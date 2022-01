Meneekö jo överiksi? Cristiano Ronaldon puolisoa juhlistettiin Dubaissa näyttävällä tempauksella

Georgina Rodriguez täytti 28 vuotta torstaina.

Dubain kuuluisa pilvenpiirtäjä Burj Khalifa sai torstaina uuden ilmeen. Valtavan rakennuksen seinään heijastettiin Georgina Rodriguezin kuva ja teksti: Hyvää syntymäpäivää Gio!

Tempauksen takana oli Netflix, jonka suoratoistopalvelussa sai torstaina ensi-iltansa Rodriguezin elämästä kertova tosi-tv-sarja I Am Geogina. 28 vuotta täyttänyt argentiinalais-espanjalainen Rodriguez on jalkapallon supertähden Cristiano Ronaldon puoliso, joka odottaa parille kaksosia.

Rodriguez ja Ronaldo julkaisivat Instagramissa kuvia näyttävästä Burj Khalifan valoshowsta. He söivät syntymäpäiväillallista taivasalla aitiopaikalla. Mukana olivat myös perheeseen kuuluvat neljä lasta. Aiemmin Rodriguez oli kuvien perusteella käväissyt rannalla lasten kanssa.

– Näin tämä jännittävä päivä päättyy. En voi sanoin kuvata tunteitani. Kiitos Cristiano! Et voisi tehdä minua onnellisemmaksi, Rodriguez kirjoitti Instagramissa.

Voit selailla Rodriguezin julkaisemia kuvia klikkaamalla nuolta oikealle.

Netflixin uusi tosi-tv-sarja esittää kiillotetun version Rodriguezin ja Ronaldon yltäkylläisestä elämästä. Torstaina Suomessakin julkaistun sarjan ensimmäisessä jaksossa kerrotaan esimerkiksi, miten pari tapasi ja millaista oli vierailla ensi kertaa portugalilaistähden valtavassa asunnossa Madridissa.

Ronaldo on Dubaissa, koska hänen joukkueellaan Manchester Unitedilla on käynnissä harjoitusleiri Yhdistyneiden arabiemiirikuntien miljoonakaupungissa. Hyökkääjä on ehtinyt myös viettämään sosiaalista elämää. Hän tapasi Dubaissa esimerkiksi F1-kuski Nikita Mazepinin.