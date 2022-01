Lionel Messin luksuskone lähtee Helsingistä uuteen määränpäähän kello 17.15 – tältä matkustamossa näyttää

Lionel Messin omistama lentokone viipyi Helsinki-Vantaan lentokentällä vuorokauden ajan.

Jalkapallotähti Lionel Messin omistama yksityislentokone lähtee Helsinki-Vantaan lentokentältä kohti Espanjan Malagaa keskiviikkona kello 17.15, kertoo FlightRadar24:n arvio.

Messin omistama kone on ollut Suomessa vuorokauden ajan. Se saapui Etelä-Suomeen maanantaina Buenos Airesista Kap Verden kautta. Messi, 34, pelasi sunnuntaina Pariisissa, joten hän ei ole ollut koneen kyydissä lähipäivinä. Messin kumppani Antonela Roccuzzo ja parin lapset ovat somen perusteella myös Suomea lämpimämmissä maisemissa. Maanantaina pari nähtiin Barcelonassa.

Messin omistama, rekisteritunnusta LV-IRQ käyttävä Gulfstream V -kone maksoi argentiinalaistähdelle yli 13 miljoonaa euroa vuonna 2018, Marca on kertonut. 1990-luvun alussa kehitetty konetyyppi on suunniteltu pitkille bisnesmatkoille. Koneen huippunopeus on 940 km/h ja sillä voi lentää 12 000 kilometrin matkan.

Yhdysvaltalaismiljonääri Mark Cuban, NBA-seura Dallas Mavericksin omistaja, hankki samanlaisen vuonna 1999 noin 35 miljoonalla dollarilla. Apple antoi Gulfstream V:n Steve Jobsille vuonna 2000.

Messin 20 vuotta vanhaa konetta säilytetään hangaarissa Messin kotikaupungissa Argentiinan Rosariossa, kun pelaaja ei käytä sitä peli- tai lomamatkoillaan tai lainaa sitä ystävilleen.

Koneella lentävät myös muut, sillä se on argentiinalaisen Flyzar-charter-yrityksen listoilla. Flyzar tarjoaa kotisivuillaan luksusyksityislentoja, charter-tilauslentoja sekä ensiapulentoja.

– Ajattele konettamme omanasi, yhtiön eräs mainoslauseista kuuluu.

– Kun henkilökuntamme tarjoaa sinulle erinomaisen lentokokemuksen ja alan parhaat matkustamopalvelut, loma- tai työmatkastasi tulee odottamisen arvoinen.

Marcan mukaan koneessa on 16 istumapaikkaa, jotka taipuvat kahdeksaksi vuoteeksi. Koneen puupaneloidut sisätilat näkyvät alla olevassa Messin vuoden 2019 Instagram-julkaisussa.

Rahaa kuitenkin vaaditaan, jos kyseisellä koneella haluaa matkustaa.

Marcan mukaan Argentiinan presidentti Alberto Fernandez vuokrasi Messin koneen helmikuussa 2021 vieraillessaan Meksikossa. Neljän päivän vuokra maksoi yhteensä reilut 140 000 euroa. IS:n tietojen mukaan kyseinen arvio on yllättävän pieni.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan Norjan valtio maksoi lähes 350 000 euroa yksityislennosta suomalaisella luksusvuokrakoneella, kun Taleban-valtuuskunta lensi Kabulista Osloon lauantaina.

Huolimatta kovasta hinnasta, Messin kone ei lentotietojen perusteella vietä pitkiä aikoja maankamaralla. Ennen eilistä Suomen keikkaa kone on lentänyt esimerkiksi Rosariosta Asuncionin kautta Pariisiin ja Pariisista Atlantin yli ja takaisin tuntemattomaan määräpäähän 5.–8.1. Messi pelaa Pariisin suurseurassa PSG:ssä.

Kone piipahti Suomessa, Helsinki-Vantaalla, myös 12. joulukuuta 2021. Tuolloin se saapui Buenos Airesista Teneriffan kautta ja poistui Barcelonan kautta Rosarioon. Samoihin aikoihin FC Barcelonan tähtipelaaja Sergi Roberto kävi Suomessa kirurgi Lasse Lempaisen operoitavana.

Messin lennot kiinnostavat ihmisiä ympäri maailman. Viime vuonna peräti 120 000 ihmistä seurasi lentotietoja, kun argentiinalainen lensi Barcelonasta Pariisiin siirtyessään seurasta toiseen. Tuolloin Messi käytti kuitenkin toista konetta. Asiasta kertoi Aviation International News.