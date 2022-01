Eurofutistuomio: Viaplayn kultakurkun pokalle on pakko nostaa hattua – Netflix-sensaatio ei suostu häviämään

Eurofutistuomio niputtaa yhteen päättyneen viikon kuumat puheenaiheet.

Mikä puhuttaa jalkapallon eurokentillä? Ilta-Sanomien Eurofutistuomio perkaa puheenaiheet.

Raadissa ovat tällä kertaa IS:n toimittajat Janne Oivio, Tatu Myllykoski ja Maisa Soininen.

Janne Oivio

Tähti

Argentiinalainen Angel Correa oli Atletico Madridin sankari sunnuntaina. Hänen kaksi maaliaan päätti nolon neljän ottelun mittaisen tappioputken. 2–0-voitto Rayo Vallecanosta oli odotettu, mutta toisaalta alla oli tappiot mm. Mallorcalle ja Granadalle. Tittelihaaveet ovat mennyttä, mutta Mestarien liigan paikka pitää vielä varmistaa.

Puheenaihe

Katsojien huono käytös on puhuttanut korona-aikana ympäri Euroopan. Ranska on ollut erityisesti otsikoissa, mutta vanha kunnon Leeds ”kunnostautui” pitkästä aikaa. Burnleyn Matt Lowtonia päin heitettiin nestettä täynnä oleva muovipullo. Se osui suoraan Lowtonin kasvoihin juuri nyt, kun seisomakatsomot ollaan taas sallimassa. Ei näin.

Tyyli

Viime tingassa. Tottenhamin ja Watfordin välinen ottelu eteni maalittomana aina kuudennelle lisäaikaminuutille asti, kunnes Davinson Sanchez iski Tottenhamille voittomaalin. Spurs on ollut odotetun hyvässä vireessä Antonio Conten palkkaamisen jälkeen. Joukkuetta kannattaa pitää silmällä.

Doink! Oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja Watfordille taas karu pettymys.

Moka

Arsenal ei ole varsinaisesti kylpenyt menestyksessä viime vuosina. Sen sijaan jo Arsene Wengerin viimeisistä vuosista saakka Tykkimiehistä on kuoriutunut Valioliigan valiovalittaja. Nyt kismitti milloin Manchester Cityn rankkari, milloin oma punainen kortti. Purnauksen aihetta, kenties, mutta Lontoossa kannattaisi vain keskittyä oman pelin kehittämiseen. Kun pelaa paremmin, ei tarvitse itkeä.

Getafen juhlista ei tunnetta puuttunut.

Yllätys

Piskuinen Getafe on ollut La Ligan ilopilleri monena kautena sen jälkeen kun se nousi pääsarjaan 2004–05. Kaikki vuodet yhtä lukuun ottamatta sen jälkeen ovat sujuneet pääsarjassa. Viime kausi oli Madridin lähiöseuralta heikko – 15:s – ja tämä kausi alkoi surkeasti. Sunnuntai toi eliksiiriä: sarjakärki Real Madrid kaatui kotona 1–0.

Tatu Myllykoski

Tähti

Chelsean Mateo Kovacic pommitti sunnuntaina Liverpoolia vastaan yhden valioliigakauden komeimmista maaleista. 20 metristä tullutta volley-kanuunaa ei olisi torjunut kukaan. Kroatialainen rikkoi samalla oman yhden kauden maaliennätyksensä Valioliigassa. Kihauksia on jo kaksi.

Mateo Kovacic antoi oikean jalkansa laulaa.

Puheenaihe

Netflixin huippusuositusta dokumentista maailmanmaineeseen noussut Sunderland on jaetulla kärkipaikalla Englannin Ykkösliigassa. Joukkue on hävinnyt liigassa viimeksi 2. marraskuuta. Yllättävänä ykköstykkinä on häärinyt jo 15 kertaa osunut Ross Stewart. 25-vuotias skotti, entinen nallipyssy, on ehditty nimetä Loch Nessin Drogbaksi.

Tyyli

Viaplayn kultakurkun Ville Kuusisen pokerille on pakko nostaa hattua. Hän tunnustautuu Suplan suositussa Valioliiga-viikko-podcastissa Chelsean pitkäaikaiseksi kannattajaksi, mutta sympatiat eivät selostuksissa kuulu. Esimerkiksi keskiviikkona hän pauhasi lähes falsetissa, kun Brightonin Danny Welbeck puski lisäajan tasoituksen lontoolaisten verkkoon.

Jalkapalloselostaja Ville Kuusinen kuvattuna vuonna 2019.

Moka

Real Madridin 11 ottelun tappioton putki katkesi sunnuntaina karuun tappioon madridilaisen lähiöseuran Getafen vieraana. Enes Ünal teki voittomaalin jo 9. peliminuutilla. Moni saattoi pitää Espanjan liigan kevätkierrosta pelkkänä muodollisuutensa, mutta mitä vielä: Sevilla voi nousta rästipelinsä voittamalla vain kahden pisteen päähän Realista.

Yllätys

Tammikuun siirtoikkuna on ollut apposen auki jo kaksi vuorokautta, eikä äkkirikastunut Newcastle ole tiedottanut vielä yhdestäkään hankinnasta. Harakat on lasauttanut tarjouksen Atletico Madridin Kieran Trippieristä, mutta sopua ei ole syntynyt. Tähtien houkutteleminen on vaikeaa, sillä joukkue taistelee kynsin ja hampain säilymisestä Valioliigassa.

Maisa Soininen

Tähti

Vaikka Arsenalin uusi vuosi alkoi karvaalla ja kiistanalaisellakin tappiolla Manchester Citylle, Emiratesilla asiat ovat silti paremmin kuin vuosikausiin. Nuoren ja nälkäisen ”uuden” Arsenalin ilmentymä on rakastettu oma kasvatti Bukayo Saka, 20. Hän loisti lauantainakin ja sai tililleen taas yhden maalin. Emiratesin muuttuneesta ilmapiiristä kertoo se, että Saka ja kumppanit saivat tappiosta huolimatta kotiyleisöltä suosionosoituksia ja tukea.

Arsenalin kannattajat rakastavat Bukayo Sakaa. Lauantaina hän teki ottelun avausmaalin Manchester Cityä vastaan. Vierasjoukkue City tuli kuitenkin rinnalle ja lisäajalla ohi vieden pisteet Emiratesilta.

Puheenaihe

Pelataanko vai eikö pelata? Enää ottelupäivän rutiineihin ei kuulu pelkästään kokoonpanojen tsekkaaminen. Jälleen kiihtyneessä koronatilanteessa pitää tsekata sekin, pelataanko koko ottelua. Valioliigassa otteluperuutuksia on ollut joulun molemmin puolin runsaasti, välillä lyhyelläkin varoitusajalla. Ikävää tietysti kaikille kannattajille, mutta erityisesti heille, jotka ovat matkustaneet matsiin vaikkapa Atlantin takaa.

Tyyli

Valitettavasti tyyli taitaa olla niin tutuksi käynyt etäily – tässä tapauksessa etävalmennus. Niin Arsenalin Mikel Arteta kuin Liverpoolin Jürgen Kloppkin joutuivat omissa suurotteluissaan ohjeistamaan joukkueitaan etäyhteyksin. Syynä olivat tietysti managerien koronatartunnat. Harmittavaa todellisuutta myös vuonna 2022 – joskin miljonäärimanagerit ovat tietysti monia muita paljon onnekkaammassa asemassa.

Moka

Chelsean belgialaistähti Romelu Lukaku joutui kohun keskelle, kun hänen Sky Italialle antamansa haastattelu nousi otsikoihin Englannissakin. Manageri Thomas Tuchelin moittimisella oli seurauksensa: Lukaku ei ollut kokoonpanossa sunnuntaisessa Liverpool-ottelussa. Toisaalta on aina virkistävää, kun loppuun asti mediakoulutetut huippufutarit kerrankin avaavat suunsa.

Yllätys

Eihän nämä nyt enää varsinaisesti mitään yllätyksiä ole, mutta sunnuntai toi taas ikäviä koronauutisia, tällä kertaa Pariisista. Ranskan mahtiseura PSG tiedotti supertähti Lionel Messin koronatartunnasta. Myös Juan Bernat, Sergio Rico ja Nathan Bitumazala antoivat positiiviset koronanäytteet. Koko nelikko on sivussa ainakin maanantaisesta Ranskan cupin ottelusta Vannesia vastaan. Aletaanko kohta olla siinä pisteessä, että jokainen jalkapallo-ottelu, joka pystytään pelaamaan, on yllätys?