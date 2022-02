Vakio: Ylipelatut Tottenham ja Everton ohituskaistalle

Motivaatiotekijät ovat isossa roolissa FA-cupin kohteissa. Manchester City ja Crystal Palace kierroksen ehdottomat runkomerkit.

1 Burnley-Watford (12)

Valioliiga: Burnley tasasi viimeksi pisteet Arsenalin vieraana 0–0, mutta maalipaikkojen valosssa niukka tappio olisi ollut perustellumpi. Siirtoikkunan loppumetreillä Burnleyä pitkällä sopimuksella vahvistamaan saapunut kärkipelaaja Woug Weghorst on mielenkiintoinen hankinta Newcastleen myydyn Chris Woodin tilalle.

Watfordin 0–3-tappio kotikentällä Norwichia vastaan oli seurajohdolle liikaa ja Claudio Ranieri sai väistyä. Viime kauden päätyttyä jo eläköityneeksi oletettu Roy Hodgson ottaa vetovastuun tehtävänään säilyttää Watford Valioliigassa.

Burnley on perustason puolesta edellä, mutta valmentajaa vaihtava joukkue saa tyypillisesti ensimmäiseen peliinsä nostetta. Burnleyn 45 prosentin suosikkiasema on silti kotikentällä perusteltu. Kohde on Vakiossa tarkasti oikein pelattu. Putoamiskamppailun kannalta kriittisessä ottelussa kummankin joukkueen voiton merkitseminen kupongille on looginen pelivalinta.

2 Tottenham-Brighton (X2)

FA-cup: Huhut Tottenhamin havittelemista vahvistuksista kävivät kuumina ja lopulta siirtoikkunan lopulla Juventuksesta saapuivat sekä Dejan Kulusevski että Rodrigo Bentancur. Samalla useampi pelaaja, kuten Tanguy Ndombele ja Dele Alli, lähetettiin lainalle eteenpäin. Tottenhamin taukoa edeltänyt 0–2-tappio Chelsean vieraana oli pelillisesti vaisu esitys.

Brighton on tahkonnut kolmessa peräkkäisessä ottelussa kelvollisia vastustajia vastaan 1–1-tasapelin, joista viimeisimmän Leicesterin vieraana. Brightonin sarjasijoitus Valioliigassa vastaa melko tarkasti pelillisiä otteita ja myös ennen kauden alkua asetettuja odotuksia.

Ero perustasossa puhuu Tottenhamin puolesta, mutta suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta maltilliseen 50 prosentin tuntumaan. Vakiossa yli 60 prosentin kannatuksen kerännyt kotivoitto on syytä asettaa selvästi ylipelattuna ohituskaistalle.

3 Wolverhampton-Norwich C (1)

FA-cup: Wolves etenee vahvassa tuloskunnossa. Alla on neljä peräkkäistä voittoa, joista viimeisimmässä joukkue nappasi loppuhetkillä 2–1-voiton Brentfordista. Peliesitykset voisivat kuitenkin olla laadukkaampiakin, eikä Wolvesin sarjasijoitusta Valioliigan kahdeksantena voi pitää täysin ansaittuna.

Norwich nappasi sekin toisen peräkkäisen voiton voitettuaan tärkeän vierasottelun Watfordia vastaan peräti 3–0. Kaksi perättäistä voittoa nostivat Norwichin väliaikaisesti putoamisviivan yläpuolelle, mutta myös pelejä on kertynyt kilpakumppaneita runsaammin. Norwichin suoritustason tulisi parantua kevätkaudella merkittävästi, mikäli putoaminen aiotaan välttää.

Wolves on kiistatta laadukkaampi joukkue, vaikka tulokset eivät ole koko kauden aikana täysin vastanneet suoritustasoa. Selkeä ero perustasossa ja kotietu tekevät Wolvesista noin 58 prosentin suosikin. Wolves on vakiossa niukasti ylipelattu, mutta oikein pelattu suosikki on kelpo valinta varmaksi.

4 Everton-Brentford (X2)

FA-cup: Tammikuun loppu toi heikosti esiintyneeseen Evertoniin muutoksia niin manageri kuin pelaajarintamalla. Frank Lampard ottaa vetovastuun pitkällä sopimuksella. Uusina pelaajina tammikuun siirtoikkunassa sisään tulivat muun muassa Donny Van de Beek ja Dele Alli.

Brentford rämpii Evertonin tavoin, kun alla on Valioliigassa neljä perättäistä tappiota. Brentfordin peliesitykset eivät kuitenkaan ole olleet aivan niin heikkoja mitä tulokset antavat ymmärtää. Niin Brentfordia kuin koko jalkapalloa seuraavaa yleisöä lämmitti uutinen Christian Eriksenin liittymisestä Brentfordin vahvuuteen tammikuun siirtoikkunan päätteeksi.

Kumpikin joukkue lienee motivoitunut etenemään cupissa seuraavalle kierrokselle, vaikka Valioliigassakin riittää haasteita. Everton on hieman laadukkaampi ja kotiedun turvin noin 45 prosentin suosikki. Vakiossa liikaa todennäköisyyttään korkeamman kannatuksen kerännyt kotivoitto asetetaan ohituskaistalle.

5 Manchester C-Fulham (1)

FA-cup: City joutui tyytymään ennen taukoa 1–1-tasapeliin Sotonin vieraana ja myös peliesitys jäi selvästi odotuksista. Tasapeliä edelsikin huima 12 peräkkäisen ottelun voittoputki Valioliigassa ja myös Cityn pelillinen suoritustaso on vastannut tuloksia.

Fulham jäi sekin edellisessä ottelussaan 1–1-tasapeliin heikompaa Blackpoolia vastaan, mutta olisi ansainnut maalipaikkojen valossa selkeän voiton. Tätä edelsi kuitenkin useamman peräkkäisen ottelun sarja, jossa Fulham tehtaili maaleja rajusti yli odottaman. Siinä mielessä varianssi osoitti välillä nurjaa puoltaankin Fulhamille.

Omien sarjatasojensa ylivoimaiset kärkijoukkueet vastakkain. Cityn suursuosikkiasema alleviivaa sen huimaa suoritustasoa, sillä myös Fulhamin otteet sarjaporrasta alempana ovat olleet ensiluokkaisia. City on kotikentällään noin 87 prosentin suosikki. Vakiossa City on keräämässä selvästi todennäköisyyttään maltillisemman kannatuksen, joten suursuosikki kuuluu alipelattuna kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

6 Southampton-Coventry (1)

FA-cup: Southampton esiintyi ennen taukoa väkevästi tasattuaan kotikentällä pisteet Manchester Cityä vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–1. Myös koko autta tarkastellessa Soton kuuluu parhaisiin onnistujiin. Peliesitysten valossa sarjasijoituksen kuuluisi olla useamman sijan nykyistä korkeampi.

Coventry joutui taipumaan maalipaikkoihin nähden ansaittuun 0–1-tappioon Boron vieraana. Koko kautta tarkastellessa Coventry on suoriutunut odotuksiin nähden hyvin ja kevään aikana kuuden parhaan joukkoon murtautuminen on realistinen tavoite.

Ero perustasossa menee luonnollisesti Southamptonille, jolla on edellytyksiä edetä FA-cupissa pitkälle. Isäntien noin 65 prosentin suosikkiasema on normaalia kevyemmälläkin avauskokoonpanolla perusteltu. Soton on vakiossa niukasti ylipelattu, mutta selkeä ennakkosuosikki on pidettävä tässäkin kohteessa varmana.

7 Crystal P-Hartlepool (1)

FA-cup: Palace kärsi ennen taukoa Valioliigassa ansaitun 1–3-tappion kotikentällä Liverpoolia vastaan. Palacen suoritustaso ei ole kestänyt aivan alkukauden tasolla, mutta tämänhetkistäkin sijoitusta alemmassa keskikastissa voi pitää kelpo suorituksena.

Kakkosliigassa operoiva Hartlepool lienee tyytyväinen edettyään näinkin pitkälle FA-cupissa, sillä omassa sarjassakin se kuuluu alemman keskikastin tasaiseen ryhmään. Edellisellä cupin kierroksella kotietu hyödynnettiin voittamalla Blackpool 2–1.

Joukkueiden välinen tasoero on cup-kierroksen suurimpia ja Crystal Palace ansaitsee kotikentällään noin 85 prosentin suosikkiaseman normaalia heikommallakin avauskokoonpanolla pelatessaan. Vakiossa suursuosikin kannatus on jäämässä jopa hieman alle todennäköisyytensä, joten ykkönen kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

8 Peterborough U-QPR (X2)

FA-cup: Peterborough kärsi ansaitun 0–2-tappion kotikentällä Sheffieldiä vastaan. Peterborough on kiistatta Championshipin heikoimpia joukkueita ja sarjassa säilymisessä riittää haastetta. Lauantaina QPR:ää vastaan nähtäneen ainakin jonkin verran normaalista poikkeava avauskokoonpano.

QPR kaatoi kotikentällään Readingin peräti 4–0. Vaikka neljän maalin marginaali imartelee Ärrien peliesitystä, oli voitto maalipaikkojen valossa ansaittu. QPR ei ole ollut pelillisesti aivan toteutuneiden tulostensa tasolla, mutta haluaa varmasti edetä FA-cupissa mahdollisimman pitkälle.

Joukkueiden välinen tasoero on QPR:n hyväksi selkeä ja noin 45 prosentin suosikkiasema on vieraskentälläkin perusteltu. Tässäkin ottelussa on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota mahdollisiin ja jopa todennäköisiin muutoksiin kokoonpanoissa. Vakiossa QPR on kerännyt todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, joten vähintään vaihtomerkki on asetettava suosikin rinnalle. Täysin vaille mahdollisuuksia ei Peterborough kotikentällä jää.

9 Huddersfield-Barnsley (1)

FA-cup: Huddersfield tasasi viimeksi pisteet kotikentällä Stokea vastaan 1–1 ja esiintyi pelillisesti suosikkiasemansa edellyttämällä tavalla. Ottelu oli Huddersfieldille jo 11 peräkkäinen ilman tappiota. Edellisellä FA-cupin kierroksella joukkue tiputti Burnleyn 2–1-vierasvoiton myötä.

Barnsleyn ahdinko Championshipin jumbosijalla paheni entisestään, kun kotiottelu Bournemouthia vastaan hävittiin 0–1. Edeltävä FA-cupin kierros nähtiin Barnsleyn mahdollisuutena kohottaa itseluottamusta Kakkosliigassa pelaavaa Barrowta vastaan, mutta selviytyminen tälle kierrokselle ratkesi vasta jatkoajalla vaiherikkaan ottelun jälkeen 5–4.

Huddersfield on joukkueista laadukkaampi ja lienee myös vieraita motivoituneempi cup-otteluun. Hudds on kotikentällä noin kuusi kertaa kymmenestä voittava suosikki. Isännät ovat keräämässä vakiossa hieman todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta selkeä ennakkosuosikki on syytä pitää riveissä varmana.

10 Stoke-Wigan (1)

FA-cup: Stoken otteet eivät ole viime viikkoina häikäisseet. Viimeisin 1–1-tasapeli Huddersfieldin vieraana oli maalipaikkojen valossa oikea tulos. Edeltäneet tappiot Coventrya ja Fulhamia vastaan jäivät myös pelillisesti jälkeen odotuksista.

Wigan tasasi viikolla pisteet kotikentällä Oxfordia vastaan 1–1, vaikka pystyi luomaan vierasjoukkuetta runsaammin maalipaikkoja. Edeltävällä kierroksella se joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin Ykkösliigan heikoimpiin kuuluvan Cheltenhamin vieraana, eikä peliesitys juuri enempään oikeuttanut.

Ero perustasossa puhuu luonnollisesti sarjaporrasta korkeammalla operoivan Stoken puolesta, mutta kierrätystä normaaliin avauskokoonpanoon lienee luvassa. Stoke on joka tapauksessa kotikentällään noin kerran kahdesta voittava suosikki. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja suosikkivarmojen ollessa kortilla on Stoke vaisuista viime otteistaan huolimatta merkittävä varmaksi.

11 Blackpool FC-Bristol C (12)

Championship: Blackpool onnistui viimeksi puristamaan 1–1-tasapelin vieraskentältä Fulhamia vastaan. Maalipaikkojen valossa Blackpoolin tappio yhden tai useammankin maalin erolla olisi silti ollut selvästi pistejakoa todennäköisempi skenaario.

Bristol esiintyi odotettua paremmin luotuaan runsaammin maalipaikkoja 2–2 päättyneessä vierasottelussa Prestonia vastaan. Isossa kuvassa Bristolin sarjasijoitus on yläkanttiin peliesityksiin nähden, ja erityisesti puolustuspelaamisesta kertovien tunnuslukujen valossa tekeminen on selvästi keskimääräistä heikompaa.

Blackpool on kivunnut rankingissa niukasti Bristolin edelle ja on kotikentällään noin 45 prosentin suosikki. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja ennakkoon maalirikkaalta vaikuttava ottelu merkataan kummankin joukkueen voittojen kautta.

12 Hull-Preston (X2)

Championship: Hull sai lentävän lähdön uuden valmennuksen alaisuudessa, kun Shota Arveladzen ensimäisessä ottelussa päävalmentajana kaatui kotikentällä Swansea 2–0. Maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille loppulukemia tasaisemmin, mutta Hull pelasi valtaosan ottelusta kahden maalin johtoasemassa. Uuden valmennuksen lisäksi Hull saa eritoten suomalaisnäkökulmasta mielenkiintoisia vahvistuksia, kun Marcus Forss liittyy Hulliin loppukauden kattavalla sopimuksella.

Prestonin tasasi viikolla pisteet Millwallin vieraana 0–0. Maalitonta tasapeliä voi pitää tarkkana kuvauksena niukasti laadukkaita maalipaikkoja sisältäneestä ottelusta. Edeltävällä kierroksella kotikentällä Bristolia vastaan peliesitys jäi selvästi odotuksista, kun pisteet tasattiin lopulta 2–2.

Hull on perustasoltaan Prestonia perässä, mutta vieraiden viikolla pelaamasta rästiottelusta kertynyt rasitus parantaa kotijoukkueen asemia. Lepo- ja kotietu pitävät Hullin niukkana 40 prosentin suosikkina. Vakiossa kotijoukkue on kerännyt yli 50 prosentin kannatuksen, joka on rajusti yläkanttiin. Sinällään odotuksiin nähden hyviä otteita viime aikoina esittänyt Hull on asetettava ylipelattuna ohituskaistalle.

13 Swansea-Blackburn (1)

Championship: Swansea joutui taipumaan viikolla pelaamassaan rästiottelussa 0–1-tappioon kotikentällä Lutonia vastaan. Maalipaikkojen valossa Swansean voitto olisi kuitenkin ollut oikeutettu. Myös viikonlopun 0–2-tappiossa Hullin vieraana ottelu eteni loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä.

Blackburn tasasi pisteet Lutonin vieraana 0–0. Maalittomat loppulukemat kuvaavat niukasti maalipaikkoja sisältänyttä ottelua tarkasti. Blackburn on edelleen sarjataulukossa toisena, mutta pelillinen suoritustaso oikeuttaa hädin tuskin kuuden parhaan sakkiin.

Blackburn on joukkueista laadukkaampi, mutta niukemmin kuin sarjataulukko osoittaa. Swansean haitaksi on laskettava viikolla pelatun rästiottelun rasitus. Swansea yltää kotiedun turvin niukkaan 40 pinnan suosikkiasemaan. Vakiossa Blackburn on merkitty suosikiksi, joten hyvistä otteista huolimatta tappioita viime aikoina kärsinyt Swansea merkataan rohkeasti varmaksi.