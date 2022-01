Vakio: FA-cupissa voidaan nähdä paljon pelaajakierrätyksiä

Suursuosikit Peterborough, Brentford, Chelsea ja Bournemouth ovat jäämässä jopa alipelatuiksi.

1 Newcastle U-Cambridge U (1)

FA-Cup: Newcastle päätti vaikean syyskautensa kelvolliseen 1–1-tasapeliin kotikentällä Manchester Unitedia vastaan. Säilyminen Valioliigassa vaatii kevätkaudella merkittävää suoritustason kohentumista. Seuran uuden omistajan ensimmäinen hankita varmistui, kun Kieran Trippier siirtyi Newcastleen Atletico Madridista.

Täksi kaudeksi Ykkösliigaan noussut Cambridge esiintyi syyskaudella odotuksiin nähden hyvin ja sarjapaikan säilyttäminen on realistinen tavoite. Maanantai-iltana Cambridge tasasi pisteet kotikentällä itseään laadukkaampaa Portsmouthia vastaan 0–0, mutta pystyi luomaan vastustajaansa runsaammin maalipaikkoja, vaikka pelasi viimeisen puolituntia vajaamiehisenä.

Newcastlella on haasteita loukkaantumisten sekä koronatapausten takia, mutta tasoero Cambridgeen nähden on merkittävä normaalia heikommallakin avauskokoonpanolla. Newcastlen seitsemän kertaa kymmenestä toteutuva suursuosikkiasema on perusteltu. Vakiossa oikein pelattu Newcastle merkitään avauskohteessa varmaksi.

2 QPR-Rotherham (X2)

FA-Cup: QPR haki sunnuntaina 2–1-voiton vieraissa Birminghamia vastaan. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia silti Ärrien voittoa tarkemmin. Myös isossa kuvassa QPR on kerännyt hieman peliesitystensä oikeuttamaa runsaammin pisteitä, mutta tämänhetkinen sijoitus Championshipissä viidentenä tarjoaa hyvät asetelmat kevätkaudelle.

Rotherham nousi syksyn edetessä vahvojen esitysten siivittämänä Ykkösliigan piikkipaikalle. Paluu takaisin Championshipiin heti ensiyrittämällä näyttää todennäköiseltä ja rahkeet voivat riittää jopa Ykkösliigan mestaruuteen.

QPR on joukkueista laadukkaampi, mutta ero Championshipin ylemmän keskikastin ja Ykkösliigan kärjen välillä on matillinen. QPR lähtee otteluun noin 50 prosentin ennakkosuosikkina. Kotivoitto on keräämässä todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, joten kohteen paras pelivalinta löytyy Rotherhamin menestyksestä.

3 Barnsley-Barrow AFC (1X)

FA-Cup: Syyskausi oli Barnsleylle haastava. Vuosi päättyi kahdeksan voitottoman ottelun jaksoon ja putoamisuhka on todellinen. Voitoton jakso pitää sisällään kaikki uuden valmennustiimin alaisuudessa pelatut ottelut, joten tehdyt muutokset eivät ainakaan toistaiseksi ole tuoneet kaivattua kohennusta peliesitysten tasoon.

Barrow taistelee paikastaan Kakkosliigassa. Viime kaudella Kakkosliigaan noussut joukkue vältti putoamisen niukasti ja kuluva kausi on edennyt samoissa merkeissä. Vuoden ensimmäinen kotiottelu hävittiin Bradfordia vastaan 1–2.

Barnsley tarvitsee itseluottamuksen kohennusta ja lauantaina kotiottelussa nähtäneen vahva kokoonpano. Kahden sarjaportaan välinen tasoero on suuri. Barnsley lähtee otteluun noin 65 prosentin ennakkosuosikkina, mikäli avauskokoonpano ei ole merkittävästi normaalista poikkeava. Kotijoukkueen kannatus on vakiossa hieman todennäköisyyttään korkeammalla ja vaihtomerkki ristille on harkitsemisen arvoinen.

4 West Bromwich-Brighton (2)

FA-Cup: WBA hyytyi vuoden ensimmäisessä kotiottelussaan 1–1-tasapeliin Cardiffia vastaan, vaikka olisi jälleen maalipaikkojen valossa ansainnut niukan voiton. WBA kärsi syyskaudella runsaasti epäonnisia pistemenetyksiä. Pistemenetyksiin ei kevätkaudella ole samalla tavalla varaa, mikäli joukkue haluaa taistella suorasta noususta takaisin Valioliigaan.

Brighton pelasi vuodenvaihteen molemmin puolin Valioliigassa kolme ottelua tappioitta. Viimeisimmässä kaatui Everton vieraskentällä 3–2, vaikka pistejako olisikin kuvannut tasaisia pelitapahtumia paremmin.

Kummankin joukkueen kokoonpanossa nähtäneen muutoksia tyypilliseen avauskokoonpanoon verrattuna. Ero perustasossa menee kiistatta Brightonin eduksi ja vierassuosikkiasema on sen myötä perusteltu. Odotetun kaltaisilla kokoonpanoilla Brighton lähtee otteluun noin 45 prosentin suosikkina. Vakiossa vieraiden kannatus on hieman alakanttiin ja vierasvoitto on jäämässä merkeistä edullisimmaksi.

5 Wigan-Blackburn (12)

FA-Cup: Wigan kamppailee surkean viime kauden jälkeen tosissaan suorasta noususta Championshipiin. Syyskausi päättyi vahvaan vireeseen, kun edellinen tappio on lokakuun lopulta. Tiistaina liigacupissa Wigan höykytti Oldhamia vieraskentällä 6–0.

Myös Blackburn äityi vuoden lopulla kovaan vireeseen voitettuaan kuudesti peräkkäin. Vuoden ensimmäisessä kotiottelussa peliesitys jäi vaisuksi, kun pisteet tasattiin Huddersfieldin kanssa maalipaikkojen laatuun nähden loogisesti 0–0.

Blackburn on kiistatta laadukkaampi, mutta tasoero on maltillisempi mitä ennakkoon voisi ajatella. Ottelu on Wiganille loistava mahdollisuus mitata suoritustasoa laadukkaampaa vastustajaa vastaan ennen kevätkauden alkua. Blackburn ansaitsee vieraissakin niukan 39 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

6 Peterborough-Bristol R (1)

FA-Cup: Peterborough joutui taipumaan Blackpoolin vieraana 1-3tappioon jääden myös pelillisesti selvästi heikommaksi osapuoleksi. Peterborough on ohuesti putoamisviivan yläpuolella lähinnä useiden kilpakumppanien pistemenetystuomioiden ansiosta. Sarjapaikan säilyttäminen vaatii suoritustason kohentumista kevätkaudella.

Bristolilla on useamman viikon tauko tositoimista. Kausi on ollut haastava, mutta kaula putoamisviivaan on toistaiseksi siedettävät seitsemän pistettä. Viime kaudella Bristolin ykkösmaalivahtina pelannut Anssi Jaakkola on ollut loukkaantuneena syyskuusta alkaen.

Ero perustasossa on Peterborough’n hyväksi selkeä ja voitto tekisi itseluottamukselle hyvää ennen sarjapelien jatkumista. Peterborough on kotikentällä lähes 70 prosentin suosikki. Vakiossa isäntien kannatus on jäämässä todennäköisyyttään maltillisemmaksi, joten alipelattu suursuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

7 Port Vale-Brentford (2)

FA-Cup: Port Valen edellinen ottelun on joulukuun alusta, mutta asetelmat Kakkosliigan kuuden parhaan joukkoon yltämiseksi ovat rästipelit huomioiden hyvät. Nousu Ykkösliigaan olisi edelliset yhdeksän kautta Kakkosliigassa tahkonneelle New Portille valtava onnistuminen.

Brentford nappasi viimeksi 2–1-kotivoiton Aston Villasta, vaikkei esiintynyt maalipaikkojen valossa vierasjoukkuetta paremmin. Brentfordin otteet taantuivat huikean alkukauden jälkeen, mutta sarjapaikan säilyttämisen suhteen jiukkueen tuskin tarvitsee kevätkauden edetessäkään huolestua.

Joukkueiden välinen tasoero on merkittävä. Brentford tekee todennäköisesti muutoksia normaaliin avauskokoonpanoonsa ja myös Marcus Forss nähtäneen kentällä alusta alkaen. Brentford on vieraskentälläkin hieman alle 70 prosentin suosikki. Vakiossa vieraiden kannatus on jäämässä turhan maltilliseksi ja alipelattu suursuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

8 Leicester-Watford (X2)

FA-Cup: Leicester onnistui viime kotiottelussaan voittamaan Liverpoolin 1–0, vaikka esiintyi maalipaikkojen valossa selvästi vieraita heikommin. Isossa kuvassa Leicesterin syyskausi sujui selvästi odotettua heikommin ja sijoitus kymmenentenä kuvastaa melko hyvin joukkueen suoritustasoa.

Watford joutui taipumaan vuoden ensimmäisessä ottelussaan 0–1-tappioon Tottenhamia vastaan. Tappiota voi pitää myös maalipaikkoihin nähden ansaittuna. Watford on Valioliigassa kuudesta perättäisestä tappiostaan huolimatta putoamisviivan yläpuolella, mutta taistelu sarjapaikasta on kevätkaudella tiukka.

Kummankin joukkueen kokoonpanossa nähdään muutoksia, sillä molempien leiristä useampi pelaaja on Afrikan mestaruusturnauksessa. Ennakkotietojen mukaan Leicester kärsii runsaammin poissaoloista. Tasoero on poissaoloista huolimatta Leicesterin hyväksi selkeä ja noin 60 prosentin suosikkiasema kotikentällä perusteltu. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on todennäköisyyttään korkeammalla ja ohipeli isännistä tarjoaa etua.

9 Hull-Everton (2)

FA-Cup: Hull taipui 0–1-tappioon Blackpoolin vieraana, vaikka esiintyi maalipaikkojen valossa kotijoukkuetta paremmin. Syyskausi sujui Hullilta odotuksiin nähden kelvollisesti ja sarjasijoitusta putoamisviivan yläpuolella voi pitää peliesityksiin nähden ansaittuna.

Everton kärsi 2–3-tappion kotikentällä Brightonia vastaan, vaikka olisi ansainnut pisteen. Rafa Benitezin projekti Evertonissa ei vastannut syyskauden osalta täysin odotuksia, mutta myös runsaat loukkaantumiset vaikeuttivat tehtävää.

Hull on esiintynyt kuluvalla kaudella sarjanousijaksi kelvollisesti. Everton on kärsinyt poissaoloista, mutta lähtenee lauantain cup-otteluun vahvalla kokoonpanolla. Vieraat ansaitsevat hieman yli 50 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa melko tarkasti oikein pelattu ja pelivalinta kohdistuu ennakkosuosikki Evertonin menestykseen.

10 Birmingham-Plymouth A (12)

FA-Cup: Birminghamin voitoton putki sai jatkoa, kun viime sunnuntainen kotiottelu QPR:ää vastaan hävittiin tasaisista pelitapahtumista huolimatta 1–2. Birminghamin syyskausi sujui hieman alle odotusten, mutta mukaan mahtui epäonnea niin tulosten kuin loukkaantumistenkin osalta.

Plymouth on nostanut merkittävästi tasoaan ja havittelee paikkaa Ykkösliigan kuuden parhaan joukossa. Viimeisin 2–0-vierasvoitto Cheltenhamista oli toinen peräkkäinen.

Birminghamin itseluottamus on ollut viime aikoina koetuksella, joten voitto cup-ottelussa kotiyleisön edessä tekisi terää. Kotietu ja selkeä ero perustasossa tekevät Birminghamista hieman alle 50 prosentin ennakkosuosikin. Kotivoiton kannatus on vakiossa hieman todennäköisyyttään korkeampaa, joten vähintään vaihtomerkki on syytä asettaa suosikin rinnalle.

11 Chelsea-Chesterfield (1)

FA-Cup: Chelsea nappasi viikolla ansaitun 2–0-kotivoiton Tottenhamista liigacupin välierän ensimmäisessä osaottelussa. Chelsean suoritustasossa nähtiin joulukuussa suvantovaihe joukkueen menetettyä pisteitä useammalle itseään heikommalle joukkueelle, mutta merkittävin tekijä heikompien esitysten takana lienee otteluruuhkan ja poissaolojen yhdistelmä.

Chesterfield paransi asemiaan Kansallisliigan piikkipaikalla voittamalla vuoden ensimmäisessä kotiottelussaan Kings Lynn:in 1–0. FA-Cupin edellisellä kierroksella Chesterfield yllätti vieraskentällä itseään laadukkaamman Salfordin 2–0.

Chelsean ottelutahti on jatkunut tiiviinä, mutta ero perustasossa antaa sille mahdollisuuden isoihinkin kokoonpanomuutoksiin menettämättä silti suursuosikkiasemaansa. Chelsea voittaa ottelun vähintään yhdeksän kertaa kymmenestä, joten vakiossa kotivoiton merkkaaminen varmaksi vain hieman yli 80 prosentin kannatuksella on selkeä pelivalinta.

12 Swansea-Southampton (12)

FA-Cup: Swansean edellisestä ottelusta on kulunut vajaa kuukausi. Vuosi päättyi kolmeen perättäiseen tappioon, joista viimeisimmässä hävittiin kotona Forestille tylysti 1–4. Swansean syyskaudesta jäi kaksijakoinen kuva. Vaikea alkukausi kääntyi hyvien esitysten myötä paremmaksi, mutta vuoden lähestyessä loppuaan otteet heikkenivät jälleen.

Soton taisteli vuoden viimeisessä Valioliigan ottelussaan 1–1-tasapelin Tottenhamia vastaan, vaikka joutui pelaamaan valtaosan ottelusta alivoimalla. Sotonin syyskausi sujui selvästi odotettua paremmin. Peliesitykset oikeuttaisivat nykyistä sarjasijoitusta parempaan.

Kumpikin joukkue on pelivoimaltaan hieman alle oman sarjansa keskitason. Pelaamattomuus voi näkyä isäntien otteissa. Perustasoltaan laadukkaampi Soton on vieraskentällä hieman alle 50 prosentin suosikkia. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

13 Yeovil-Bournemouth (2)

FA-Cup: Kansallisliigan keskikastissa pelaava Yeovil kärsi toisen perättäisen tappion, kun kotiottelu Torquayta vastaan hävittiin 1–2. Kahta viimeisintä tappioon päättynyttä ottelua edelsi kuitenkin kahdeksan ottelun tappioton jakso, joista Yeovil voitti peräti kuusi.

Bournemouth päätti vuotensa kahteen perättäiseen voittoon, joista viimeisimmässä Cardiff kaatui 3–0. Voittojen myötä ja osin kilpakumppanien ottelusiirtojen takia Bournemouth on Championshipin piikkipaikalla. Pelivoimansa puolesta se kalpenee kuitenkin vielä Fulhamille ja WBA:lle, mutta asetelmat kevätkauden ja Valioliigaan paluun suhteen ovat erinomaiset.

Useamman sarjaportaan välinen tasoero on kiistaton ja Bournemouth on vieraskentälläkin noin 70 prosentin suursuosikki. Bournemouthin kannatus on jäämässä vakiossa jopa hieman todennäköisyyttään maltillisemmaksi, joten suursuosikki merkataan päätöskohteessa varmaksi.