Vakio: Kääntääkö Lampard Evertonin kurssin ylöspäin?

Valioliigan kohteissa on selkeät suosikit. Brentford voi kiusata Arsenalia vierasottelussa.

1 Liverpool–Norwich C (1)

Valioliiga: Liverpool sai Afrikan mestaruuskisoista palanneet tähtihyökkääjänsä takaisin avauskokoonpanoon ja tuloksena oli ansaittu 1–0-vierasvoitto Burnleysta. Norwichin neljä peliä kestänyt tappioton jakso katkesi tylysti, kun kotona tuli Manchester Citylle 0–4-tappio. Liverpool rasittuu Mestarien liigan ottelussa Interiä vastaan, mutta kotietu ja ero perustasossa pitävät sen noin 85 prosentin suursuosikkina rasituksesta huolimatta.

2 Crystal P–Chelsea (2)

Valioliiga: Crystal Palacen peliesitys jäi Brentfordin vieraana selvästi odotuksista ja tappio olisi kuvannut pelitapahtumia 0–0-loppulukemia tarkemmin. Chelsea nappasi mestaruuden Abu Dhabissa pelatussa seurajoukkueiden MM- turnauksessa. Ensi viikolla jatkuvat pelit myös Mestarien liigassa, mikä voi hieman vaikuttaa lauantain ottelun asetelmiin. Chelsea on Palacen vieraana noin 60 prosentin suosikki.

3 Aston Villa–Watford (1)

Valioliiga: Villa kärsi 0–1-tappion Newcastlen vieraana, vaikka pistejako olisi kuvannut niukasti laadukkaita maalipaikkoja sisältänyttä ottelua tarkemmin. Watford kärsi kotikentällään 0–2-tappion Brightonia vastaan, eikä tasoerosta jäänyt jossiteltavaa. Ero perustasossa puhuu Aston Villan puolesta ja isännät ovat kotikentällään noin 54 prosentin suosikkeja.

4 Arsenal–Brentford (12)

Valioliiga: Arsenal kaatoi Wolvesin vieraskentällä ansaitusti 1–0. Brentford jäi jälleen laadukkaasta peliesityksestä huolimatta ilman voittoa tasattuaan pisteet kotikentällä Palacea vastaan 0–0. Arsenal on kiistatta joukkueista laadukkaampi, mutta Brentford on parempi kuin viimeaikaiset tulokset antavat ymmärtää. Arsenal on hieman alle 60 prosentin suosikki.

5 Brighton–Burnley (1)

Valioliiga: Brighton haki 2–0-vierasvoiton Watfordista ja esitys oli melko tarkasti linjassa selvää suosikkiasemaa puoltaneiden odotusten kanssa. Burnley kärsi kotona ansaitun 0–1-tappion Liverpoolia vastaan. Tasoero on Brightonin hyväksi selkeä, mutta isäntien haitaksi on laskettava viikolla pelattavan rästipelin rasitus. Brighton on rasituksesta huolimatta noin 53 prosentin suosikki.

6 Southampton–Everton (12)

Valioliiga: Southampton tasasi pisteet Manchester Unitedin vieraana 1–1, mutta olisi ansainnut maalipaikkojen valossa hävitä. Everton esiintyi odotettua laadukkaammin voitettuaan kotiottelun Leedsiä vastaan tyylikkäästi 3–0. Evertonin suuntaa Frank Lampardin uuden valmennuksen alaisuudessa on vaikea arvioida muutaman ottelun perusteella. Soton on arvostettava edelleen niukasti laadukkaammaksi ja kotivoitto toteutuu noin 43 prosentin todennäköisyydellä.

7 Manchester C–Tottenham (1)

Valioliiga: City teki selvää jälkeä vieraskentällä Norwichista voitettuaan 4–0. Usean maalin ero oli odotettu ja maalipaikkojen valossa perusteltu. Siirtoikkunassa vahvistunut Tottenham on kärsinyt kaksi peräkkäistä tappiota itseään heikompia vastaan, viimeksi kotikentällä Wolvesille ansaitusti 0–2. City rasittuu viikolla Mestarien liigassa, mutta on kotona silti lähes 70 prosentin suosikki.

8 QPR–Hull (12)

Championship: QPR:n peliesitys jäi selvästi odotettua vaatimattomammaksi sen hävittyä Barnsleyn vieraana 0–1. Hull esiintyi odotuksiin nähden kelvollisesti kotiottelussa Fulhamia vastaan, mutta joutui lopulta taipumaan 0–1-tappioon. QPR on joukkueista kiistatta laadukkaampi, mutta Ärrien sarjasijoitus on edelleen todelliseen suoritustasoon nähden liian korkea. Kotijoukkue on noin 52 prosentin suosikki.

9 Blackburn–Millwall (1X)

Championship: Blackburn päätti viime kierroksen maanantaina maalittomalla tasapelillä West Bromwichin vieraana hävittyään sitä ennen kaksi ottelua peräkkäin. Pistemenetykset eivät jatkossakaan yllättäisi, sillä peliesitysten valossa Roversin sarjasijoitus kolmantena on rajusti yläkanttiin. Millwall onnistui voittamaan kotona Cardiffin 2–1, vaikka maalipaikkojen valossa vastaava tappio olisi ollut perustellumpi lopputulos. Tasoero menee ohuesti Blackburnin eduksi ja kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä.

10 Stoke–Birmingham (1X)

Championship: Stoken jo varmalta näyttänyt voitto Forestin vieraana kääntyi isäntien lisäajan maalilla 2–2-tasapeliksi. Maalipaikkojen valossa Stoke esiintyi selvästi kotijoukkuetta laadukkaammin ja olisi ansainnut täydet pisteet. Birmingham palasi pitkästä aikaa voittojen tielle, kun kotiottelu Lutonia vastaan voitettiin ansaitusti 3–0. Stoke on siinä määrin laadukkaampi joukkue, että kotivoitto toteutuu kerran kahdesta.

11 Sheffield U–Swansea (1)

Championship: Sheffield joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin Huddersfieldin vieraana, vaikka maalipaikkojen valossa niukka voitto olisi ollut todennäköisempi lopputulos. Swansea kaatoi kotikentällään Bristolin 3–1 ja myös peliesitys oikeutti selkeään voittoon. Sheffield on joukkueista reilua luokkaa laadukkaampi ja kotikentällään noin 55 prosentin suosikki.

12 Luton–West Bromwich (12)

Championship: Luton kärsi Birminghamin vieraana 0–3-tappion ja myös peliesitys jäi selvästi odotettua heikommaksi. West Bromwich päätti viime kierroksen maanantaina maalittomalla kotitasapelillä Blackburniä vastaan hävittyään sitä ennen kolme ottelua peräkkäin, viimeisimmässä Sheffieldin vieraana ansaitusti 0–2. WBA on rankingissa selvästi Lutonia korkeammalla ja ansaitsee noin 45 prosentin suosikkiaseman vieraskentälläkin.

13 Bristol C–Middlesbrough (2)

Championship: Bristol Cityn vaatimattomat otteet saivat jatkoa, kun Swansean vieraana tuli viikonloppuna 1–3-tappio. Bristol jäi myös maalipaikkojen valossa loppulukemia vastaavalla tavalla heikommaksi. Boro sen sijaan jatkoi vahvaa virettään, kun kotiottelu Derbya vastaan hoitui maalipaikkoihin nähden loogisesti 4–1. Bristolin heikko puolustuspelaaminen syö menestysmahdollisuuksia. Tasoero on vahvan Middlesbrough’n hyväksi selkeä ja hieman yli 50 prosentin vierassuosikkiasema perustelu.