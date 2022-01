Vakio: Englannin FA-cupin otteluissa isoja tasoeroja

Ylempien sarjatasojen joukkueet todennäköisesti kierrättävät pelaajiaan cupin otteluissa.

1 Newcastle U–Cambridge U (1)

FA-Cup: Newcastle päätti vaikean syyskautensa kelvolliseen 1–1-tasapeliin kotikentällä Manchester Unitedia vastaan. Täksi kaudeksi Ykkösliigaan noussut Cambridge on esiintynyt odotuksiin nähden hyvin ja sarjapaikan säilyttäminen on realistinen tavoite. Newcastlella on haasteita loukkaantumisten sekä koronatapausten takia, mutta tasoero Cambridgeen nähden on iso normaalia heikommallakin avauskokoonpanolla. Newcastlen suursuosikkiasema on perusteltu.

2 QPR–Rotherham (12)

FA-Cup: QPR haki 2–1-voiton vieraista Birminghamia vastaan. Pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Rotherham nousi syksyn edetessä Ykkösliigan piikkipaikalle ja suora nousu Championshipiin näyttää todennäköiseltä. QPR on laadukkaampi, mutta tasoero säilyy matillisena. Isännät ovat kotikentällään hieman yli 50 prosentin suosikkeja.

3 Barnsley–Barrow AFC (1)

FA-Cup: Syyskausi oli Barnsleylle haastava. Vuosi päättyi kahdeksan voitottoman ottelun jaksoon ja putoamisuhka on todellinen. Barrow taistelee paikastaan Kakkosliigassa. Vuoden ensimmäinen kotiottelu hävittiin Bradfordia vastaan 1–2. Barnsley tarvitsee itseluottamuksen kohennusta ja lauantaina nähtäneen vahva kokoonpano. Kahden sarjaportaan välinen tasoero on merkittävä ja Barnsley lähes seitsemän kertaa kymmenestä voittava suosikki.

4 West Bromwich–Brighton (X2)

FA-Cup: WBA hyytyi kotikentällään 1–1-tasapeliin Cardiffia vastaan, vaikka olisi jälleen maalipaikkojen valossa ansainnut niukan voiton. Brighton kaatoi Evertonin vieraskentällä 3–2. Pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Brighton on kiistatta laadukkaampi ja noin 45 prosentin vierassuosikki.

5 Wigan–Blackburn (12)

FA-Cup: Wigan kamppailee suorasta noususta Championshipiin. Syyskausi päättyi vahvasti, kun edellinen tappio on lokakuun lopulta. Myös Blackburn äityi vuoden lopulla kovaan vireeseen voitettuaan kuudesti peräkkäin. Vuoden ensimmäisessä kotiottelussa peliesitys jäi vaisuksi, kun pisteet tasattiin Huddersfieldin kanssa 0–0. Ero perustasossa nostaa Blackburnin niukaksi 40 prosentin suosikiksi.

6 Peterborough–Bristol R (1)

FA-Cup: Peterborough joutui taipumaan Blackpoolin vieraana 0–1-tappioon ja jäi myös pelillisesti selvästi heikommaksi osapuoleksi. Bristolilla on useamman viikon tauko tositoimista. Kausi on ollut haastava, mutta kaula putoamisviivaan on toistaiseksi siedettävä. Ero perustasossa on Peterborough’n hyväksi selkeä ja vahva kotijoukkue on lähes 70 prosentin suosikki.

7 Port Vale–Brentford (2)

FA-Cup: Port Valen edellinen ottelu on joulukuun alulta, mutta asetelmat Kakkosliigan kuuden parhaan joukkoon yltämiseksi ovat hyvät. Brentford nappasi 2–1-kotivoiton Aston Villasta, vaikkei esiintynyt maalipaikkojen valossa vierasjoukkuetta laadukkaammin. Joukkueiden tasoero on merkittävä. Brentford on vieraskentälläkin noin 70 prosentin suosikki.

8 Leicester–Watford (12)

FA-Cup: Leicester onnistui viime kotiottelussaan voittamaan Liverpoolin 1–0, vaikka esiintyi selvästi vieraita heikommin. Watford joutui taipumaan vuoden ensimmäisessä ottelussaan 0–1-tappioon Tottenhamia vastaan. Tappiota voi pitää myös maalipaikkoihin nähden ansaittuna. Kummankin kokoonpanossa nähtäneen muutoksia. Tasoero on Leicesterin hyväksi selvä ja noin 65 prosentin suosikkiasema perusteltu.

9 Hull–Everton (X2)

FA-Cup: Hull taipui 0–1-tappioon Bristolin vieraana, vaikka esiintyi maalipaikkojen valossa kotijoukkuetta paremmin. Everton kärsi 2–3-tappion kotikentällä Brightonia vastaan, vaikka olisi ansainnut pisteen. Hull on esiintynyt kuluvalla kaudella sarjanousijaksi kelvollisesti. Everton on kärsinyt poissaoloista, mutta lähtenee lauantain cupin otteluun vahvalla kokoonpanolla. Vieraat ansaitsevat hieman yli 50 prosentin suosikkiaseman.

10 Birmingham–Plymouth A (1X)

FA-Cup: Birminghamin voitoton putki jatkui, kun sunnuntainen kotiottelu QPR:ää vastaan hävittiin tasaisista pelitapahtumista huolimatta 1–2. Plymouth on nostanut tasoaan ja havittelee paikkaa Ykkösliigan kuuden parhaan joukossa. Viimeisin 2–0-vierasvoitto Cheltenhamista oli toinen perätysten. Birminghamin itseluottamus on ollut viime aikoina koetuksella, mutta tasoero ja kotietu perustelevat useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

11 Chelsea–Chesterfield (1)

FA-Cup: Chelsea tasasi kotikentällään pisteet Liverpoolia vastaan 2–2. Chesterfield paransi asemiaan Kansallisliigan piikkipaikalla voittamalla vuoden ensimmäisessä kotiottelussaan Kings Lynnin 1–0. Chelsean ottelutahti on jatkunut tiiviinä, mutta ero perustasossa antaa sille mahdollisuuden isoihinkin kokoonpanomuutoksiin menettämättä silti suursuosikkiasemaansa.

12 Swansea–Southampton (2)

FA-Cup: Swansean edellisestä ottelusta on kulunut vajaa kuukausi. Vuosi päättyi kolmeen perättäiseen tappioon, joista viimeisimmässä hävittiin kotona Forestille 1–4. Soton taisteli 1–1-tasapelin Tottenhamia vastaan, vaikka joutui pelaamaan valtaosan alivoimalla. Kumpikin on pelivoimaltaan hieman alle oman sarjansa keskitason. Pelaamattomuus voi näkyä isäntien otteissa. Soton on vieraskentällä noin 50 prosentin suosikki.

13 Yeovil–Bournemouth (2)

FA-Cup: Kansallisliigan keskikastissa operoiva Yeovil kärsi toisen perättäisen tappion, kun kotiottelu Torquayta vastaan hävittiin 1–2. Bournemouth päätti vuotensa kahteen perättäiseen voittoon, joista viimeisimmässä Cardiff kaatui 3–0. Useamman sarjaportaan välinen tasoero on kiistaton ja Bournemouth ansaitsee vieraskentälläkin noin 70 prosentin suursuosikkiaseman.