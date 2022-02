Venäjä ja Ukraina vastakkain EM-kisoissa – tätä kohtaamista on yritetty välttää kaikin keinoin

Euroopan jalkapalloliitto Uefalta loppuivat keinot estää Ukrainan ja Venäjän polkujen risteäminen.

Amsterdamissa pelataan perjantai-iltana ottelu, jota Euroopan jalkapalloliitto Uefa on vältellyt viimeiseen asti kaikin mahdollisin tavoin. Futsalin EM-kisoissa on edetty välierävaiheeseen, ja toinen välieräpareista on tulenarka Ukraina–Venäjä.

– Ottelun poliittista latausta ei voi olla huomioimatta. Meidät on pidetty pitkään erillään, jopa tässä turnauksessa, jotta emme kohtaisi, Venäjän jalkapalloliiton puheenjohtaja Emil Alijev sanoi Moscow Timesille.

Uefa on toiminut vuodesta 2014 lähtien aktiivisesti välttääkseen Ukrainan ja Venäjän kohtaamiset sen alaisissa kilpailuissa. Uefan karsinnoissa maita ei ole voitu sijoittaa jalkapallossa tai futsalissa samaan karsintalohkoon. Ukrainalaisten ja venäläisten seurajoukkueiden keskinäiset kohtaamiset on pyritty estämään myös esimerkiksi Mestarien liigassa.

Myös viime kesän jalkapallon EM-kisoissa ja kuluvissa futsalin EM-kisoissa maat sijoitettiin poliittisen tilanteen arkaluontoisuuden takia erityissäännöllä eri lohkoihin. Futsalin EM-kisoissa maiden päätettiin pelaavan vielä eri päivinä.

Puolivälierävaiheessa Ukraina voitti Kazakstanin 5–3 ja Venäjä Georgian 3–1.

Alijev päästi ottelun alla suustaan vuosikymmenien aikana lukuisia kertoja kuullun fraasin.

– Politiikka ei kuulu urheiluun, etenkään futsaliin, Alijev sanoi.

– Olisi vain parempi, jos kaikki suhteet ratkottaisiin urheilukentällä – kuka on voimakkain ja kuka on nopein. Meillä on todella hyvät välit Ukrainan maajoukkueeseen, Alijev sanoi tv-kanava RT:n mukaan.

Vaikka Venäjä ja Ukraina eivät olekaan kohdanneet jalkapallokentällä aikoihin, niin kohuilta ei ole vältytty. Viime kesänä Ukrainan EM-pelipaita kuohutti Venäjällä, koska Ukrainan paitaa koristivat valtion ääriviivat, joihin oli sisällytetty myös kiistelty Krimin alue.

Krim on kansainvälisen oikeuden mukaan osa Ukrainaa ja Venäjä on liittänyt sen laittomasti itseensä. Pelipaidassa oli lisäksi nationalistisina pidettyjä lausahduksia, jotka usein liitetään Ukrainan itsenäistymistaisteluihin, kuten ”Kunnia Ukrainalle!”.

Uefan päätöksen mukaan perjantain ottelussa Ukrainan pitää pelata paidoissa, joissa ei ole mitään poliittisia viestejä.

Poliittinen tilanne Ukrainan rajalla on kiristynyt alkuvuodesta entisestään ja sodan uhkaa pidetään mahdollisena. Länsimaiden mukaan Venäjä on lähettänyt Ukrainan rajalle raskasta sotakalustoa ja noin satatuhatta sotilasta. Venäjä on kieltänyt suunnittelevansa hyökkäystä mutta vaatinut Yhdysvalloilta ja sotilasliitto Natolta takeita siitä, ettei sotilasliitto laajene itään.

Toisessa futsalin EM-välierässä pelaavat Suomen jatkosta pudottanut Portugali ja Espanja. Loppuottelu pelataan sunnuntaina.