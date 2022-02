Teemu Pukki ja Norwich voitokkaita

Teemu Pukin edustama Norwich voitti lauantaina.

Suomen maajoukkuehyökkääjä Teemu Pukin englantilaisseura Norwich pääsi jalkapallon Englannin FA-cupissa viidennelle kierrokselle eli 16 parhaan joukkoon, kun valioliigaseurojen kohtaamisessa kaatui Wolverhampton vieraissa 1–0.

Vuodenvaihteen jälkeen pirteästi pelannut Norwich jatkoi cup-taivaltaan Kenny McLeanin puskumaalilla hieman ennen taukoa. Pukki tuli ottelussa vaihdosta kentälle 66. minuutilla.

Norwich on voittanut tämän vuoden puolella neljä peliä viidestä ja niistä kolme putkeen. Pukin saldona tällä kaudella on viisi maalia 21 liigapelissä, mutta FA-cupissa maalitili on vielä avaamatta.

Kidderminster Harriers oli todella lähellä tehdä yhden suurimmista yllätyksistä FA-cupin 151-vuotisessa historiassa, mutta lopulta alasarjaseuran taival tuli päätökseensä West Hamin rutistettua voiton.

Kidderminster pelaa Englannin jalkapallon kuudennella sarjatasolla National-liigan pohjoislohkossa, West Ham puolestaan on Valioliigassa viidentenä. FA-cupin 4. kierroksen ottelu noin 50 000 asukkaan Kidderminsterin täpötäydellä Aggborough-stadionilla tarjosi kuitenkin cup-romantiikkaa, kun puolustaja Alex Penny vei Harriersin johtoon 19. minuutilla ja johto piti aina varsinaisen peliajan viimeisille hetkille asti.

Vaihtomies Declan Rice tasoitti lisäajan ensimmäisellä minuutilla. Kotijoukkue taisteli sen jälkeen jatkoajankin 30 minuuttia, mutta Jarrod Bowenin maali jatkoajan lisäajan avausminuutilla tuhosi suuryllätyksen ja esti West Hamia tekemästä cup-historiaa: pääsarjaseura ei ole koskaan hävinnyt kuudennen sarjatason seuralle FA-cupissa.

Tiukilla pääsarjaseuroista olivat myös Chelsea ja Southampton, mutta nekin raivasivat jatkopaikan lopulta jatkoajan kautta.

Chelsean 2–1-jatkoaikavoiton kolmannen sarjatason Plymouthista viimeisteli Marcos Alonso, mutta Plymouthilla oli jatkoajan lopussa vielä sauma viedä peli rangaistuspotkukisaan. Ryan Hardie kuitenkin epäonnistui rangaistuspotkussa ja näin Chelsea sai huoahtaa helpotuksesta. Southampton puolestaan pusersi 2–1-voiton kakkostason Coventrystä.

Valioliigakärki Manchester City jäi kotonaan tappiolle Fulhamia vastaan heti alussa, mutta tasoituskin tuli nopeasti. Lopulta City marssi vastustamattomasti 4–1-voittoon.