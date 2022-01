David Beckham julkaisi kuvan, jossa suutelee 10-vuotiasta tytärtään suulle – brittilehtien mukaan kyse oli ”uhmakkaasta eleestä”

David Beckham julkaisi suukkokuvan Leah-tyttärensä kanssa. Vastaanotto oli ristiriitainen.

Entinen jalkapallotähti David Beckham, 46, julkaisi perjantaina Instagramissa kaksi yhteiskuvaa 10-vuotiaan tyttärensä Harper Sevenin kanssa.

– Iskä ja prinsessa Leia kävivät ihanalla kävelyretkellä tänä aamuna, Beckham kirjoitti saatesanoiksi.

Kuvista toinen nousi uutiseksi brittilehdissä. Otoksessa Beckham pussaa tytärtään suulle. Sekä Daily Mirror että Daily Mail kuvailivat kuvan julkaisua ”uhmakkaaksi eleeksi”.

Beckham ja hänen vaimonsa Victoria Beckham ovat nimittäin ennekin julkaisseet kuvia, joissa pussaavat Harperia suulle. Ne ovat herättäneet ristiriitaisen vastaanoton sosiaalisessa mediassa.

Näin kävi tälläkin kertaa. Lehdet nostivat esiin kuvan kommentteja, joissa arvosteltiin Beckhamin toimintaa. Joidenkin kommentoijien mielestä on sopimatonta, että isä suutelee tytärtään suulle.

– Hän on jo iso tyttö. On aika lopettaa hänen pussailunsa suulle. On väärin suudella tytärtään, yksi molempien lehtien esiin nostama fani kommentoi.

Kuva: David Beckhamin julkaisema otos. Suutelukuvan näet painamalla nuolta oikealle.

Osa kommentoijista piti kuitenkin Beckhamin toimintaa aivan normaalina ja suloisena käytöksenä. Heidän joukossaan oli myös yksi espanjalainen supersuosittu laulaja Alejandro Sanz.

– Isänrakkautta, Sanz kirjoitti.