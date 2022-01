Norjan supertähti Erling Haaland, 21, antoi palaa tilanteestaan – ”Olen kuuden kuukauden ajan ollut hiljaa”

Erling Haaland sanoo, että Dortmund vaatii häneltä pikaista päätöstä tulevaisuudestaan.

Erling Braut Haaland iski perjantai-iltana kaksi maalia, kun Borussia Dortmund löylytti Freiburgin kotikentällään maalein 5–1.

Haaland on jo pitkään ollut kuumien siirtohuhujen kohteena. Spekulaatiot kiihtyvät kuukausi kuukaudelta ja viikko viikolta, sillä hänen odotetaan vaihtavan seuraa ensi kesänä.

Norjan 21-vuotias supertähti siirtyi Dortmundiin kaksi vuotta sitten tammikuun siirtoikkunassa Red Bull Salzburgista. Hänen sopimuksensa ulottuu kesään 2024, mutta siinä on lehtitietojen mukaan ulosostopykälä: ensi kesänä norjalaisen saa ostettua 75 miljoonalla eurolla.

– Olen kuuden kuukauden ajan ollut kunnioituksesta Dortmundia kohtaan hiljaa, mutta nyt seura on aloittanut painostamiseni. Haluaisin keskittyä jalkapalloon, mutta he painostavat minua päättämään, joten minun täytyy tehdä niin pian, Haaland sanoi Viaplaylle.

Haalandin mukaan Dortmund vaatii päättämään nyt, missä hän pelaa ensi kaudella.

– Kyllä, niin he haluavat. Se tarkoittaa, että asioiden täytyy tapahtua nyt.

Maalitykki haluaisi itse päättää asioista vasta myöhemmin.

– En nyt, koska ajankohta on vaikea, pelejä on paljon.

Saksalaislehti Bild raportoi aiemmin, että Dortmund haluaa kiivaasti pitää Haalandin riveissään ainakin vielä kauden ajan. Dortmundin kerrotaan olevan valmis tarjoamaan norjalaiselle seurahistorian parhaan palkan.

Haaland on pelannut Dortmundissa 77 kilpailullista ottelua, joissa hän on tehnyt huimat 78 maalia. Bundesliigassa pelejä on 56 ja maaleja 55.