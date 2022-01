Vakio: Päättyykö ManUn alavire West Hamia vastaan?

Manchester Citylle ei löydy pysäyttäjää. West Bromwich ja Bournemouth ovat Championshipin runkovarmat.

1 Manchester U–West Ham (1X)

Valioliiga: Manchester Unitedin vaatimattomat otteet saivat jatkoa, kun pisteet tasattiin Aston Villan vieraana 2–2. Maalipaikkojen valossa United esiintyi jopa isäntiä heikommin. West Ham taipui kotikentällään 2–3-tappioon Leedsiä vastaan, mutta pistejako olisi kuvannut tasaista ottelua tarkemmin. Unitedin rästipeli viikolla rasittaa, mutta ero perustasossa sekä kotietu perustelevat noin 50 prosentin suosikkiaseman.

2 Brentford–Wolverhampton (X2)

Valioliiga: Brentford kärsi ruman, mutta maalipaikkojen valossa ansaitun 0–3-tappion Liverpoolin vieraana. Wolves esiintyi selvästi odotettua laadukkaammin kaadettuaan kotikentällä Southamptonin ansaitusti 3–1. Brentford rasittuu viikolla rästipelissään ja laadukkaampi Wolves on paremmin levänneenä niukka vierassuosikki.

3 Leeds–Newcastle U (12)

Valioliiga: Pahoista loukkaantumisongelmista jo syyskaudella kärsinyt Leeds kaatoi West Hamin vieraissa 3–2. Esitys oli odotettua laadukkaampi, mutta pistejako olisi silti kuvannut pelitapahtumia paremmin. Newcastle joutui tyytymään 1–1-kotitasapeliin Watfordia vastaan, eikä esitys tälläkään kertaa vastannut täysin odotuksia. Leeds on pelivoimansa puolesta Newcastlen edellä, mutta loukkaantumiset verottavat suosikkiaseman noin kerran kahdesta toteutuvaksi.

4 Southampton–Manchester C (2)

Valioliiga: Southampton taipui ansaittuun 1–3-tappioon Wolvesin vieraana. City kaatoi kotona Chelsean niukasti 1–0, vaikka ottelu oli odotettua tasaväkisempi. Southampton on kiistatta yksi kauden positiivisimmista yllättäjistä, mutta ero perustasossa Cityyn nähden on kaikkien joukkueiden kohdalla armoton fakta. City on vieraskentälläkin noin 75 prosentin suosikki.

5 Stoke–Fulham (X2)

Valioliiga: Stoke palasi voittokantaan haettuaan täydet pisteet vieraskentällä Hullia vastaan ansaitusti 2–0. Fulham jatkoi hurjaa maalitehtailuaan toisessa ottelussa peräkkäin voitettuaan kotikentällään Bristolin 6–2. Ero perustasossa menee Fulhamin eduksi selvällä marginaalilla, mutta joukkue rasittuu hieman viikon rästipelissä. Rasituksesta huolimatta Fulham on noin 43 prosentin vierassuosikki.

6 Coventry–QPR (1)

Championship: Coventry palasi pitkästä aikaa voittojen tielle myös sarjapeleissä kaadettuaan Peterborough’n vieraissa 4–1. QPR nappasi sekin ison voiton, kun kotiottelu WBA:ta vastaan hoidettiin ansaitusti 1–0. Coventry on esiintynyt suoritustasosta kertovien tunnuslukujen valossa QPR:ää laadukkaammin, vaikka pisteissä ero on QPR:n eduksi selkeä. Coventry lähtee otteluun kotikentällään noin 48 prosentin suosikkina.

7 Reading FC–Huddersfield (2)

Championship: Readingin heikot otteet saivat jatkoa joukkueen hävittyä Boron vieraana ansaitusti 1–2. Huddersfield joutui tyytymään kotona Swanseaa vastaa 1–1-pistejakoon, vaikka olisi maalipaikkojen valossa ansainnut voittaa. Readingin peliesitykset ovat olleet viime aikoina erityisen vaatimattomia, eikä rästiotteluiden aiheuttama tiheä ottelutahti tilannetta ainakaan helpota. Hudds on niukka 38 prosentin suosikki lyhyellä palautumisajalla otteluun joutuvan Readingin vieraana.

8 West Bromwich–Peterborough (1)

Championship: WBA:n kärkisijojen tavoittelu vaikeutui entisestään, kun QPR:n vieraana tuli ansaittu 0–1-tappio. Peterborough kärsi kotikentällään tylyn, mutta ansaitun 1–4-tappion Coventrylle. WBA on jäänyt voitoitta neljässä viime sarjapelissä. Itseluottamus on koetuksella, mutta tasoero Peterborough’n nähden on selvä. WBA on kotona noin 75 prosentin suosikki.

9 Sheffield U–Luton (1)

Championship: Sheffield kärsi 0–2-tappion Derbyn vieraana. Pistejako olisi kuvannut tasaista ja niukasti laadukkaita maalipaikkoja sisältänyttä ottelua silti tarkemmin. Luton yllätti kotikentällään Bournemouthin 3–2, mutta voitto oli maalipaikkojen valossa ansaitsematon. Sheffield on syytä arvostaa melko selvästi vieraita laadukkaammaksi, vaikka taulukossa joukkueet ovat tasapisteissä. Kotivoitto toteutuu noin 53 prosentin todennäköisyydellä.

10 Bournemouth–Hull (1)

Championship: Bournemouth kärsi 2–3-tappion Lutonin vieraana. Tappio tuli yllätyksenä, mutta maalipaikkojen valossa Bournemouth olisi ansainnut vähintään pisteen. Hull kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappion, kun kotiottelu Stokea vastaan hävittiin ansaitusti 0–2. Tasoero on Bournemouthin eduksi selkeä ja noin 65 prosentin suosikkiasema kotikentällä perusteltu.

11 Blackpool FC–Millwall (12)

Championship: Blackpoolin viikonlopun ottelu siirtyi. Vuoden avausottelussa kaatui kotona Hull ansaitusti 1–0. Millwall joutui taipumaan kotikentällä 0–1-tappioon Forestia vastaan jääden myös maalipaikkojen valossa odotettua heikommaksi. Millwall on laadukkaampi, mutta vain siinä määrin, että kotietu tasoittaa todennäköisyyskentän joukkueiden välille tasaisesti.

12 Birmingham–Barnsley (1)

Championship: Voitot karttavat edelleen Birminghamia kelvollisista esityksistä huolimatta. Viimeksi Prestonin vieraana pisteet tasattiin 1–1, vaikka maalipaikkojen valossa Birmingham olisi ansainnut voiton. Barnsleyn viime kierroksen ottelu siirrettiin. Tilanne on sarjajumbona tukala, kun edellinen voitto on marraskuun alusta. Ero perustasossa on Birminghamin hyväksi selkeä ja sen 54 prosentin suosikkiasema kotikentällä perusteltu.

13 Swansea–Preston (12)

Championship: Swansea tasasi pisteet Huddersfieldin vieraana 1–1, mutta esiintyi selvästi kotijoukkuetta heikommin. Preston tasasi pisteet kotikentällään Birminghamia vastaan niin ikään 1–1. Myös Preston jäi pelillisesti alakynteen, eikä tappiota olisi voinut pitää vääryytenä. Swansea on pelivoimassa hieman Prestonia jäljessä, mutta Preston pelaa viikolla rästipelin. Swansea koti ja lepoedun turvin 43 prosentin suosikki.