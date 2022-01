Eurofutistuomio: Oletko jo kuullut Cristiano Ronaldoa piinaavan pilkkalaulun? Tv-lähetyksissä raikaava tylytys muistuttaa hämärästä tapahtumasta

Ilta-Sanomien Eurofutistuomio käy läpi kuningaslajin kuumat puheenaiheet.

Eurofutistuomiossa perataan menneen viikon tähdet, yllätykset ja mokat.

Raadissa ovat tällä kertaa mukana toimittajat Tommi Koivunen, Janne Oivio ja Tatu Myllykoski.

Tommi Koivunen

Tähti

Leverkusenin Moussa Diaby, 22, täräytti ammattilaisuransa ensimmäisen hattutempun, kun Lukas Hradeckyn edustama seura jyräsi Fredrik Jensenin Augsburgin 5–1. Hienoja maaleja kaikki, ja Ranskan maajoukkueessa viime vuonna debytoinut Diaby nähdään varmasti lähivuosina jossain vielä suuremmassa seurassa.

Puheenaihe

Norwich on tietysti suomalaissilmin tarkassa seurannassa, ja on häkellyttävää, miten ihmeessä Kanarialinnut voi olla sarjassa 17:ntenä. Maaliero 22 ottelusta on poikkeuksellisen ruma 13–45. Tami Tammisen opit pätevät myös kuningaslajissa: win the right games.

Yllätys

Ei siitä ole kauaa, kun Everton sykähdytti monella tasolla. Sisään tuli kiinnostavia pelaajia kuten superlupaus Moise Kean ja kolumbialaistähti James Rodriguez, penkin takana oli huippuvalmentaja Carlo Ancelotti. Ancelottin projekti jäi lyhyeksi eikä lunastanut odotuksia, mutta ei olisi uskonut, että nyt Toffees on liki putoamiskamppailun joukkue.

Tyyli

”Cristiano, sex offender” – sama laulu raikaa vastustajasta ja stadionista riippumatta, kun Manchester United pelaa. Nyt tv-lähetyksessä raikasi West Hamin kannattajien laulu. Tausta on Ronaldon ja tämän lakimiesten kiistämässä raiskausväitteessä, jonka Der Spiegel paljasti 2017.

Moka

Florian Kainzin rankkari meni mitä erikoisimmalla tavalla pieleen mitä ikävimmässä paikassa. Kölnin pelaaja koski rangaistuspotkussaan palloon molemmilla jaloillaan: osuma hylättiin ja Kölnin taival Saksan cupissa oli sitä myöten selvä. HSV meni kahdeksan parhaan joukkoon.

Janne Oivio

Tähti

Amerikkalaishyökkääjä Josh Sargent pääsi vihdoin telineistä Valioliigan jumbofinaalissa Norwichin ja Watfordin välillä. 21-vuotias punapäinen lahjakkuus iski uransa ensimmäiset kaksi valioliigamaalia 19:nnellä yrittämällään. Teemu Pukki alusti avausmaalin. Kaksi voittoa putkeen on Norwichille jo puoli säilymistä.

Josh Sargent oli yhtä hymyä Vicarage Roadilla.

Puheenaihe

Valioliigan häntäpään taso on tällä kaudella aivan erityisen mätä. Jo pelkästään se, että Norwich on noussut karsean alkukauden putoamisviivan päälle kertoo siitä, millaista kautta Burnley, Watford ja Newcastle pelaavat. Evertonkin on taantunut kisaan mukaan. Burnleyllä tulee vielä hurja otteluruuhka keväällä koronasiirtojen vuoksi.

Yllätys

Arminia Bielefeld ei ole Saksan futiksen tunnetuimpia seuroja, mutta kuumimpia se on juuri nyt. Surkeasti kauden aloittanut seura on voittanut kolme viime viidestä sarjapelistään – kova suoritus kun otetaan huomioon, että kauden voittojen kokonaismäärä on neljä. Samalla seura on noussut putoajan paikalta pois. Masaya Okugawa on liekeissä.

Tyyli

Näyttävä. Real Betis on noussut tosissaan kiinni Mestarien liigan paikkaan keräämällä 22 ottelusta 40 pistettä ja on kolmantena. Kuluva viikko oli vakuuttava: ensin jatkopaikka cupissa, sitten 4–0-voitto Alavesista ja viikonloppuna Espanyol nurin 4–1. Borja Iglesiasin saldo on neljä maalia viime kahdessa liigapelissä.

Borja Iglesias (toinen oikealta) on mukavassa maalivireessä.

Moka

Toppari Franco Russon lauantaissa ei ollut yhtään huumaa. Hänen seuransa Mallorca kärsi tyrmäävän 0–3-tappion Villarrealille. Russolla oli näppinsä tappion joka puolella. Ensin hän ohjasi keltapaitojen keskityksen omaan maaliin 12. minuutilla. Aivan ottelun lopussa Russo aiheutti rangaistuspotkun, josta Villarreal iski loppulukemat. Russo sai tilanteesta illan toisen varoituksensa ja joutui suihkuun.

Tatu Myllykoski

Tähti

Hollannin cupissa nähtiin koskettava hetki, kun Excelsior Maassluisin Devin Plank, 20, vaihdettiin Ajaxia vastaan kentälle 89. minuutilla. Plank sairastaa syöpää ja on kemoterapiahoidossa. Torstain ottelu oli hänelle ensimmäinen yli vuoteen. Kentällä olleet pelaajat tekivät kunniakujan nuorelle hollantilaiselle.

Puheenaihe

Brittilehti The Sunin printtiotsikko Chelsean pelaajista, West Hamia kurittaneista Erin Cuthbertistä ja Pernille Harderista sai tyrmistyneen vastaanoton – eikä ihme. Lehden mukaan maalintekijöiden nimet peräkkäin lausuttuna kuulostivat siltä kuin ”yläluokkaiset ihmiset harrastaisivat seksiä”.

Yllätys

Southamptonin Stuart Armstrong ei lentänyt ulos, vaikka hän murjoi Man Cityn Aymeric Laportea rautanapeilla reiteen. Moni ei allekirjoittanut tuomiota. Laporte julkaisi ottelun jälkeen rujon kuvan reidestään ja kiitti ”matkamuistosta”. Haava osoittaa, ettei Armstrongin polkaisu ollut heppoisimmasta päästä.

Tyyli

Tammikuun hyökkääjähankinta Chris Wood pelasi 90 minuuttia, kun Newcastle kukisti Leedsin 1–0. Uusiseelantilaisjärkäle ei osunut mutta esiintyi muuten totutun jämäkästi. Hän voitti matsissa 15 ilmakamppailua, mikä on WhoScoredin mukaan tämän kauden ennätys Valioliigassa. Wood on autenttinen keskushyökkääjä ja hieno mies.

Chris Wood (numero 20) leipätyössään.

Moka

Voiko Jadon Sanchoa kutsua jo flopiksi? Yksi valioliigamaali ja kokonaisvaltainen vaisuus ei ole sitä, mitä 85 miljoonalla eurolla tulisi saada. Britti on vasta 21-vuotias ja aikaa on, mutta kuinka paljon? ManU ei ole tunnettu kärsivällisyydestään. Sancho oli sivussa viikonloppuna osallistuttuaan sukulaisensa hautajaisiin.