Jalkapalloilija sai syksyllä punaisen kortin – paljasti nyt seurustelevansa ottelun tuomarin kanssa

Pelaaja ja erotuomari valloittivat toistensa sydämet.

Hollantilainen jalkapalloilija Jeff Hardeveld ja erotuomari Shona Shukrula ovat löytäneet toisensa kenttien ulkopuolella. Lemmenpari kertoi asiasta Instagramissa.

– Nyt se on virallista, Shukrula kirjoitti julkaisemansa rakastavaisten kuvan yhteyteen.

Heidän suhteensa kukoistaa kauniisti, mutta ei ole täysin mutkaton.

Hardeveld pelaa Emmenin joukkueessa Hollannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla. Shukrula toimii samalla tasolla tuomarina.

– Dick van Egmond (erotuomaripomo) on tietoinen suhteesta. Shona Shukrulaa ei enää nimetä erotuomariksi otteluun, jossa Jeff Hardeveld on osallisena. Siinä kaikki. Suhde ei ole ongelma. Toivomme heille kaikkea hyvää, Hollannin jalkapalloliitto tiedotti Algemene Dagbladin mukaan.

Aikaisemmin tällä kaudella Shukrula oli neljäntenä erotuomarina Emmenin ottelussa, jossa Hardewald ajettiin kentältä punaisella kortilla. Hollantilaismediat eivät tienneet kertoa, oliko punaisella kortilla suoraa merkitystä nykyiselle parisuhteelle.

26-vuotias Hardeweld pelasi ennen Emmeniä Hollannin pääsarjaa Heraclesissa ja Utrechtissa. 30-vuotias Shukrula on toiminut Hollannin jalkapalloliiton virallisena erotuomarina kaudesta 2009–2010 lähtien. Hän teki hollantilaishistoriaa toissa syksynä debytoimalla ensimmäisenä naistuomarina miesten toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.

– On erityistä päästä tekemään historiaa. En silti näe itseäni esimerkkinä, mutta on erittäin hienoa, mikäli pystyn innoittamaan nuoria tyttöjä tuomareiksi. Tavoitteenani on saavuttaa ammattilaisuus miesten tasolla, Shukrula kertoi aikaisemmin Hollannin jalkapalloliiton verkkosivuilla.

Shukrula on toiminut kansainvälisenä Fifa-erotuomarina vuodesta 2017. Hän tuomitsi viime keväänä Mestarien liigan naisten pudotuspeleissä Barcelonan ja Fortuna Hjörringin välisen ottelun.