Vakio: Alipelatut Brentford ja Coventry nousevat varmoiksi

Manchester City ja WBA eivät kaipaa vaihtomerkkejä. Ylipelatuista Leedsistä ja Fulhamista ohipeli, Milwall rohkeasti varmaksi.

1 Manchester U-West Ham (12)

Valioliiga: Manchester Unitedin vaatimattomat otteet saivat jatkoa, kun viikonloppuna pisteet tasattiin Aston Villan vieraana 2–2. Maalipaikkojen valossa United esiintyi jopa kotijoukkuetta heikommin. Viikolla ManU voitti vieraissa rästipelin Brentfordia vastaan 3–1, mutta maalipaikkojen valossa pistejako olisi ollut perustellumpi lopputulos.

West Ham joutui taipumaan kotikentällään 2–3-tappioon Leedsiä vastaan, mutta pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia vierasvoittoa tarkemmin. West Ham on kärsinyt viime viikkoina poissaoloista, mutta peliesitykset ovat olleet pääasiassa odotusten mukaisia.

Unitedin rästipeli rasittaa, mutta ero perustasossa sekä kotietu perustelevat noin 50 prosentin suosikkiaseman. United on vakiossa niukasti ylipelattu, joten kotisuosikin rinnalle on asetettava vaihtomerkki.

2 Brentford-Wolverhampton (1)

Valioliiga: Brentford kärsi viikonloppuna ruman, mutta maalipaikkojen valossa ansaitun 0–3-tappion Liverpoolin vieraana. Viikolla pelatussa rästipelissä tuli 1–3-tappio kotona Manchester Unitedia vastaan, vaikka maalipaikkojen valossa ottelu oli selvästi loppulukemia tasaväkisempi.

Wolves esiintyi selvästi odotettua laadukkaammin kaadettuaan viikonloppuna kotikentällä Southamptonin ansaitusti 3–1. Koko kautta tarkastellessa Wolves on kuitenkin kerännyt selvästi peliesityksiensä oikeuttamaa määrää runsaammin pisteitä.

Brentfordin haitaksi on laskettava viikolla pelatun rästipelin rasitus sekä muutamat jo ennestään kokoonpanosta puuttuvat pelaajat. Laadukkaampi ja paremmin palautunut Wolves on ottelussa marginaalinen vierassuosikki. Vakiossa pelaajien rahat ovat jakautuneet liiaksi Wolvesin suuntaan ja paras etu löytyy Brentfordin menestyksestä.

3 Leeds-Newcastle U (X2)

Valioliiga: Pahoista loukkaantumisongelmista jo syyskaudella kärsinyt Leeds onnistui kaatamaan West Hamin vieraskentällä 3–2. Peliesitys oli odotettua laadukkaampi, mutta pistejako olisi silti kuvannut pelitapahtumia paremmin. Isossa kuvassa Leeds on saanut melko tarkasti sen mitä peliesitystensä puolesta on ansainnutkin.

Newcastle joutui tyytymään kotikentällään 1–1-tasapeliin Watfordia vastaan, eikä peliesitys tälläkään kertaa vastannut täysin odotuksia. Edelleen putoamisviivan alapuolella sarjataulukossa oleva Newcastle kaipaa kipeästi kolmen pisteen saaliita. Merkittävää tasonnostoa ei kuitenkaan ole nähty, vaikka uudella valmennustiimillä on ollut jo useampi kuukausi aikaa toteuttaa muutoksia.

Leeds on pelivoimansa puolesta selvästi Newcastlen edellä, vaikka senkin suoritustaso on tämän kauden aikana laskenut rajusti. Loukkaantumiset verottavat Leedsiä , mutta noin kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema kotikentällä on silti perusteltu. Vakiossa Leeds on kerännyt yli 60 prosentin kannatuksen, joten pelivalinta on asetettava Newcastlen suuntaan.

4 Southampton-Manchester C (2)

Valioliiga: Southampton joutui taipumaan ansaittuun 1–3-tappioon Wolvesin vieraana. Tappiota edelsi kuitenkin hyvä peliesitys viikolla Brentfordia vastaan kotiottelussa, jonka Soton voitti 4–1.

Manchester City kaatoi kotikentällään Chelsean niukasti 1–0, vaikka ottelu olikin maalipaikkojen valossa odotettua tasaväkisempi. Cityn edellinen ja toistaiseksi toinen tappio Valioliigassa on lokakuun lopulta ja myös kymmenen pisteen kaula sarjassa toisena olevaan Liverpoolin kertoo tasoerosta.

Southampton on kiistatta yksi kuluvan kauden positiivisimmista yllättäjistä, mutta ero perustasossa Manchester Cityyn nähden on kaikkien joukkueiden kohdalla merkittävä. City ansaitsee vieraiskentälläkin noin 75 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa jopa niukasti alipelattu City kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

5 Stoke-Fulham (1X)

Valioliiga: Stoke palasi viime kierroksella voittokantaan haettuaan täydet pisteet vieraskentällä Hullia vastaan ansaitusti 2–0. Kokonaisuutena Stoken sarjasijoitus ei täysin vastaa suoritustasoa, jonka perusteella se ansaitsisi paikan kuuden parhaan joukossa.

Fulham jatkoi hurjaa maalitehtailuaan voitettuaan viikolla kotikentällään Birminghamin 6–2. Vain muutamaa päivää aikaisemmin se kaatoi kotona Bristolin vastaavilla 6–2-lukemilla. Tätä edelsi puolestaan 7–0-vierasvoitto Readingista, joten viimeistely on onnistunut viime peleissä rajulla tehokkuudella.

Ero perustasossa menee Fulhamin eduksi selvällä marginaalilla, mutta sen haitaksi on laskettava pientä rasitusta viikolla pelatusta rästipelistä. Rasituksesta huolimatta Fulham ansaitsee noin 46 prosentin vierassuosikkiaseman. Vakiossa hyvävireinen Fulham on kerännyt todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen ja paras etu löytyy Stoken menestyksestä.

6 Coventry-QPR (1)

Championship: Coventry palasi pitkästä aikaa voittojen tielle myös sarjapeleissä, kun se kaatoi Peterborough’n vieraissa 4–1. Selkeä voitto oli myös maalipaikkojen valossa ansaittu. Voittoa edeltänyt kuuden ottelun peräkkäinen voitoton jakso sisälsi runsaasti epäonnisia tuloksia.

QPR nappasi sekin ison voiton, kun kotiottelu WBA:ta vastaan hoidettiin maalipaikkojenkin valossa ansaitusti 1–0. Voitto oli jo kolmas peräkkäinen ja Ärrät on hyvissä asemissa kuuden parhaan joukossa, vaikka isossa kuvassa QPR on esiintynyt toteutuneita tuloksiaan vaatimattomammin.

Coventry on esiintynyt suoritustasosta kertovien tunnuslukujen valossa QPR:ää laadukkaammin, vaikka pisteissä ero on QPR:n eduksi selkeä. Coventry lähtee otteluun kotikentällään noin 48 prosentin ennakkosuosikkina. Vakiossa vaille riittävää kannatusta jäänyt kotijoukkue kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

7 Reading FC-Huddersfield (12)

Championship: Readingin heikot otteet saivat jatkoa sen hävittyä rästipelin kotikentällä Lutonia vastaan 0–2. Myös maalipaikkojen valossa Readingin kahden maalin tappio oli ansaittu. Readingin peliesitykset ovat olleet viime aikoina erityisen vaatimattomia, eikä rästiotteluiden takia tiheämpi ottelutahti tilannetta ainakaan helpota.

Huddersfield joutui tyytymään kotiottelussaan Swanseaa vastaa 1–1-pistejakoon, vaikka olisi maalipaikkojen valossa ansainnut voittaa. Peliesitys Swanseaa vastaan oli odotettua laadukkaampi, mutta Huddsin pitkään tappiottomaan jaksoon on mahtunut myös onnekkaita tuloksia.

Hudds on niukka 38 prosentin suosikki lyhyellä palautumisajalla otteluun joutuvan Readingin vieraana. Vakiossa Huddersfield on pelattu yli 50 prosentin kannatukseen, joten edullisimmat pelivalinnat löytyvät kotijoukkueen venymisestä pisteille. Tämä vaatisi selkeää tasonnostoa viimeaikaisiin otteisiin paremmin levännyttä vastustajaa vastaan.

8 West Bromwich-Peterborough (1)

Championship: WBA:n kärkisijojen tavoittelu vaikeutui entisestään, kun viimeksi QPR:n vieraana tuli pelitapahtumiinkin nähden ansaittu 0–1-tappio. WBA:n tulokset ja peleissä luotujen maalipaikkojen välinen suhde kertoo epäonnesta, mutta pisteiden jatkuva menettäminen selvästi heikommillekin joukkueille kertoo myös pelillisistä ongelmista.

Peterborough kärsi viikonloppuna kotikentällään tylyn, mutta maalipaikkoihin nähden ansaitun 1–4-tappion Coventrylle. Peterborough kuuluu kiistatta sarjan heikoimpiin joukkueisiin. Putoamisen välttäminen ei silti ole täysin mahdoton tavoite, sillä useampi kilpakumppani kärsii pistemenetystuomioista.

WBA on jäänyt voitoitta neljässä viime sarjapelissä. Itseluottamus on koetuksella, mutta tasoero Peterborough’n nähden on selvä. WBA on kotikentällään noin 75 prosentin suosikki. WBA on odotetusti vakiossa hieman ylipelattu, mutta näin selkeän suosikin varmistaminen vaihtomerkein ei tunnu tarpeelliselta.

9 Sheffield U-Luton (1)

Championship: Sheffield kärsi viikonloppuna yllättävän 0–2-tappion Derbyn vieraana. Pistejako olisi kuvannut tasaista ja niukasti laadukkaita maalipaikkoja sisältänyttä ottelua kotijoukkueen voittoa tarkemmin. Viikolla Sheffield tasasi puolestaan pisteet Prestonin vieraana ja menetti kahden maalin johtoaseman pelaten ylivoimalla lähes tunnin ajan. Sheffieldin on löydettävä pian uusia keinoja ulosmitata joukkueensa potentiaalia, sillä jatkuvien pistemenetysten myötä mahdollisuudet kuuden parhaan joukkoon ohenevat nopeasti.

Luton onnistui yllättämään viikonloppuna kotikentällään Bournemouthin 3–2, vaikkei esiintynytkään vieraitaan paremmin. Viikolla Luton haki 2–0-vierasvoiton Readingista. Voitto oli myös Lutonin hallinnassa edenneisiin pelitapahtumiin nähden ansaittu.

Sheffield on syytä arvostaa melko selvästi vieraita laadukkaammaksi joukkueeksi, vaikka joukkueiden viimeaikaiset sekä koko kauden toteutuneet tulokset kertovat toista. Kotivoitto toteutuu hieman yli 50 prosentin todennäköisyydellä. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja kerran kahdesta toteutuva kotivoitto kelpaa oikein pelattuna varmaksi.

10 Bournemouth-Hull (1)

Championship: Bournemouth kärsi viimeksi 2–3-tappion Lutonin vieraana. Tappio tuli yllätyksenä ja maalipaikkojen valossa Bournemouth olisi ansainnut vähintään pisteen. Bournemouth on kerännyt hieman peliesitystensä oikeuttamaa määrää runsaammin pisteitä, mutta on selkeä kakkoskandidaatti kilpailemaan suorasta noususta Valioliigaan.

Hull kärsi viikonloppuna Stokea vastaan ansaitun 0–2-tappion. Viikkokierros toi useamman perättäisen tappion putkessa olleen joukkueen kurssiin muutoksen, kun kotiottelu laadukkaampaa Blackburnia vastaan voitettiin 2–0. Voitto oli Hullille myös maalipaikkojen valossa ansaittu.

Tasoero on Bournemouthin eduksi selkeä. Hull sai tappioputkensa katki viikolla, mutta rästipelistä kertynyt rasitus vaikeuttaa valmistautumista lauantain otteluun. Bournemouth ansaitsee kotikentällään noin 65 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Bournemouthin kannatus on odotetusti laukalla, mutta selkeää ennakkosuosikkia ei jätetä ulos riveistä.

11 Blackpool FC-Millwall (2)

Championship: Blackpoolin viikonlopun ottelu siirtyi. Vuoden avausottelussa kaatui kotona Hull ansaitusti 1–0. Isossa kuvassa Blackpool on ylittänyt sarjanousijana odotukset, vaikka syyskaudella se myös keräsi peliesitystensä oikeuttamaa määrää runsaammin pisteitä. Sarjapaikkaa pystyttäneen kuitenkin puolustamaan vahvasti loppuun saakka.

Millwall joutui taipumaan viimeksi kotikentällä 0–1-tappioon Forestia vastaan jääden myös maalipaikkojen valossa selvästi odotettua heikommaksi. Millwall on ollut jo noin kahden kauden ajan yksi Championshipin tasaisimmista suorittajista ja kuluvallakin kaudella suoritustaso on ollut hyvää ylemmän keskikastin tekemistä.

Millwall on joukkueista kiistatta laadukkaampi, mutta vain siinä määrin, että kotietu tasoittaa todennäköisyyskentän joukkueiden välille tasaisesti. Blackpool on korkeintaan aivan marginaalinen suosikki ja vakiossa Millwallin kannatus on jäämässä vaille riittävää kannatusta. Nostetaan niukasti alipelattu Millwall rohkeasti varmaksi.

12 Birmingham-Barnsley (12)

Championship: Voitot karttavat Birminghamia kelvollisista peliesityksistä huolimatta. Viikonloppuna Prestonin vieraana pisteet tasattiin 1–1, vaikka maalipaikkojen valossa Birmingham ansaitsi voiton. Viikkokierroksella Fulhamin vieraana sen sijaan tuli ruma 2–6-tappio. Birminghamin loukkaantumishuolet eivät ota helpottaakseen, kun vuorostaan sivussa pidempään on kärkimies Troy Deeney.

Barnsleyn edelliskierroksen ottelu siirrettiin. Tilanne on sarjajumbona tukala, kun edellinen voitto on marraskuun alusta ja edellinen sarjapelikin pelattu ennen vuodenvaihdetta. Rästipeleistä tarjolla olevat pisteet tulisi pystyä hyödyntämään, mutta tiheämpi ottelutahti kevään edetessä voi vain vaikeuttaa kilpailijoitaan heikomman joukkueen suorittamista.

Ero perustasossa on Birminghamin hyväksi selkeä. Viikolla pelatusta rästiottelusta on syytä tehdä maltillinen korjaus Birminghamin mahdollisuuksiin, mutta silti hieman yli 50 prosentin suosikkiasema on kotikentällä perusteltu. Kotivoitto on vakiossa rankasti ylipelattu yli 60 prosentin kannatuksella. Silti ennakkosuosikin jättäminen ulos riveistä heikkoa Barnsleya vastaan kylmää. Vaihtomerkillä riveille arvoa.

13 Swansea-Preston (1X)

Championship: Swansea tasasi pisteet Huddersfieldin vieraana 1–1, mutta esiintyi maalipaikkojen valossa selvästi kotijoukkuetta heikommin ja olisi ansainnut hävitä. Swansean syyskausi päättyi alavireisesti ja runsaat ottelusiirrot lienevät vaikeuttaneet entisestään otteiden parantamista.

Preston tasasi viikonloppuna pisteet kotikentällään Birminghamia vastaan 1–1. Preston jäi pelillisesti alakynteen, eikä sen tappiota olisi voinut pitää vääryytenä. Viikolla pelatussa rästipelissä kotikentällä Sheffieldiä vastaan Preston onnistui nousemaan kahden maalin tappioasemasta 2–2-pistejakoon, vaikka pelasi valtaosan ottelusta alivoimalla.

Swansea on suoritustasonsa puolesta hieman Prestonia jäljessä. Prestonin haitaksi on laskettava viikkopelistä kertynyt rasitus sekä runkopelaajiin lukeutuvan Andrew Hughesin pelikielto. Swansea ansaitsee koti ja lepoedun turvin noin 43 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus ympäripyöreään kohteeseen suotavaa.