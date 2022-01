Fifan pomosta kaivettiin esiin kiusallinen paljastus – muutti vähin äänin Qatariin

Gianni Infantino asuu nykyisin Qatarissa, jossa pelataan loppuvuodesta kiistanalaiset MM-kisat.

Sveitsiläismedia Blickin selvityksen mukaan Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja, italialais-sveitsiläinen Gianni Infantino on vähin äänin muuttanut Qatariin.

Blickin mukaan Infantino, 51, on asunut perheineen pääosin Qatarissa viime lokakuusta lähtien. Perheellä on vuokra-asunto Dohassa, ja perheen tyttäret käyvät koulua Qatarissa.

Infantinon muutosta Arabian niemimaalla sijaitsevaan emiirikuntaan on liikkunut huhuja pitkään. Fifa on kuitenkin aiemmin kiistänyt Infantinon asuvan Qatarissa. Nyt Fifan tiedottaja oli kuitenkin vahvistanut Blickille, että tieto Infantinon Qatarissa asumisesta pitää paikkansa.

Asia on Fifalle ja Infantinolle kiusallinen. Jalkapallon miesten MM-kisat pelataan loppuvuodesta juuri Qatarissa, mikä on synnyttänyt valtavasti kritiikkiä. MM-kisat pelataan tavallisesti kesäisin, ja Fifan päätöstä myöntää poikkeukselliset talvikisat Qatarille on kyseenalaistettu. Kisojen ympärillä on ollut vahvoja korruptioepäilyjä.

Lisäksi stadioneita rakentavien siirtotyöläisten kuolemat ovat luoneet synkän varjon kisojen ylle. Arvioiden mukaan tuhansia siirtotyöläisiä on kuollut rakennustyömailla esimerkiksi puutteellisten turvatoimien vuoksi.

Qatarin stadionien rakennustyömailla kuoli raporttien mukaan tuhansia työntekijöitä.

Esimerkiksi brittilehti Guardian kertoi helmikuussa 2021, että yli 6 500 siirtotyöntekijää on kuollut MM-kisoihin liittyvillä rakennustyömailla. Myös työntekijöiden huono kohtelu on ollut otsikoissa.

Fifan pääkonttori sijaitsee Sveitsin Zürichissä. Fifan tiedottaja vakuutti Blickille, että Infantino maksaa yhä veronsa Sveitsiin. Hänen kerrotaan viettävän puolet työtunneistaan Dohassa, ja että Dohassa sijaitseva vuokra-asunto mahdollistaa hänen viettää aikaa perheensä kanssa. Sisäpiiriläiset kertoivat Blickille, että Infantinoa nähdään Zürichissä hyvin harvoin, mikä on aiheuttanut kritiikkiä.

Fifan mukaan Infantinon on oltava säännöllisesti Qatarissa marraskuussa alkavan MM-turnauksen järjestelyiden vuoksi.

Fifan toimintaa tuntevat lähteet ovat kyseenalaistaneet Infantinon asumisjärjestelyn tarpeellisuuden Blickille, sillä Fifan puheenjohtajuus on lähinnä edustustehtävä. Päivittäisestä toiminnasta vastaa puheenjohtajaa enemmän pääsihteeri, joka on tällä hetkellä Fatma Samoura.

Fifan entinen puheenjohtaja, korruptioskandaalissa ryvettynyt Joseph ”Sepp” Blatter otti Infantinon muuttoon kantaa Twitterissä.

– Gianni Infantinon muutto Qatariin ei yllätä minua. Hän ei ilmeisesti viihdy Sveitsissä. Hän haluaa muuttaa Fifan pääkonttorin Pariisiin ja ulkoistaa osat hallinnosta Yhdysvaltoihin, 85-vuotias Blatter väitti.

– Tämä on mielestäni huono kehitys. Fifa tuli Zürichiin vuonna 1932 poliittisen ja taloudellisen vakauden vuoksi. Suunnitelinko minä minä asuinpaikan vaihtamista ollessani Fifan puheenjohtaja? En! En koskaan vaihtaisi kotipaikkaani MM-kisojen mukaan, Blatter jatkoi.

Infantino on ollut Fifan puheenjohtajana helmikuusta 2016. Myös hän on ollut korruptioepäilyjen kohteena.