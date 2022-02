Vakio: Norwichilla mahdoton tehtävä Cityä vastaan

Valioliigan ja Championshipin sarjajohtajat Manchester City ja Fulham ovat kierroksen runkovarmat.

1 Norwich C–Manchester C (2)

Valioliiga: Norwich jatkoi voittojen tiellä kolmannessa peräkkäisessä pelissä, kun FA-cupissa kaatui Wolves vieraissa 1–0. City teki cupissa selvää jälkeä Fulhamista voitettuaan kotiottelun 4–1. Hyvät viime viikkojen tulokset nostavat varmasti Norwichin itseluottamusta, mutta pelivoimansa puolesta Norwich on edelleen selvästi sarjan heikoin joukkue. Joukkueiden välinen tasoero on täten sarjan suurin ja City on vieraskentästä huolimatta lähes 90 prosentin suosikki.

2 Watford–Brighton (2)

Valioliiga: Watford tasasi pisteet Burnleyn vieraana 0–0 ensimmäisessä Roy Hodgsonin alaisuudessa pelatussa ottelussa. Pistejakoa voi pitää myös maalipaikkoihin nähden perusteltuna. Brighton joutui taipumaan FA-cupissa Tottenhamin käsittelyssä 1–3-tappioon. Brighton on laadukkaampi ja välttyy viikkopelin rasitukselta. Brighton on vieraissa kerran kahdesta voittava suosikki.

3 Everton–Leeds (1X)

1X Valioliiga: Evertonin ja Frank Lampardin projekti alkoi komealla 3–1-voitolla Brentfordista FA-cupissa. Leeds kärsi kotikentällä 0–1-tappion Newcastlea vastaan, mutta pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Evertonin pelivoima on heikentynyt merkittävästi kauden aikana, mutta muutokset valmennuksessa voivat korjata suuntaa nopeastikin. Loukkaantumiset ovat edelleen Leedsin rasitteena. Everton on kotona noin 47 prosentin suosikki.

4 Brentford–Crystal P (X2)

Valioliiga: Brentfordin tie FA-cupissa nousi pystyyn, kun Evertonin vieraana tuli 1–3-tappio. Crystal Palace eteni puolestaan odotetusti seuraavalle kierrokselle, kun Hartlepool kaatui kotona 2–0. Crystal Palace on arvostettava laadukkaammaksi joukkueeksi, vaikka suoritustaso on hieman tippunut siitä mitä se parhaillaan oli. Kotietu parantaa Brentfordin mahdollisuuksia, mutta vieraita suosivan tasoeron myötä todennäköisyyskenttä jakautuu tasaisesti.

5 Hull–Fulham (2)

Championship: Hullin orastava voittoputki päättyi, kun joukkue joutui taipumaan ansaitusti 0–1-tappioon Prestonia vastaan. Fulham joutui toteamaan tasoeron Valioliigan terävimpään kärkeen tylyllä tavalla, kun FA-cupissa hävittiin Manchester Cityn vieraana 1–4. Joukkueiden tasoero on suuri ja Fulham on vieraskentälläkin lähes 70 prosentin suosikki.

6 Blackpool FC–Bournemouth (2)

Championship: Blackpool kaatoi kotikentällä Bristolin 3–1. Maalipaikkojen valossa ottelu oli kuitenkin selvästi loppulukemia tasaväkisempi. Bournemouth putosi yllättäen FA-cupista ulos, hävittyään Kansallisliigassa operoivalle Boreham Woodille pelin hallinnasta huolimatta 0–1. Ero perustasossa on Bournemouthin hyväksi selkeä ja noin 55 prosentin todennäköisyydellä toteutuva vierasvoitto perusteltu.

7 Nottingham–Stoke (X2)

Championship: Forest esiintyi selvästi odotettua paremmin kaadettuaan FA-cupissa kotona Leicesterin ansaitusti 4–1. Myös Stoke eteni cupin seuraavalle kierrokselle, kun kotiottelu Wigania vastaan hoitui odotetun kaltaisella peliesityksellä 2–0. Forestin suoritustaso on ollut jo pidemmän aikaa nousujohteista. Stoke on heikommasta sarjasijoituksestaan huolimatta rankingissa isäntien edellä. Forest on kotikentällään vain niukka suosikki.

8 Millwall–Cardiff C (12)

Championship: Millwall tasasi pisteet kotikentällä Prestonia vastaan 0–0. Maalittomia loppulukemia voi pitää tarkkana kuvauksena tasaisista pelitapahtumista. Cardiff hävisi FA-cupissa Liverpoolin vieraana 1–3, mutta sarjassa on alla kaksi perättäistä voittoa, joista viimeisimmässä Barnsley kaatui vieraissa 1–0. Joukkueet ovat pelivoimaltaan hyvin lähellä toisiaan. Millwall on päivää pidemmän lepoajan ja kotiedun myötä niukka 40 prosentin suosikki.

9 Barnsley–QPR (2)

Championship: Barnsleyn vaisut otteet saivat jatkoa ja FA-cupissa Huddersfieldin vieraana kärsitty 0–1-tappio oli viides peräkkäinen. QPR kärsi puolestaan cupissa yllättävän 0–2-tappion Peterborough’n vieraana. Barnsleyn otteet ovat olleet tasaisen heikkoja läpi kauden. QPR:n tulokset ovat hieman yläkanttiin peliesityksiin nähden, mutta suoritustaso on keskimääräistä laadukkaampaa. Tasoero tekee QPR:stä hieman alle 50 prosentin suosikin.

10 Birmingham–Luton (X2)

Championship: Birmingham kärsi 1–2-tappion kotikentällä Sheffieldiä vastaan. Myös peliesitys oikeutti tappioon. Luton eteni odotetusti FA-cupin seuraavalle kierrokselle, kun Ykkösliigassa operoiva Cambridge United kaatui vieraissa 3–0. Luton on joukkueista laadukkaampi, vaikka tasoero on pienempi kuin tulokset osoittavat. Birminghamin lepoaika jää päivää lyhyemmäksi ja Luton nousee niukaksi vierassuosikiksi.

11 Middlesbrough–Derby (1)

Championship: Boro eteni FA-cupissa 16 parhaan joukkoon, kun vieraskentällä kaatui Manchester United rangaistuspotkukilpailun päätteeksi 2–1. Derby joutui taipumaan Huddersfieldin vieraana ansaittuun 0–2-tappioon. Boron palautuminen jää viikkokierroksen jäljiltä päivää lyhyemmäksi, mutta noin 54 prosentin suosikkiasema on rasituksesta huolimatta perustelu.

12 Peterborough–Preston (12)

Championship: Peterborough eteni FA-cupin seuraavalle kierrokselle, kun myös syksyllä sarjassa voitettu QPR yllätettiin 2–0. Maalipaikkojen valossa voitto ei kuitenkaan ollut ansaittu. Preston haki niukan, mutta ansaitun, 1–0-voiton vieraskentällä Hullista. Peterborough’n onnistumiset ovat harvassa, mutta kotikentällä joukkue on pystynyt ajoittain haastamaan itseään laadukkaampiakin joukkueita. Ero perustasossa nostaa silti Prestonin noin 45 prosentin suosikiksi.

13 Reading FC–Coventry C (2)

Championship: Readingille viikon tauko peleistä tuli tarpeeseen, sillä alla on viisi peräkkäistä tappiota. Näistä viimeisimmässä tuli 0–4-vierastappio QPR:ää vastaan. Coventry joutui taipumaan FA-cupissa jatkoajalla 1–2-tappioon Southamptonin vieraana. Readingin tulokset ja pelilliset otteet ovat linjassa keskenään. Ero perustasossa on tuloksiaan paremmin esiintyneen Coventryn hyväksi merkittävä. Coventry on vieraissakin yli 50 prosentin suosikki.