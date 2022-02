Vakio: Alipelatut Brighton, Bournemouth ja Coventry kierroksen runkomerkkejä

Liikaa kannatusta saaneista Evertonista, Brentfordista ja Nottinghamista otetaan ohipeli. Cardiff rohkeasti varmaksi.

1 Norwich C–Manchester C (2)

Valioliiga: Norwich jatkoi tappioitta neljännessä peräkkäisessä ottelussa, kun viikolla kotiottelussa Crystal Palacea vastaan pisteet jaettiin 1–1. Pelitapahtumien valossa Norwichin niukka tappiokaan ei olisi ollut vääryys. Positiiviset tulokset kohentavat Kanarialintujen itseluottamusta, mutta peliesitykset tulosten takana eivät ole kehittyneet juurikaan parempaan suuntaan.

City kaatoi viikkokierroksella kotikentällään Brentfordin 2–0. Voitto oli maalipaikkoihin nähden perusteltu, vaikka City tyytyikin johtoasemassa passiivisempaan pelaamiseen. Valioliigassa suvereeneja otteita esittänyt City valmistautuu jo ensi viikolla jatkuviin Mestarien liigan pudotuspeleihin, joka saattavat vaikuttaa lauantain ottelun intensiteettiin tai pelaajavalintoihin.

Tätä suuremmaksi joukkueiden välinen tasoero ei tällä hetkellä Valioliigassa kasva. City on murskaavan iso 90 prosentin ennakkosuosikki vieraskentälläkin. Kuten todettua, voi City tässäkin ottelussa halutessaan pudottaa johtoasemassa intensiteettiä, mutta kaikki muu kuin vierasvoitto olisi iso yllätys. Vakiossa selvästi alipelatuksi jäänyt City kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

2 Watford–Brighton (2)

Valioliiga: Watford tasasi pisteet Burnleyn vieraana 0–0 ensimmäisessä Roy Hodgsonin alaisuudessa pelatussa ottelussa. Pistejakoa voi pitää myös maalipaikkoihin nähden oikeana. Viikkokierroksella Watford pystyi pitämään West Hamin odotettua paremmin aisoissa, mutta 0–1-tappiota ei voi silti pitää maalipaikkoihin nähden vääränä. Watfordin odotetaan saavan lauantaina viimein kokoonpanoon Ismaila Sarrin, joka oli voittamassa Senegalin kanssa Afrikan mestaruusturnausta.

Brighton joutui taipumaan viikonloppuna FA-cupissa Tottenhamin vieraana ansaittuun 1–3-tappioon. Brighton joutuu tulemaan ottelussa toimeen ilman loukkaantumisista kärsiviä Leando Trossardia ja Enock Mwepua.

Watfordilla on potentiaalia parantaa Roy Hodgsonin alaisuudessa ja syyskauden loukkaantumisen takia lähes kokonaan väliin jättänyt Sarr tuo hyökkäykseen täysin uudenlaisen vaihtoehdon. Ero perustasossa on kuitenkin Brightonin eduksi selkeä ja asetelmia lauantain ottelussa parantaa viikkopelin rasitukselta välttyminen. Brighton on vieraissakin kerran kahdesta voittava suosikki. Vakiossa selvästi alipelatuksi jäänyt Brighton kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

3 Everton–Leeds (X2)

Valioliiga: Evertonin ja Frank Lampardin projekti alkoi komealla 3–1-voitolla Brentfordista FA-cupissa. Viikolla Newcastlen vieraana joukkue kärsi vastaavan 1–3-tappion. Myös peliesitys oli selvästi odotettua vaatimattomampi ja selkeä tappio maalipaikkojen valossa ansaittu.

Leeds tasasi pisteet viikolla Aston Villan vieraana vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen 3–3. Pistejakoa voi pitää myös maalipaikkojen valossa perusteltuna. Loukkaantumiset ovat vaikeuttaneet Leedsin kautta merkittävästi ja edelleen sivussa ovat pitkäaikaispotilaat Liam Cooper, Kalvin Phillips ja Patrick Bamford.

Evertonin pelivoima on heikentynyt merkittävästi kauden aikana, mutta muutokset valmennuksessa voivat korjata suuntaa nopeastikin. Viikkokierroksen peliesityksen perusteella tätä saadaan vielä odottaa. Loukkaantumiset ovat edelleen Leedsin rasitteena ja Everton ansaistee kotikentällä noin 42 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto on keräämässä todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, joten ohipeli isännistä tarjoaa kohteessa parhaan edun.

4 Brentford–Crystal P (X2)

Valioliiga: Brentfordin paluu tositoimiin Valioliigan osalta sujui tuloksellisesti odotetusti, kun vierasottelu Manchester Cityä vastaan hävittiin 0–2. Pelillisesti Brentford esiintyi ottelussa odotetulla tasolla, mutta jäi voimattomaksi sarjakärjen käsittelyssä. Brentford saattaa kärsiä hieman loukkaantumisista, sillä epävarman Christian Eriksenin lisäksi sivussa on todennäköisesti kärkimies Ivan Toney.

Crystal Palace joutui tyytymään viikkokierroksella 1–1-tasapeliin Norwichin vieraana, vaikka maalipaikkojen valossa olisi kenties ansainnut niukan voiton. Palacen loukkaantumistilanne on lähes optimaalinen, sillä ainut mahdollinen poissaolija on Afrikan mestaruusturnauksesta mestaruus mukanaan palannut Cheikhou Koyate.

Crystal Palace on arvostettava joukkueista laadukkaammaksi, vaikka senkin suoritustaso on hieman tippunut siitä mitä se syyskaudella parhaimmillaan oli. Kotietu parantaa Brentfordin mahdollisuuksia, mutta vieraita suosivan tasoeron myötä todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti. Brentford on vakiossa niukasti ylipelattu, joten pelivalinta kohdistuu vieraiden menestykseen tasapelivarmistuksella.

5 Hull–Fulham (2)

Championship: Hullin ja uuden valmennuksen positiivinen startti jäi yhden pelin mittaiseksi. Viikkokierroksen 1–3-tappio Derbyn vieraana oli jo toinen peräkkäinen, vaikkei joukkue Derbyn vieraana ei maalipaikkojen valossa tappiota ansaitukaan.

Fulham joutui viikonloppuna toteamaan tasoeron Valioliigan terävimpään kärkeen tylyllä tavalla, kun FA-cupissa hävittiin Manchester Cityn vieraana 1–4. Viikkokierroksen kotiottelussa Millwallia vastaan joukkue palasi vakuuttavasti päiväjärjestykseen, kun tuloksena 3–0-voitto ja myös maalipaikkojen valossa erinomainen peliesitys.

Joukkueiden välinen tasoero on suuri ja Fulham on vieraskentälläkin noin 70 prosentin suosikki. Vakiossa oikein pelattu Fulham kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

6 Blackpool FC–Bournemouth (2)

Championship: Blackpool kaatoi viikonloppuna kotikentällä Bristolin 3–1. Maalipaikkojen valossa ottelu oli kuitenkin selvästi loppulukemia tasaväkisempi kamppailu. Myöskään viikkokierroksen 1–1-tasapeli Coventryn vieraana ei ollut linjassa kotijoukkueen hallitsemien pelitapahtumien kanssa.

Bournemouth putosi yllättäen FA-cupista hävittyään Kansallisliigassa operoivalle Boreham Woodille pelitapahtumien hallinnasta huolimatta 0–1. Viikolla kotiottelu Birminghamia vastaan hoitui tuloksellisesti hyvin 3–1, mutta peliesitys ei yltänyt lopputuloksen tai odotusten mukaiselle tasolle.

Kummankaan joukkueen viimeaikaiset esitykset eivät ole yltäneet odotusten tasolle. Ero perustasossa on Bournemouthin hyväksi selkeä ja noin 55 prosentin suosikkiasema perusteltu. Vakiossa selvästi alipelatuksi jäämässä oleva Bournemouth kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

7 Nottingham–Stoke (X2)

Championship: Forest esiintyi selvästi odotettua paremmin kaadettuaan FA-cupissa kotona Leicesterin ansaitusti 4–1. Kelvolliset otteet saivat jatkoa viikkokierroksella, kun Forest kaatoi Blackburnin vieraissa 2–0.

Stoke eteni sekin FA-cupin seuraavalle kierrokselle, kun kotiottelu Wigania vastaan hoitui odotetun kaltaisella peliesityksellä 2–0. Viikkokierroksen kotiottelun Swanseaa vastaan Stoke voitti 3–0 ja kolmen maalin marginaalia voi pitää melko tarkkana kuvauksena pelitapahtumien kulusta.

Forestin suoritustaso on ollut jo pidemmän aikaa nousujohteista. Stoke on silti heikommasta sarjasijoituksestaan huolimatta rankingissa isäntien edellä. Forest on kotikentällään vain niukka 37 prosentin suosikki. Vakiossa reilusti päälle 50 pinnan kannatuksen kerännyt Forest on näillä peliprosenteilla selkeä ohipeli.

8 Millwall–Cardiff C (2)

Championship: Millwall tasasi viikonloppuna pisteet kotikentällä Prestonia vastaan 0–0. Maalittomia loppulukemia voi pitää tarkkana kuvauksena tasaisista pelitapahtumista. Viikolla Fulhamin vieraana tuli tyly, mutta maalipaikkojen valossa täysin ansaittu 0–3-tappio.

Cardiff kärsi viikonloppuna FA-cupissa Liverpoolin vieraana 1–3-tappion, mutta Championshipissa otteet ovat olleet viime aikoina vahvoja. Viikkokierroksen kotiottelun Peterborough’a vastaan Cardiff voitti 4–0 ja myös peliesitys oli loppulukemia oikeuttavalla tasolla.

Joukkueet ovat pelivoimaltaan hyvin lähellä toisiaan, mutta viimeaikaiset otteet ovat nostaneet Cardiffin jälleen rankingissa Millwallin edelle. Millwall on päivää pidemmän lepoajan ja kotiedun myötä niukka 40 prosentin suosikki. Vakiossa Millwall on merkitty yli 50 prosentin suosikiksi, joten hyvävireinen ja selvästi alipelattu Cardiff merkataan rohkeasti varmaksi.

9 Barnsley–QPR (X2)

Championship: Barnsleyn tunnelin päässä ei näy valoa. Viikkokierroksella tuli seitsemäs peräkkäinen tappio, kun Lutonin vieraana hävittiin 1–2. Huolestuttavinta ottelussa Barnsleyn kannalta oli se, että Luton loi maaliodottamaa yli kolmen maalin edestä, kun ennen peliä asetetut odotukset olivat hieman yli puolitoista maalia.

QPR kärsi viikonloppuna FA-cupissa niin yllättävän 0–2-tappion Peterborough’n vieraana. Viikolla pisteet tasattiin kotikentällä Boroa vastaan 2–2, mutta maalipaikkojen valossa Ärrien tappio olisi ollut pistejakoa todennäköisempi skenaario.

Barnsleyn otteet ovat olleet tasaisen heikkoja läpi kauden. QPR:n tulokset ovat hieman yläkanttiin peliesityksiin nähden, mutta suoritustaso on silti pykälän verran sarjan keskiarvoa laadukkaampaa. Tasoero tekee QPR:stä vieraissa noin 47 prosentin suosikin. Vakiossa QPR on lähes 20 prosenttiyksikköä ylipelattu, joten vähintään vaihtomerkki on asetettava suosikin rinnalle.

10 Birmingham–Luton (X2)

Championship: Birmingham kärsi viikonloppuna 1–2-tappion kotikentällä Sheffieldia vastaan. Myös peliesitys oikeutti tappioon. Viikolla Bournemouthin vieraana joukkue hävisi selvästi odotettua tasaväkisemmistä pelitapahtumista huolimatta 1–3. Birminghamilla on ollut runsaasti epäonnea ja viimeistely ontuu entistä enemmän, kun kärkimies Troy Deeney on ollut kuukauden päivät sivussa.

Luton eteni odotetusti FA-cupin seuraavalle kierrokselle, kun Ykkösliigassa operoiva Cambridge United kaatui vieraissa 3–0. Vahvat peliesitykset saivat jatkoa viikkokierroksella, kun kotiottelu Barnsleyta vastaan voitettiin 2–1. Maalipaikkojen valossa Luton olisi voinut voittaa useammankin maalin marginaalilla.

Luton on joukkueista laadukkaampi, vaikka tasoero onkin pienempi kuin tulokset sarjataulukossa osoittavat. Birminghamin lepoaika jää viikkokierroksen jäljiltä päivää lyhyemmäksi ja Luton nousee niukaksi 37 prosentin vierassuosikiksi. Luton on vakiossa niukasti alipelattu, mutta tasaisessa ottelussa on vaihtomerkilläkin paikkansa.

11 Middlesbrough–Derby (1X)

Championship: Boro eteni FA-cupissa 16:n parhaan joukkoon, kun vieraskentällä kaatui Manchester United rangaistuspotkukilpailun päätteeksi 2–1. Viikolla Boro joutui tyytymään 2–2-tasapeliin QPR:n vieraana, vaikka hallitsi pelitapahtumia ja esiintyi selvästi odotettua laadukkaammin.

Derby palasi kolmen voitottoman ottelun jälkeen voittokantaan, kun kotiottelu Hullia vastaan voitettiin 3–1. Derby pääsi pelaamaan valtaosan ottelusta johtoasemassa, mutta maalipaikkojen valossa ottelu oli selvästi loppulukemia tasaväkisempi.

Boron palautuminen jää viikkokierroksen jäljiltä päivää lyhyemmäksi, mutta noin 55 prosentin suosikkiasema on kotikentällä hieman suuremmasta rasituksesta huolimatta perusteltu. Boro on kerännyt vakiossa odotetusti todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta hyvävireistä laatujoukkuetta ei sovi jättää ulos riveistä ylipelattunakaan. Alipelattu tasapeli on hyvä valinta suosikin rinnalle.

12 Peterborough–Preston (2)

Championship: Peterborough eteni viikonloppuna FA-cupin seuraavalle kierrokselle voitettuaan QPR:n 2–0. Viikkokierroksella kyyti oli kuitenkin jälleen kylmää myös tuloksellisesti, kun Cardiffin vieraana tuli ruma 0–4-tappio. Peterborough jäi ottelussa myös maalipaikkojen valossa odotettua pahemmin alakynteen.

Preston haki viikonloppuna niukan, mutta maalipaikkojen valossa ansaitun, 1–0-voiton vieraskentällä Hullia vastaan. Viikolla kotiottelussa Huddersfieldia vastan pisteet tasattiin maalittomana päättyneessä ottelussa, mutta maalipaikkojen valossa Preston olisi ansainnut niukan voiton.

Peterborough onnistumiset ovat harvassa, mutta kotikentällä joukkue on pystynyt ajoittain haastamaan itseään laadukkaampiakin joukkueita. Ero perustasossa nostaa silti Prestonin noin 46 prosentin vierassuosikiksi. Kohde on vakiossa oikein pelattu ja lähes kerran kahdesta voittava Preston on tässä kohtaa merkattava varmaksi.

13 Reading FC–Coventry C (2)

Championship: Readingille viikon tauko peleistä tuli tarpeeseen, sillä alla oli ennen viikkokierrosta viisi peräkkäistä tappiota. Kuudes peräkkäinen tappio tuli tauosta huolimatta Bristolin vieraana 1–2, mutta Reading esiintyi saman tasoista Bristolia vastaan hyvin ja oli epäonninen.

Coventry joutui taipumaan viikonloppuna FA-cupissa jatkoajalla 1–2-tappioon Southamptonin vieraana. Myös viikkokierroksen kotiottelussa Blackpoolia vastaan joukkue jäi laadukkaasta peliesityksestä huolimatta 1–1-tasapeliin, mutta maalipaikkojen valossa Coventryn voitto olisi ollut pistejakoa oikeampi skenaario.

Readingin tulokset ja pelilliset otteet ovat isossa kuvassa linjassa toistensa kanssa. Ero perustasossa on tuloksiaan paremmin esiintyneen Coventryn hyväksi merkittävä. Coventry on vieraskentällä lähes 55 prosentin suosikki. Vakiossa kymmenisen prosenttiyksikköä alipelattu Coventry kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.