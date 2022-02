Linda Sällström ällistyi järjestäjien nolosta mokasta – ”No ei se sitten edes kovin lähelle mennyt”

Helmarit taipui erikoisesta alkaneessa harjoitusmaaottelussa Ranskalle tylyin lukemin 5–0.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue Helmarit sai myöhään keskiviikkoiltana pelatussa harjoitusmaaottelussa kylmää kyytiä, kun kutsuturnausta emännöivä Ranska löi Le Havressa tulostaululle tylyt lukemat 5–0.

Järjestäjät tekivät kaiken lisäksi juuri ennen ottelun alkua nolon mokan, kun Maamme-laulun sijaan stadionilla pauhasi Albanian kansallislaulu.

Helmareiden Pelaajat katselivat toisiaan kummastuneina, ja esimerkiksi tähtihyökkääjä Linda Sällström levitteli käsiään ja tämän huulilta oli luettavissa tilanteeseen sopivasti ”mitä v****a”.

– Kyllähän me kaikki huomattiin se. Onhan se noloa järjestäjiltä, mutta ei se ole asia, joka peliin olisi vaikuttanut, Sällström kommentoi sekaannusta IS:lle puhelimitse ottelun jälkeen.

Se, että kyseessä oli Albanian kansallislaulu tuli hyökkääjälle yllätyksenä.

– Albania? No ei se sitten edes kovin lähelle mennyt. Ajattelin, että olisiko se ollut edes jonkun muun maan, joka myös osallistuu turnaukseen.

– Joskus on tainnut Viron kansallislaulu soida, mutta ei kyllä Albanian koskaan aiemmin.

Sällström sanoi suoraan, että joukkue oli rökäletappioon hyvin pettynyt.

– 5–0 ei ole todellakaan ok millään tapaa, mutta välillä on hyvä saada tämmöisiä oppitunteja. Nyt otettiin rökäletappio treenipeliin, niin ei tarvitse sitten EM-kisoissa tai karsintapeleissä noita ottaa. Näistä opitaan ja välillä on hyvä vähän nöyrtyä, hän puntaroi.

Ranska tiedettiin jo ennakkoon kovaksi vastukseksi, sillä se on joulukuun maailmanlistalla neljäntenä, kun taas Suomi on sijalla 28.

– Suurin osa meistä on nyt preseasonilla ja se saattoi näkyä, ettei moni ole pelannut pelejä pitkään aikaan. Nyt nähtiin, mikä se taso on, missä pitää olla kesällä. Tässä on aikaa vielä oppia ja tehdä duunia.

Ranska rankaisi keskiviikkona kolme kertaa kulmapotkutilanteesta.

– Wendie Renard on tehnyt hurjasti maaleja ja on erikoistilanteissa todella vaarallinen. Ei se ollut mikään yllätys meille, että hän on siellä. Olisi pitänyt puolustaa erikoistilanteet paremmin. Näitä varmasti katsotaan videolta, Sällström totesi.

Kovia vastuksia on luvassa lähipäivinä lisää, kun Helmarit kohtaa Hollannin ja Brasilian. Lauantaina vastassa on Hollanti, jonka sijoitus oli joulukuun maailmanlistalla viides.

– Ne tulevat myös olemaan kovia pelejä. Kyllä meidän täytyy tasoa nostaa, jos niissä halutaan pärjätä.