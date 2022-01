Vakio: Fulhamille ei löydy Championshipissä pysäyttäjää

QPR jatkaa voittoputkessa. Ykkösliigan kärkijoukkueet Wigan ja Sunderland eivät kaipaa vaihtomerkkejä.

1 Fulham–Blackpool FC (1)

Championship: Fulham jatkoi vahvoja otteitaan voitettuaan vierasottelun Stokea vastaan ansaitusti 3–2. Blackpool esiintyi odotettua laadukkaammin, kun joukkue voitti kotiottelun Millwallia vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–0. Fulham on sarjan laadukkain joukkue ja tasoero on Blackpoolin sinällään hyvistä esityksistä huolimatta isäntien eduksi merkittävä. Fulham on kotikentällään lähes 80 prosentin suosikki.

2 Barnsley–Bournemouth (2)

Championship: Barnsleyn vaisut otteet saivat jatkoa, kun kun joukkue hävisi vierasottelun Birminghamia vastaan maalipaikkoihin nähden reilusti 1–2. Bournemouth esiintyi kotiottelussa Hullia vastaan hyvin, mutta kärsi silti 0–1-tappion. Barnsleyn pelilliset otteet ja toteutuneet tulokset ovat linjassa toistensa kanssa. Ero perustasossa on Bournemouthin eduksi merkittävä ja suosikkiasema vieraskentälläkin hieman yli 50 pinnan.

3 Luton–Blackburn (1X)

Championship: Luton kärsi maalipaikkoihin nähden ansaitun 0–2-vierastappion Sheffieldille. Blackburn kaatoi maanantaina kotona Boron 1–0. Sitä ennen Hullin vieraana tuli yllättävä, mutta maalipaikkojen valossa ansaittu 0–2-tappio. Joukkueet ovat pelivoimaltaan lähellä toisiaan, vaikka tulosten valossa Blackburn on selvästi edellä. Luton on kotikentällä noin 40 prosentin suosikki.

4 QPR–Reading FC (1)

Championship: QPR jatkoi voitokkaana käännettyään vierasottelun Coventrya vastaan loppuhetkien maalilla 2–1-voitoksi. Voitto oli maalipaikkoihin nähden ansaittu. Readingin otteet jatkuivat viime aikojen trendin mukaisina, sillä 3–4-tappio Huddersfieldille oli jo neljäs peräkkäinen. Tasoero on QPR:n hyväksi merkittävä ja kotietu nostaa isännät hieman yli 60 prosentin suosikiksi.

5 Millwall–West Bromwich (X2)

Championship: Millwall kärsi 0–1-tappion Blackpoolin vieraana ja ansaitsi tappionsa myös maalipaikkojen valossa. WBA palasi odotetusti voittokantaan voitettuaan kotiottelun Peterborough’a vastaan maalipaikkoihin nähden loogisesti 3–0. Ero perustasossa on WBA:n hyväksi selkeä ja noin 45 prosentin suosikkiasema vieraskentälläkin perusteltu.

6 Middlesbrough–Coventry C (12)

Championship: Borolla on sarjassa seitsemän ottelun tappioton putki, joista voittoja on peräti kuusi. Coventry joutui viikonloppuna taipumaan 1–2-tappioon kotikentällä QPR:ää vastaan ja myös peliesitys oli odotettua heikompi. Ero perustasossa menee niukasti Boron eduksi, mutta suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta maltilliseen 46 prosentin tuntumaan.

7 Preston–Bristol C (1)

Championship: Preston kärsi 0–1-tappion Swansean vieraana, mutta pistejako olisi kuvannut tasaista ottelua tarkemmin. Bristol onnistui jälleen nappaamaan täydet pisteet kotikentällä, kun Cardiff kaatui 3–2. Maalipaikkojen valossa tasapeli olisi ollut silti oikeampi tulos. Ero perustasossa puhuu Prestonin puolesta ja hieman yli 50 prosentin suosikkiasema on kotona perusteltu.

8 Hull–Swansea (X2)

Championship: Hull haki täydet pisteet vieraskentällä Bournemouthilta 1–0-voitollaan, vaikka olisi maalipaikkojen valossa ansainnut hävitä. Swansea palasi pitkästä aikaa voittokantaan, kun kotiottelu Prestonia vastaan voitettiin 1–0. Maalipaikkojen valossa pistejako olisi kuitenkin ollut perustellumpi lopputulos. Ero perustasossa menee Swansean eduksi, mutta kotietu pitää Hullin marginaalisena suosikkina.

9 Peterborough U–Sheffield U (2)

Championship: Peterborough jäi WBA:n vieraana kärsityssä 0–3-tappiossa pelillisesti odotettuakin pahemmin jalkoihin. Sheffield nappasi ensimmäisen voittonsa tämän vuoden puolella, kun kotiottelu Lutonia vastaan voitettiin 2–0. Voittoa voi pitää myös maalipaikkoihin nähden ansaittuna. Ero perustasossa on Sheffieldin hyväksi selkeä ja noin kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema vieraskentälläkin perusteltu.

10 Wycombe–MK Dons (1X)

Ykkösliiga: Wycombe kärsi yllättävän 2–3-tappion Morecamben vieraana ja myös peliesitys oli odotettua vaatimattomampi. MK Dons kärsi sekin yllättävän tappion hävittyään kotiottelun putoamistaistelussa olevalle Doncasterille 0–1. Tasoero on niukasti Wycomben eduksi. MK Dons pelaa viikolla rästipelin. Isännät ansaitsevat kerran kahdesta voittavan suosikkiaseman.

11 Cheltenham T–Wigan (2)

Ykkösliiga: Cheltenham on tarponut ilman voittoa marraskuun lopulta asti. Viimeksi tuli looginen 0–1-tappio Rotherhamin vieraana. Wiganin kurssi on päinvastainen. Alla on viisi perättäistä voittoa ja edellinen tappio lokakuulta. Viimeksi kaatui kotikentällä Gillingham 3–2. Tasoero on Wiganin hyväksi selkeä ja vieraiden lähes 60 prosentin suosikkiasema perusteltu.

12 Bolton–Sunderland (2)

Ykkösliiga: Bolton nappasi toisen perättäisen voiton pitäen samalla myös oman maalinsa koskemattomana toisessa pelissä peräkkäin, kun Shrewsbury kaatui vieraissa 1–0. Sunderland palasi voittokantaan, kun kotiottelu Portsmouthia vastaan hoitui ansaitusti 1–0. Tasoero menee suoraa nousua tavoittelevan Sunderlandin eduksi siinä määrin, että hieman yli 50 prosentin suosikkiasema on vieraskentälläkin perusteltu.

13 Sheffield W–Ipswich (1X)

Ykkösliiga: Sheffieldin ailahtelevat otteet saivat jatkoa sen hävittyä Oxfordin vieraana 2–3. Ipswich kaatoi kotona Accringtonin 2–1 ja ansaitsi voittonsa myös maalipaikkojen valossa. Joukkueet ovat sarjataulukossa peräkkäin ja kummallekin nousu kuuden parhaan joukkoon on realistinen tavoite. Sheffield on perustasoltaan niukasti laadukkaampi ja välttyy viikolla rästipeliltä toisin kuin Ipswich. Sheffield on hieman harvemmin kuin kerran kahdesta voittava suosikki.