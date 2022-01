Lionel Messin yksityiskone laskeutui Helsinki–Vantaalle

Lionel Messin omistama Gulfstream V -yksityiskone laskeutui Suomeen tiistaina.

Argentiinalaisen jalkapallotähden Lionel Messin omistuksessa oleva Gulfstream V -yksityiskone laskeutui tiistaina Helsinki–Vantaan lentoasemalle.

Rekisteritunnusta LV-IRQ -käyttävä kone saapui Flightradar-sivuston mukaan Suomeen Kap Verden saarivaltiosta Afrikasta, jonne se oli lentänyt edellisenä päivänä Argentiinan pääkaupungista Buenos Airesista.

Messi osti 15 miljoonaa dollaria (nykykurssilla 13,3 miljoonaa euroa) maksaneen koneen vuoden 2018 lopussa. Luksusvarustellussa koneessa on Marca-lehden mukaan 16 istumapaikkaa, jotka voidaan tarvittaessa muuttaa kahdeksaksi makuupaikaksi.

Koneen peräsimeen on maalattu Messin pelinumero 10 ja koneeseen johtavissa portaissa on pelaajan perheenjäsenten nimet.

Messi on käyttänyt konetta loma- ja pelimatkoilla ja hänen isänsä Jorge Messi on tehnyt sillä liikematkoja. Messi on myös vuokrannut konetta merkkihenkilöille.

Esimerkiksi Argentiinan presidentti Alberto Fernandez lensi TyC Sportsin mukaan Messin koneella valtiovierailulle Meksikoon vuonna 2021.

Ranskalaista PSG:tä edustava Messi vietti puolisoineen maanantaita entisessä kotikaupungissaan Barcelonassa, jossa hän kävi espanjalaismedian mukaan illallisella japanilaisessa ravintolassa juhlistamassa FC Barcelonan valmentajan Xavin syntymäpäivää.

Illallisella olivat Messin ja Xavin ohella paikalla FC Barcelonan tähtipelaajat Sergio Busquets ja Jordi Alba.

Messillä, 34, on vapaata aikaa, sillä koronatartunnasta toipuvaa tähtipelaajaa ei valittu Argentiinan maajoukkueeseen tammikuun lopun MM-karsintaotteluihin ja PSG pelaa seuraavan kerran vasta 31. tammikuuta.

