Vakio: Fulham ja Middlesbrough kierroksen runkovarmat

Newcastle ja Watford kohtaavat Valioliigan elintärkeässä häntäpään ottelussa. Norwichin ahdinko syvenee.

1 Norwich C–Everton (2)

Valioliiga: Norwichin syyskausi päättyi rumaan viiden peräkkäisen tappion sarjaan, joissa se jäi kaikissa maaleitta. 0–3-tappiossa kotona Palacea vastaan peluutettiin tosin normaalista poikkeavaa avauskokoonpanoa. Everton kärsi vuoden avausottelussaan 2–3-tappion Brightonille jääden myös maalipaikkojen valossa heikommaksi. Ero perustasossa puhuu Evertonin puolesta ja hieman alle 50 prosentin suosikkiasema on perustelu.

2 Newcastle U–Watford (12)

Valioliiga: Newcastle päätti syyskauden kelvolliseen 1–1-tasapeliin kotona Manchester Unitedia vastaan. FA-cupin 0–1-kotitappio Cambridgelle asetti joukkueen uusine omistajineen entistä suurempien paineiden alle. Watford hävisi kotona Tottenhamille 0–1 ja ansaitsi hävitä myös maalipaikkojen valossa. Suurten panosten ottelu, jossa kolme pistettä vaikuttaisi merkittävästi putoamiskamppailun asetelmiin. Vahvistunut Newcastle on noin 45 prosentin suosikki.

3 Burnley–Leicester (2)

Valioliiga: Burnley kärsi vuoden avausottelussaan 1–3-tappion Leedsin vieraana ja ansaitsi selkeän tappion myös maalipaikkojen valossa. Leicesterin syyskausi päättyi onnekkaaseen 1–0-kotivoittoon Liverpoolista. Leicester on perustasoltaan selvästi Burnleytä edellä, mutta vierailla on runsaasti poissaoloja. Niukka 40 prosentin vierassuosikkiasema on tästä huolimatta perusteltu.

4 Wolverhampton–Southampton (X2)

Valioliiga: Wolves haki 1–0-vierasvoiton Old Traffordilta, vaikkakin pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Soton taisteli kotikentällä Tottenhamia vastaan 1–1-tasapelin, vaikka joutui pelaamaan valtaosan ottelusta alivoimalla. Joukkueiden sarjasijoitukset eivät kerro todellisesta tasoerosta, sillä Soton on esiintynyt lähes yhtä laadukkaasti kuin Wolves, joka on silti kotiedun turvin 40 prosentin suosikki.

5 Aston Villa–Manchester U (2)

Valioliiga: Villa joutui taipumaan 1–2-tappioon Brentfordin vieraana, vaikkei esiintynyt kotijoukkuetta heikommin. United kärsi ensimmäisen tappionsa Ralf Rangnickin alaisuudessa hävittyään kotiottelun Wolvesille 0–1. Peliesitys jäi odotuksista, mutta pistejako olisi ollut silti oikeampi tulos. Ero perustasossa nostaa Unitedin vieraskentällä noin 45 prosentin suosikiksi.

6 Preston-Birmingham (1X)

Championship: Preston taipui FA-cupissa 1–2-tappioon jatkoajalla Cardiffin vieraana. Sarjassa alla on kaksi perättäistä voittoa, joista viimeisin 2–1-vierasvoitto Stokesta tuli selvästi vastoin pelitapahtumia. Birminghamin vaikeudet jatkuivat, kun FA-cup mittelö heikompaa Plymouthia vastaan hävittiin jatkoajalla 0–1. Preston on rankingissa niukasti Birminghamin edellä. Isännät ansaitsevat noin 44 prosentin suosikkiaseman.

7 Fulham–Bristol C (1)

Championship: Fulhamin syyskauden lopetus lässähti viiteen voitottomaan otteluun. 0–1-tappio Sheffieldille, kuten moni muukin viime peleistä, olisi ansaittu voittaa. Bristol käynnisti vuoden 3–2-kotivoitolla Millwallista, mutta maalipaikkojen valossa voitto ei ollut ansaittu. Fulham on sarjan laadukkain joukkue, mutta pistemenetyksiin ei silläkään ole enää samaan tahtiin varaa. Tasoero on isäntien hyväksi merkittävä ja kotivoitto toteutuu noin 80 prosentin todennäköisyydellä.

8 QPR–West Bromwich (2)

Championship: QPR haki 2–1-vierasvoiton Birminghamista, vaikka tasapeli olisik ollut oikeampi tulos. WBA menetti jälleen pisteitä itseään heikommalle joukkueelle kelvollisesta peliesityksestä huolimatta tasattuaan pisteet kotona Cardiffia vastaan 1–1. Tasoero on WBA:n hyväksi suurempi mitä pisteen ero sarjataulukossa osoittaa. WBA on vieraissa noin 48 prosentin suosikki.

9 Millwall–Nottingham (1X)

Championship: Millwall hävisi Bristolin vieraana 2–3, vaikka loi isäntiä runsaammin hyökkäysuhkaa. Forestin syyskausi päättyi kahteen tappioon, mutta ottelusiirtojen jälkeinen paluu tositoimiin toi 1–0-kotivoiton Arsenalista FA-cupissa. Millwall on niukasti korkeammin rankattu, vaikka sarjataulukossa Forest kiri syyskaudella edelle. Lähtökohdat ovat tasaiset ja kotivoitto toteutuu noin 44 prosentin todennäköisyydellä.

10 Middlesbrough–Reading (1)

Championship: Boron syyskausi päättyi vahvasti kolmeen peräkkäiseen voittoon. Viimeksi kaatui Blackpool vieraskentällä ansaitusti 2–1. Reading tasasi pisteet Derbyn kanssa 2–2, vaikka esiintyi maalipaikkojen valossa selvästi vieraitaan vaatimattomammin. Ero perustasossa puhuu laadukkaan Boron puolesta ja isännät ansaitsevat noin 63 prosentin suosikkiaseman.

11 Peterborough–Coventry (12)

Championship: Peterborough kärsi kirvelevän 1–3-tappion Blackpoolin vieraana. Voitot ovat karttaneet myös Coventrya, jolla on alla kuuden voitottoman sarjaottelun jakso. Peliesitykset olisivat oikeuttaneet parempaan. Peterborough on esiintynyt kotikentällään ajoittain hyvin myös itseään laadukkaampia vastustajia vastaan. Tasoero menee silti Coventryn eduksi siinä määrin, että vieraat ovat 43 prosentin suosikkeja.

12 Huddersfield–Swansea (X2)

Championship: Huddersfield yllätti FA-cupissa Burnleyn 2–1 pelaten seitsemännen ottelun ilman tappiota. Swansea palasi pitkältä tauolta ja joutui taipumaan cupissa 2–3-tappioon Southamptonille. Huddersfieldin vahva tuloskunto ja ottelusiirroilta välttyminen ovat nostaneet sen jo kuuden sakkiin. Swansea on silti pelivoimansa puolesta isäntiä edellä. Kotietu pitää Huddersfieldin niukkana 40 prosentin suosikkina.

13 Derby–Sheffield U (2)

Championship: Derby päätti syyskauden kolmeen peräkkäiseen voittoon. Vuoden avauksessa pisteet tasattiin Readingin vieraana 2–2, vaikka Derby olisi ansainnut voittaa. Sheffield päätti syyskauden komeassa voittoputkessa. Viimeisin 1–0-voitto Fulhamista oli silti onnekas. Derbyn pistevähennyksestä johtuvan jumbosijan ei saa antaa hämätä, vaikka ero perustasossa menee selvästi Sheffieldille, joka on noin 45 prosentin vierassuosikki.