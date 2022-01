Fanit kohtelivat Zlatan Ibrahimovicia törkeästi – sitten Jose Mourinho puuttui peliin

Italiassa nähtiin jälleen tapaus, jossa kannattajat syyllistyivät rasismiin.

AS Roman kannattajat huusivat rasistisesti AC Milanin Zlatan Ibrahimovicille.

Tapaus sattui torstai-iltana Milanin kotikentällä San Sirolla pelatun huippuottelun toisella jaksolla. Milan voitti kuuman pelin lukemin 3–1.

Videopalvelu DAZN:n mukaan vieraskannattajat solvasivat laulussaan Ibrahimovicia mustalaiseksi. Tällä viitattiin mitä ilmeisemmin 40-vuotiaan ruotsalaishyökkääjän balkanilaisiin sukujuuriin.

Malmössä varttuneen Ibrahimovicin isä on Bosnian muslimi ja äiti Bosnian kroaatti.

Tökerö huuto loppui, kun vierasjoukkueen valmentaja Jose Mourinho kävi pyytämässä Giallorossin kannattajia lopettamaan.

Mourinholla ja Ibrahimovicilla on yhteistä historiaa jo vuosilta 2008–2009, kun kaksikko oli yhdessä Interissä. Kulttihahmojen polut kohtasivat uudelleen Manchester Unitedissa vuosina 2016–2018.

Rasismi on ollut ruma ongelma italialaisessa jalkapallossa. Viime vuosina on nähty useita Serie A:n otteluita, joissa tummaihosia pelaajia on solvattu apinaääntelyillä tai heittelemällä heille banaaneja. Sanktiot ovat poikkeuksetta olleet vähäisiä tai olemattomia.

Marraskuussa 2019 kaikki silloiset Serie A -seurat julkaisivat kirjeen, jossa laaja ongelma tunnustettiin. Ongelmaa luonnehdittiin vakavaksi ja sen korjaamiseksi vaadittiin järeämpiä toimia.

Torstain voiton myötä Milan nousi 45 pisteeseen. Rossoneri on sarjakakkosena viisi pistettä yhden ottelun vähemmän pelannutta paikalliskilpailija Interiä perässä.

Ibrahimovic on pelannut kuluvalla kaudella 12 ottelussa ja maalannut seitsemän kertaa.

Mourinhon Roma on Serie A:n sarjataulukossa sijalla 7 kerättyään 20 ottelusta 32 pistettä.