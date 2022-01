Vakio: Alipelatut Luton ja Swansea nousevat viikon varmoiksi

Liikaa kannatusta saaneista Middlesbrough'sta ja Wiganista otetaan rivin arvoa nostavat ohipelit.

1 Fulham-Blackpool FC (1)

Championship: Fulham jatkoi vahvoja otteitaan voitettuaan vierasottelun Stokea vastaan ansaitusti 3–2. Fulhamin suoritustaso on ollut läpikauden muihin kärkijoukkueisiin nähden omalla tasollaan, jota viimeaikainen maalitehtailu alleviivaa siitä huolimatta, että viimeistely on onnistunut rajulla prosentilla odottamiin nähden.

Blackpool esiintyi odotettua laadukkaammin voitettuaan kotiottelun Millwallia vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–0. Täysi pistesaalis vankistaa entisestään Blackpoolin asemia alemmassa keskikastissa ja toistaiseksi suoritusta voi pitää sarjanousijaa kohtaan asetettuihin odotuksiin nähden erinomaisena.

Fulham on sarjan laadukkain joukkue ja tasoero Blackpoolin sinällään hyvistä esityksistä huolimatta isäntien eduksi merkittävä. Fulham on kotikentällään lähes 80 prosentin suosikki. Suursuosikki on vakiossa niukasti ylipelattu, mutta varmistelu ei tässä kohtaan tunnu tarpeelliselta.

2 Barnsley-Bournemouth (2)

Championship: Barnsleyn vaisut otteet saivat jatkoa, kun viikolla pelattu rästipeli Forestin vieraana hävittiin tylysti 0–3. Barnsleyn putoaminen näyttää väistämättömältä, mikäli suoritustasossa ei tapahdu dramaattista muutosta kevään aikana.

Bournemouth esiintyi kotiottelussa Hullia vastaan maalipaikkojen valossa hyvin, mutta kärsi silti 0–1-tappion. Myös edellinen 2–3-tappio Lutonin vieraana tuli melko selvästi vastoin pelitapahtumien kulkua.

Barnsleyn otteet ja toteutuneet tulokset ovat linjassa toistensa kanssa. Ero perustasossa on Bournemouthin eduksi merkittävä ja suosikkiasema kipuaa vieraskentälläkin noin 55 prosenttiin. Vakiossa selkeä ennakkosuosikki on kerännyt odotetusti todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta hyvistä otteistaan huolimatta viime kierroksilla hävinnyt Bournemouth säilyy riveissä varmana.

3 Luton-Blackburn (1)

Championship: Luton kärsi viikonloppuna ansaitun 0–2-tappion Sheffieldin vieraana. Viikolla pelattu rästipeli kotikentällä Bristolia vastaan sen sijaan sujui odotetusti ja tuloksena oli pelillisesti ansaittu 2–1-voitto.

Blackburn palasi voittokantaan kaatamalla maanantai-iltana vieraskentällä Boron 1–0. Voitto tuli kuitenkin maalipaikkoihin nähden ansaitsemattomasti. Myös isossa kuvassa Blackburn on suoriutunut selvästi peliesityksiään paremmin.

Joukkueet ovat pelivoimaltaan lähellä toisiaan, vaikka tulosten valossa Blackburn on selvästi edellä. Luton on kotikentällä noin 40 prosentin suosikki. Vakiossa Blackburn on merkitty niukaksi suosikiksi, joten alipelattu kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

4 QPR-Reading FC (1)

Championship: QPR:n orastava voittoputki tuli viikolla päätökseen sen tasattua pisteet kotiottelussa Swanseaa vastaan 0–0. Maalipaikkojen valossa QPR:n esitys jäi odotuksista ja pistejakoa voi pitää oikeutettuna tuloksena.

Readingin otteet jatkuivat viikonloppuna viime aikojen trendin mukaisina, kun 3–4-tappio Huddersfieldille oli jo neljäs peräkkäinen. Readingin puolustus on niin päästettyjen maalien kuin edistyneempienkin tunnuslukujen valossa sarjan heikoimmalla tolalla.

Tasoero on QPR:n hyväksi merkittävä ja kotietu nostaa isäntien voiton todennäköisyyden hieman yli 60 prosenttiin. Vakiossa isännät ovat keränneet odotetusti todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta Readingin menestykseen nojaava pelivalinta on ainakin pienen järjestelmän peleissä liian riskialtis.

5 Millwall-West Bromwich (X2)

Championship: Millwall kärsi 0–1-tappion Blackpoolin vieraana ja ansaitsi tappionsa myös maalipaikkojen valossa. Tappio oli Millwallille kolmas peräkkäinen ja myös sen suoritustaso on näissä otteluissa jäänyt odotuksista.

WBA ei ehtinyt juhlia kauaa viikonlopun 3–0-kotivoittoa Peterborough’sta, kun torstaina pelatussa rästiottelussa Prestonia vastaan tuli 0–2-tappio. WBA:n peliesitys oli Prestonia vastaan heikko ja tappio maalipaikkoihin nähden ansaittu.

Kumpikaan joukkue ei ole ollut viime aikoina parhaimmillaan. Ero perustasossa on rästipelin rasituksesta huolimatta WBA:n hyväksi selkeä ja noin 45 prosentin suosikkiasema vieraskentälläkin perusteltu. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

6 Middlesbrough-Coventry C (X2)

Championship: Boron usean peräkkäisen voiton jakso tuli päätökseen sen kärsittyä maanantaina Blackburnin vieraana 0–1-tappion. Maalipaikkojen valossa Boro esiintyi kuitenkin kotijoukkuetta laadukkaammin ja sen vastaavat voittolukemat olisivat olleet oikeampi lopputulema.

Coventry joutui viikonloppuna taipumaan 1–2-tappioon kotikentällä QPR:ää vastaan ja myös peliesitys oli odotettua heikompi. Tiistaina kotiottelussa Stokea vastaan peliesitys sen sijaan oli laadukas ja 1–0-voitto ansaittu.

Ero perustasossa menee niukasti Boron eduksi, mutta suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta maltilliseen 46 prosentin tuntumaan. Boron kannatus on vakiossa kymmenisen pinnaa yli todennäköisyytensä, joten edullisimmat pelivalinnat löytyvät Coventryn menestyksen kautta.

7 Preston-Bristol C (1)

Championship: Preston kärsi viikonloppuna 0–1-tappion Swansean vieraana, vaikka pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Viikolla Preston palasi tyylillä voittojen tielle, kun vierasottelu WBA:ta vastaan voitettiin 2–0. Myös Prestonin peliesitys oikeutti voittoon ja oli selvästi odotettua laadukkaampi.

Bristol onnistui jälleen nappaamaan täydet pisteet kotikentällään viikonloppuna, kun Cardiff kaatui 3–2. Maalipaikkojen valossa tasapeli olisi ollut Bristolin voittoa oikeampi lopputulos. Viikkopelissä Lutonin vieraana Bristol kärsi maalipaikkoihinkin nähden ansaitun 1–2-tappion.

Ero perustasossa puhuu Prestonin puolesta ja noin 55 prosentin suosikkiasema on kotikentällä perusteltu päivää lyhyemmästä palautumisajasta huolimatta. Preston on vakiossa niukasti ylipelattu, mutta säilyy riveissä varmana.

8 Hull-Swansea (2)

Championship: Hull haki täydet pisteet vieraskentällä Bournemouthin kustannuksella 1–0-voitollaan, vaikka maalipaikkojen valossa tappio olisi ollut voittoa perustellumpi. Edellisessä kotiottelussa napattu 2–0-voitto Blackburnista sen sijaan oli pelillisesti ansaittu ja selvästi odotettua laadukkaampi esitys.

Swansea palasi pitkästä aikaa voittokantaan voitettuaan lauantain kotiottelun Prestonia vastaan 1–0. Maalipaikkojen valossa pistejako olisi kuitenkin ollut perustellumpi. Viikolla Swansea tasasi pisteet QPR:n vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Swansean peliesitys ylitti odotukset, sillä se pystyi luomaan jopa suosikkina otteluun lähtenyttä kotijoukkuetta runsaammin maalipaikkoja.

Ero perustasossa menee Swansean eduksi, mutta lyhyt palautumisaika viikkokierroksen jäljiltä on laskettava vieraiden haitaksi. Kotietu pitää Hullin marginaalisena suosikkina. Vakiossa kotijoukkue on keräämässä todennäköisyyttään runsaammin peliä ja edullisin pelivalinta löytyy Swansean menestyksestä.

9 Peterborough U-Sheffield U (X2)

Championship: Peterborough jäi viikonloppuna WBA:n vieraana kärsityssä 0–3-tappiossa vielä odotettuakin pahemmin vastustajan jalkoihin. Viikolla pelattu rästipeli kotikentällä Birminghamia vastaan oli 2–2-tasapelin myötä tuloksellisesti onnistunut, mutta maalipaikkojen valossa tappio olisi ollut jälleen pistettä perustellumpi.

Sheffield nappasi ensimmäisen voittonsa tämän vuoden puolella voitettuaan kotiottelu Lutonia vastaan 2–0. Voittoa voi pitää myös maalipaikkoihin nähden ansaittuna. Sheffield kuuluu perustasonsa puolesta sarjan kärkijoukkueisiin, mutta kevätkaudella tulosta on alettava tulemaan, jotta paikka kuuden parhaan joukossa saavutetaan.

Ero perustasossa on Sheffieldin hyväksi selkeä ja noin kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema vieraskentälläkin perusteltu. Vakiossa Sheffieldin kannatus on karannut todennäköisyyttään korkeammaksi ja vaihtomerkillä riville arvon hakeminen suosikin rinnalla on kokeilemisen arvoinen pelivalinta.

10 Wycombe-MK Dons (12)

Ykkösliiga: Wycombe kärsi yllättävän 2–3-tappion Morecamben vieraana ja myös peliesitys oli odotettua vaatimattomampi. Täksi kaudeksi takaisin Ykkösliigaan pudonnut Wycombe kamppailee odotetusti välittömästä noususta takaisin Championshipin kentille.

MK Dons palasi viikonloppuna Doncasteria vastaan kärsityn 0–1-tappion jälkeen voittokantaan, kun viikolla pelattu vierasottelu Burtonia vastaan voitettiin 1–0. Dons ansaitsi voittonsa myös maalipaikkojen valossa.

Joukkueiden välinen tasoero on niukasti Wycomben eduksi ja myös Donsin viikkopelistä kertynyt rasitus on syytä huomioida pieneksi eduksi kotijoukkueen suuntaan. Wycombe ansaitsee noin 48 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto on vakiossa niukasti ylipelattu ja tällä hetkellä edullisimmaksi merkeistä on jäämässä MK Donsin vierasvoitto.

11 Cheltenham T-Wigan (1X)

Ykkösliiga: Cheltenham on tarponut ilman voittoa marraskuun lopulta asti. Viimeksi tuli odotuksiin nähden looginen 0–1-tappio Rotherhamin vieraana. Cheltenham on suoriutunut sarjanousijoista heikoimmin, mitä osattiin ennen kauden alkuakin köykäisen pelaajamateriaalin takia odottaa.

Wiganin kurssi on Cheltenhamiin nähden päinvastainen. Alla on viisi perättäistä voittoa ja edellinen tappio lokakuulta. Viimeksi kotikentällä kaatui Gillingham ansaitusti 3–2. Viikolla Wigan eteni EFL Trophyn seuraavalle kierrokselle, kun Arsenalin reservijoukkue kaatui pääosin varamiehistöllä pelaten 1–0.

Tasoero on Wiganin hyväksi selkeä ja noin 55 prosentin suosikkiasema perusteltu. Vakiossa vieraat on merkitty yli 70 prosentin kannatukseen, joten edullisimmat pelivalinnat löytyvät kotijoukkueen venymisessä.

12 Bolton-Sunderland (2)

Ykkösliiga: Bolton nappasi toisen perättäisen voiton pitäen samalla myös oman maalinsa koskemattomana toisessa pelissä peräkkäin, kun Shrewsbury kaatui vieraissa 1–0. Täksi kaudeksi takaisin Ykkösliigaan nousseen Boltonin kausi on sujunut tulosten valossa niukasti yli odotusten, mutta asema alemmassa keskikastissa on hyvä.

Sunderland palasi voittokantaan, kun kotiottelu Portsmouthia vastaan hoitui odotuksiin ja maalipaikkoihin nähden loogisesti 1–0. Sunderland on epäonnistunut edellisinä kausina nousemaan vahvasta materiaalistaan huolimatta. Tällä kaudella tavoitteen saavuttaminen näyttää jälleen askeleen realistisemmalta, toistaiseksi.

Tasoero menee suoraa nousua tavoittelevan Sunderlandin eduksi siinä määrin, että hieman yli 50 prosentin suosikkiasema on vieraskentälläkin perusteltu. Sunderland on vakiossa niukasti ylipelattu, mutta edullisten suosikkivarmojen ollessa kortilla on Sunderland merkittävä tässä kohtaa varmaksi.

13 Sheffield W-Ipswich T (12)

Ykkösliiga: Sheffieldin viimeaikaiset ailahtelevat otteet saivat jatkoa sen hävittyä edellisellä kierroksella Oxfordin vieraana 2–3. Täksi kaudeksi Ykkösliigaan pudonneen Sheffieldin sijoitusta yhdeksäntenä voi pitää peliesityksiin nähden oikeana.

Ipswich jatkoi voittojen tiellä viikkokierroksen rästipelissä, kun vierasottelu Wimbledonia vastaan voitettiin odotetusti 2–0. Edellisellä kierroksella kotiottelussa kaatui Accrington 2–1 ja täysi pistesaalis oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu.

Joukkueet ovat sarjataulukossa peräkkäin ja kummallekin nousu kuuden parhaan joukkoon on realistinen tavoite. Sheffield on joukkueista perustasoltaan niukasti laadukkaampi ja pääsee otteluun hieman paremmista lähtökohdista vältyttyään viikolla rasitukselta. Isännät ansaitsevat noin 47 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.