Uutuussarja: Työkaverit sekosivat, kun Cristiano Ronaldo haki tyttöystävänsä Georgina Rodriguezin, 28 – ”Menin töihin bussilla ja lähdin Bugattilla”

Georgina Rodriguez nousi huimiin rikkauksiin kuin Tuhkimo.

Argentiinalais-espanjalainen Georgina Rodriguez, 28, kertoo uudessa Netflixin tosi-tv-sarjassaan I Am Georgina hänen ja jalkapallon megatähden Cristiano Ronaldon suhteen alkuvaiheista. Pariskunta tapasi eräänä kesäisenä torstaina vuonna 2016, kun Ronaldo asioi Madridissa Guccin liikkeessä, jossa Rodriguez oli töissä.

Rodriguez sai kollegaltaan viestin, että eräs hänen asiakkaistaan oli tulossa viideltä sovittamaan takkeja, joten naisen pitäisi jäädä puoleksi tunniksi ylitöihin. Liikkeeseen saapui ”komea ja lähes kaksimetrinen mies”, Ronaldo.

– Tulin sisään ja ”Gio” oli siellä. Hän oli juuri lähdössä töistä. Se oli ensimmäinen kerta, kun näin hänet. Se oli hetki, jolloin jokin loksahti, Ronaldo kertoo sarjassa.

Pari sopi seuraavan tapaamisen Guccin tilaisuuteen, jossa he joivat hieman samppanjaa. Hiljalleen, viikkojen ja kuukausien kuluessa, pari alkoi tutustua toisiinsa.

Kun suhde syveni, Rodriguezin elämä muuttui nopeasti. Ronaldo alkoi hakea häntä töistä autollaan kello 22 illalla.

– Hän tuli Bugattilla. Työkaverini sekosivat. Menin töihin bussilla ja lähdin Bugattilla. Kukaan ei voinut uskoa sitä, Rodriguez sanoo.

– Minulle se oli ”normaalia”. Hän oli tyttöystäväni. Tiedän, mitä autoja minulla on. En voinut hakea häntä taksilla! Se oli hauskaa, koska hän tuli ulos, ja minä odotin ulkona kaikissa niissä näyttävissä autoissani, Ronaldo lisää.

– Hän suhtautui siihen tosi hyvin. Hän kiirehti ulos, nousi autoon ja lähdimme kotiin. Hän lähti töistä myöhään. Menimme kotiin ja astuimme ”omaan maailmaamme”.

Rodriguez myöntää, että hänen tarinansa on kuin Tuhkimon. Entinen tavis on nykyään yksi maailman suosituimmista naisista Instagramissa. Häntä seuraa 30 miljoonaa ihmistä.

– En ole mielestäni poikkeuksellinen, mutta olen hyvin onnekas. Tiedän, millaista on, kun ei ole mitään ja millaista on, kun on kaikkea, hän sanoo ohjelmassa.

– Myin luksusta, nyt pukeudun siihen punaisella matolla.

Netflixin tosi-tv-sarja tuli katsottavaksi Suomessa torstaiaamuna.