Middlesbrough’n hyväksi selkeä ja noin kerran kahdesta toteutuva vierassuosikkiasema perustelu. Vakion peliprosenteissa ei suurempaa vääristymää ole ja vieraat merkataan vaihtomerkkejä säästellen varmaksi.