Vakio: ManU , Wolverhampton ja Preston ohituskaistalle

Jopa alipelatut Fulham, WBA ja Swansea nousevat kierroksen varmoiksi. Kohteen 3 ottelu Burnley–Leicester arvotaan.

1 Norwich C–Everton (12)

Valioliiga: Norwichin syyskausi päättyi rumaan viiden peräkkäisen tappion sarjaan, joissa se jäi kaikissa myös itse maaleitta. Esitykset Valioliigassa jatkuivat syyskaudelta tuttuun tapaan, kun tiistaina rästiottelu West Hamin vieraana hävittiin ansaitusti 0–2.

Everton kärsi vuoden ensimmäisessä ottelussaan 2–3-tappion Brightonia vastaan ja jäi myös maalipaikkojen valossa heikommaksi osapuoleksi. FA-cupissa Everton eteni vaivoin seuraavalle kierrokselle voitettuaan Hullin vieraana vasta jatkoajan päätteeksi 3–2. Lucas Dignen siirto Aston Villaan heikentää Evertonia, jonka otteissa ei tällä kaudella ole ennestäänkään ollut kehumista.

Norwichin putoaminen takaisin Championshipiin alkaa näyttää jo tässä vaiheessa kautta erittäin todennäköiseltä. Ero perustasossa puhuu Evertonin puolesta, vaikka sekään ei ole suoritustasonsa puolesta vakuuttanut. Ero perustasossa nostaa Evertonin hieman alle 50 prosentin vierassuosikiksi. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

2 Newcastle U–Watford (12)

Valioliiga: Viikonloppuna FA-cupissa kärsitty 0–1-kotitappio Cambridgelle asetti Newcastlen uusine omistajineen entistä suurempien paineiden alle. Cambridgea vastaan kentällä nähtiin jo uusi hankinta Kieran Trippier ja tällä viikolla Newcastle tiedotti hankkineensa kärkimies Chris Woodin Burnleysta. Woodin 30 miljoonan euron ulosostohinta on paperilla suuri, mutta suoralta kilpailijalta tehdyn kaappauksen toivotaan maksavan itsensä takaisin sarjapaikan muodossa.

Watford hävisi Valioliigassa Tottenhamille ansaitusti 0–1. FA-cupissa Leicesterin vieraana tuli tyly 1–4-tappio, vaikka myös isäntien kokoonpano oli kaukana optimaalisesta. Watfordin tilanne on entistä tukalampi, sillä useampi avauskokoonpanon pelaaja on Afrikan mestaruusturnauksessa ja myös loukkaantuneita pelaajia on sivussa pitkä liuta.

Suurten panosten ottelu, jossa tarjolla olevat kolme pistettä vaikuttaisivat merkittävästi putoamiskamppailun asetelmiin. Vahvistunut Newcastle lähtee otteluun noin 47 prosentin suosikkina poissaoloista kärsivää Watfordia vastaan. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja pelivalinta kohdistetaan kummankin voitoille.

3 Burnley–Leicester (2)

Valioliiga: Ottelu on siirretty Leicesterin joukkueen keskuudessa todettujen koronatartuntojen sekä jo ennestään runsaiden loukkaantumispoissaolojen takia. Vakion kohde arvotaan lopullisen pelijakauman mukaisella painotuksella, joten jo perjantaina yli 60 prosenttia kerännyt kakkonen on syytä merkitä varmaksi.

4 Wolverhampton–Southampton (2)

Valioliiga: Wolves haki 1–0-vierasvoiton Old Traffordilta Unitedista, vaikka pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Myös FA-cupissa joukkue eteni seuraavalle kierrokselle voitettuaan kotiottelun Sheffield Unitedia vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 3–0.

Soton jatkoi vahvoja otteitaan voitettuaan maanantaina rästiottelun Brentfordia vastaan 4–1. Soton esiintyi odotetusti ja ansaitsi voittonsa, vaikka kolmen maalin ero on selvästi yläkanttiin maalipaikkojen laatuun nähden.

Joukkueiden sarjasijoitukset eivät kuvaa todellista tasoeroa, sillä Soton on esiintynyt lähes yhtä laadukkaasti kuin Wolves. Isännät ansaitsevat silti kotiedun turvin 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Wolves on selvästi ylipelattu yli 50 prosentin kannatuksella. Alipelattu vierasvoitto on merkeistä edullisin ja se nostetaan kohteessa rohkeasti varmaksi asti.

5 Aston Villa–Manchester U (1X)

Valioliiga: Villa joutui viimeksi Valioliigassa taipumaan 1–2-tappioon Brentfordin vieraana, vaikkei esiintynyt kotijoukkuetta heikommin. Villa on onnistunut nostamaan suoritustasoaan merkittävästi Steven Gerrardin alaisuudessa. Suoritustasoon on odotettavissa nostetta entisestään, kun uusina pelaajina joukkueen vahvuuteen liittyvät Philippe Coutinho ja Lucas Digne.

United kärsi ensimmäisen tappionsa Ralf Rangnickin alaisuudessa, kun kotiottelu Wolvesia vastaan hävittiin 0–1. Myös Unitedin peliesitys jäi odotuksista, vaikkei joukkue maalipaikkojen valossa olisi ansainnut hävitä.

Joukkueet kohtasivat toisensa jo maanantaina FA-cupin merkeissä. United voitti ottelun kotikentällään 1–0, mutta pelitapahtumat etenivät odotettua tasaväkisemmissä merkeissä. Kummallakin joukkueella on poissa olijoita, mutta ero perustasossa nostaa Unitedin vieraskentällä noin 45 prosentin suosikiksi. Suosikkina otteluun lähtevä United on keräämässä vakiossa todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, joten pelivalinnat isäntien menetyksen puolesta ovat jäämässä edullisiksi.

6 Preston–Birmingham (X2)

Championship: Preston joutui taipumaan viikonloppuna FA-cupissa 1–2-tappioon jatkoajalla Cardiffin vieraana. Sarjassa alla on kaksi perättäistä voittoa, joista viimeisin 2–1-vierasvoitto Stokesta tuli selvästi vastoin pelitapahtumia.

Birminghamin vaikeudet jatkuivat, kun FA-cupin mittelö heikompaa Plymouthia vastaan hävittiin jatkoajalla 0–1. Birminghamin hyvät alkukauden otteet ovat muisto vain, sillä suoritustaso laski syyskauden edetessä tuntuvasti. Mukaan mahtui myös huonoa onnea, joten aivan sarjasijoituksensa tasolle Birmingham ei ole pelillisesti vajonnut.

Preston on rankingissa niukasti Birminghamin edellä. Isännät ansaitsevat noin 44 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Preston on kerännyt lähes 60 prosentin kannatuksen, joka on rajusti yläkanttiin. Ylipelattu kotivoitto on syytä asettaa kohteessa ohituskaistalle.

7 Fulham–Bristol C (1)

Championship: Fulhamin syyskauden lopetus lässähti viiteen peräkkäiseen voitottomaan otteluun. Tiistaina pelatussa rästiottelussa Readingin vieraana paukutettiin maaleja koko epäonnisen syyskauden lopetuksen edestä, kun loppulukemiksi kirjattiin Fulhamin 7–0-voitto. Fulhamilta sivussa on Afrikan mestaruusturnaukseen lähtenyt tärkeä keskikenttäpelaaja Jean-Michael Seri, mutta joukkueessa riittää laadukkaita vaihtoehtoja.

Bristol käynnisti vuotensa 3–2-kotivoitolla Millwallista, mutta maalipaikkojen valossa voittoa ei voinut pitää ansaittuna. Myös isossa kuvassa Bristolin nykyistä sijoitusta voi pitää peliesityksiin nähden onnekkaana, sillä suoritustasonsa puolesta se kuuluisi putoamista vastaan kamppailevaan ryhmään.

Joukkueet kohtasivat viikonloppuna FA-cupissa, jolloin Fulham vei voiton jatkoajan jälkeen 1–0. Tasoero on isäntien hyväksi merkittävä ja kotivoitto toteutuu noin 80 prosentin todennäköisyydellä. Fulhamin kannatus on säilynyt vakiossa yllättävän maltillisena ja jopa niukasti alipelattu suursuosikki kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

8 QPR–West Bromwich (2)

Championship: QPR haki vuoden avausottelussa 2–1-vierasvoiton Birminghamista, vaikka maalipaikkojen valossa tasapeli olisi ollut oikeampi tulos. FA-cupissa QPR eteni vaivoin seuraavalle kierrokselle, kun kotiottelu Rotherhamia vastaan voitettiin vasta rangaistuspotkujen päätteeksi 2–1. QPR joutuu tulemaan useamman kierroksen toimeen yhtä tärkeimmistä hyökkääjistään, kun Ilias Chair on edustamassa Marokkoa Afrikan mestaruusturnauksessa.

WBA menetti jälleen edellisessä sarjapelissään pisteitä itseään heikommalle joukkueelle tasattuaan pisteet kotona Cardiffia vastaan 1–1. Peliesitys oli kelvollinen, eikä pistejako tälläkään kertaa kuvannut WBA:n hallitsemia pelitapahtumia.

Joukkueiden välinen tasoero on WBA:n hyväksi merkittävästi suurempi mitä pisteen ero sarjataulukossa kertoo. WBA on vieraissa noin 48 prosentin suosikki. Vakiossa QPR nauttii pelikansan vahvaa suosiota pienellä ennakkosuosikkiasemallaan. WBA:n selvästi alipelattu voitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

9 Millwall–Nottingham (1X)

Championship: Millwall hävisi vuoden avausottelunsa Bristolin vieraana 2–3, vaikka loi selvästi isäntiä runsaammin hyökkäysuhkaa ja olisi ansainnut esityksellään voiton. Viikonloppuna tie nousi pystyyn FA-cupissa, kun Millwall joutui taipumaan kotikentällään 1–2-tappioon Crystal Palacea vastaan.

Forestin syyskausi päättyi kahteen perättäiseen tappioon, mutta ottelusiirtojen jälkeinen paluu tositoimiin toi 1–0-kotivoiton Arsenalista FA-cupissa. Forest pystyi nostamaan tasoaan syyskauden edetessä. Viimeisimpiä tappioita edeltäneen yhdeksän pelin tappiottoman jakson aikana joukkueelta nähtiin usein odotettua laadukkaampia esityksiä.

Millwall on niukasti korkeammin rankattu, vaikka sarjataulukossa Forest kiri syyskauden aikana isäntien edelle. Lähtökohdat ovat silti varsin tasaiset ja kotivoitto toteutuu noin 44 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kohde on tarkasti oikein pelattu ja pelivalinta kohdistuu kotiedusta nauttivaan Millwalliin tasapelivarmistuksella.

10 Middlesbrough–Reading (1)

Championship: Boron syyskausi päättyi vahvan vireen siivittämänä. Alla on kolme peräkkäistä voittoa ja edellinen tappio marraskuun lopulta. Näistä viimeisimmässä kaatui Blackpool vieraskentällä maalipaikkoihin nähden reilusti 2–1. Vahva vire on nostanut Boron viimein myös iskuetäisyydelle top-6 sijoituksista, jonne se pelivoimansa puolesta kuuluu.

Reading tasasi vuoden ensimmäisessä ottelussaan pisteet Derbyn kanssa 2–2, vaikka esiintyi selvästi vieraitaan vaatimattomammin. Tiistaina pelatussa rästiottelussa tuli räikeä 0–7-tappio kotikentällä Fulhamia vastaan.

Ero perustasossa puhuu useamman luokan verran laadukkaamman Boron puolesta. Isännät ansaitsevat noin 63 prosentin suosikkiaseman. Boro on kerännyt vakiossa odotetusti todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta tasoeron ollessa näin selkeä on kotivoittoa syytä painottaa riveissä ylipelattunakin.

11 Peterborough–Coventry (X2)

Championship: Peterborough kärsi viime sarjapelissään kirvelevän 1–3-tappion Blackpoolin vieraana. Myös peliesitys jäi odotuksista ja selkeä tappio oli ansaittu.

Voitot ovat karttaneet myös Coventrya, jolla on alla sarjassa kuuden peräkkäisen voitottoman ottelun jakso. Peliesitykset olisivat oikeuttaneet parempaan. Viikonloppuna FA-cupissa joukkue nappasi itseluottamusta nostattavan 1–0-kotivoiton Derbysta.

Peterborough on esiintynyt kotikentällään ajoittain hyvin myös itseään laadukkaampia vastustajia vastaan. Tasoero menee silti Coventryn eduksi siinä määrin, että vieraiden noin 43 prosentin suosikkiasema on perusteltu. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

12 Huddersfield–Swansea (2)

Championship: Huddersfield yllätti FA-cupissa Burnleyn vieraskentällä 2–1 pelaten samalla seitsemännen ottelun ilman tappiota. Tappiottomaan jaksoon on toki mahtunut myös onnea. Edellinen kotiottelu Blackpoolia vastaan voitettiin 3–2, vaikkei Huddersfield esiintynyt maalipaikkojen valossa vieraita paremmin toisen puoliajan miesylivoimastakaan huolimatta.

Swansea palasi pitkältä tauolta tositoimiin viikonloppuna, ja joutui taipumaan lopulta FA-cupissa 2–3-tappioon Southamptonia vastaan. Syyskausi päättyi sarjapeleissä synkästi, kun ennen joulukuun puolivälissä alkaneita ottelusiirtoja Swansea hävisi kolmesti peräkkäin.

Huddersfieldin vahva tuloskunto ja ottelusiirroilta välttyminen on nostanut sen sarjataulukossa aina kuuden sakkiin asti. Swansea on silti pelivoimansa puolesta isäntiä edellä. Kotietu pitää Huddersfieldin niukkana 40 prosentin suosikkina. Vakiossa Huddersfield on räikeästi ylipelattu peräti 60 prosentin kannatuksella, joten alipelattu Swansea nostetaan kohteessa rohkeasti varmaksi.

13 Derby–Sheffield U (2)

Championship: Derby päätti syyskauden kolmeen peräkkäiseen voittoon. Vuoden avausottelussa pisteet tasattiin Readingin vieraana 2–2. Maalipaikkojen valossa myös tuosta ottelusta Derby olisi ansainnut täydet pisteet. Derbyn tilanne rajun pistevähennystuomion kanssa on vaikea. Kevätkaudella pisteitä pitäisi kerätä selvästi syyskautta tiheämmin, jotta putoaminen voidaan välttää.

Sheffield päätti sekin syyskautensa komeassa voittoputkessa, vaikka kokonaisuutena täksi kaudeksi Championshipiin pudonneen ryhmän tulokset jäivät syksyllä pahasti alakanttiin. Viimeisin 1–0-voitto Fulhamin vieraana tuli kuitenkin melko selvästi vastoin pelitapahtumien kulkua.

Derbyn pistevähennyksestä johtuvan jumbosijan ei saa antaa hämätä, mutta ero perustasossa on silti Sheffieldin eduksi selkeä. Selkeä tasoero nostaa Sheffieldin noin 45 prosentin suosikiksi vieraskentälläkin. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja pelivalinta kohdistuu ennakkosuosikki Sheffieldiin.