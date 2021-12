Vakio: Palaako Liverpool voittokantaan kärkiottelussa?

Alipelatut Brighton ja Birmingham nousevat varmoiksi. Kupongilla myös Espanjan La Ligan kohteita.

1 Everton–Brighton (2)

Valioliiga: Everton esiintyi heikosti 1–1-tasapelissä Chelseaa vastaan, vaikka saikin puristettua ennakkosuosikilta pisteen. Evertonilla on ottelusiirtojen takia reilun kahden viikon tauko tositoimista, mutta kokoonpanoissa riittää runsaasti epävarmuutta. Kärkimies Richarlison ja Andros Townsend ovat varmasti sivussa loukkaantuneina, mutta mukana on myös useita epävarmoja tapauksia, kuten Lucas Digne ja Demarai Gray.

Brighton nappasi ensimmäisen voittonsa sitten syyskuun, kun tapaninpäivän kotiottelu Brentfordia vastaan voitettiin tasaisista pelitapahtumista huolimatta 2–0. Viikolla Brighton esiintyi laadukkaasti, kun vierasottelussa Chelseaa vastaan pisteet jaettiin maalipaikkoihin nähden reilusti 1–1. Brightonilta sivussa ovat tärkeät Lewis Dunk ja Leandro Trossard.

Brighton on perustasoltaan laadukkaampi, mutta viikolla pelattu Chelsea-ottelu rasittaa hieman. Everton on kotiedun ja vieraiden rasitushaitan myötä marginaalinen ennakkosuosikki. Vakiossa isäntien kannatus on päälle 50 pinnan, joten Brightonin alipelattu vierasvoitto on merkeistä edullisin.

2 Southampton–Newcastle U (1)

Valioliiga: Southampton päätti pitkän voitottoman jakson kaadettuaan West Hamin vieraissa 3–2. Tasapeli olisi kuitenkin kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. Viikolla Soton piti pintansa Tottenhamia vastaan 1–1 päättyneessä kotiottelussa. Piste oli hyvä saavutus valtaosan alivoimalla pelanneelle Sotonille. Tottenhamia vastaan ulosajon kärsinyt Mohamed Salisu on pelikiellossa, samoin Kyle Walker-Peters.

Newcastle esiintyi maanantaina odotuksiin nähden hyvin tasattuaan pisteet Manchester Unitedia vastaan 1–1. Pistejakoa voi pitää myös maalipaikkoihin nähden oikeutettuna. Newcastle kärsii sekä loukkaantumisista että korona-altistumisista. Sivussa ovat todennäköisesti avauskokoonpanon pelaajista Callum Wilson, Allan Saint-Maxim, Ciaran Clark ja Joe Willock.

Southampton on joukkueista laadukkaampi. Vieraat välttyivät myöhäisviikon ottelulta Evertonia vastaan, mutta ottelusiirron aiheuttaneet poissaolot ovat merkittäviä. Soton on omista poissaoloistaan huolimatta lähes 60 prosentin suosikki. Kotivoitto on kerännyt vakiossa todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen. Selkeää ennakkosuosikkia sopii kuitenkin painottaa pienissä järjestelmissä varmana.

3 Brentford–Aston Villa (X2)

Valioliiga: Brentford joutui taipumaan tapaninpäivänä Brightonin vieraana 0–2-tappioon, vaikkei esiintynyt merkittävästi kotijoukkuetta heikommin. Viikolla tuli odotettu ja ansaittu 0–1-tappio kotikentällä Manchester Cityä vastaan. Brentford on kärsinyt poissaoloista ja sivussa jatkavat edelleen ykkösmaalivahti David Raya sekä useampi pitkäaikaispotilas.

Aston Villa kärsi kotikentällään ansaitun 1–3-tappioon Chelsealle. Aston Villan otteet ovat kohentuneet uuden valmennuksen alaisuudessa, ja esitykset ovat olleet hyviä etenkin otteluissa, joissa vastus on tullut kärkijoukkueiden ulkopuolelta. Villan kokoonpanotilanne on loukkaantumisten osalta siedettävä, mutta ykköstoppari Tyrone Mingsin pelikielto on pieni miinus.

Brentfordin otteet ovat taantuneet kauden edetessä, kun taas Villa on saanut pelinsä takaisin raiteilleen vaihdettuaan valmennusta. Viikkopelin rasitukselta välttyvä Villa on noin 40 prosentin vierassuosikki. Vakiossa kohde on tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

4 Leeds U–Burnley (X2)

Valioliiga: Leedsin tilanne on loukkaantumisten ja koronatapausten takia vaikea. Alla on suurinumeroiset tappiot Arsenalia ja Manchester Cityä vastaan ja useampi peruuntunut ottelu perätysten. Sivussa ovat edelleen loukkaantuneet avainpelaajat Kalvin Phillips, Liam Cooper, Patrick Bamford ja Rodrigo Moreno.

Burnley on sekin pinteessä ensimmäisellä putoajan paikalla. Torstaina kärsitty 1–3-tappio Manchester Unitedin vieraana oli melko tarkasti linjassa odotusten kanssa ja tappio ansaittu, vaikka ottelu olikin maalipaikkojen valossa hieman loppulukemiaan tasaväkisempi. Unitedia vastaan yllättäen puuttuneet Nick Pope, Jay Rodriguez ja Kevin Long ovat kaikki korona-altistumisten takia sivussa sunnuntaina.

Leeds kärsii poissaoloista, mutta terveenä oleva pelaajisto pääsee otteluun tuoreempana kuin vain kaksi päivää aiemmin pelannut Burnley. Kotivoitto toteutuu noin 46 prosentin todennäköisyydellä. Leeds on keräämässä vakiossa todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, joten vieraiden venyminen pisteille tarjoaa etua rasituksesta huolimatta.

5 Chelsea–Liverpool (2)

Valioliiga: Chelsea haki tapaninpäivänä ansaitun 3–1-vierasvoiton Aston Villasta. Viikolla peliesitys jäi kuitenkin selvästi odotuksista, kun pisteet tasattiin kotikentällä Brightonia vastaan 1–1. Pistejako oli myös maalipaikkoihin nähden perusteltu. Chelsealta vuoden ensimmäisestä ottelusta sivussa ovat Thiago Silva, Reece James, Ruben Loftus-Cheek sekä todennäköisesti myös Andreas Christensen.

Liverpool joutui tyytymään ennen joulua 2–2-tasapeliin Tottenhamin vieraana. Viikolla Liverpool kärsi kauden toisen tappionsa, kun vierasottelu Leicesteriä vastaan hävittiin 0–1. Maalipaikkojen valossa Liverpool olisi kuitenkin ansainnut voiton. Liverpoolilta potentiaalisista avauskokoonpanon pelaajista sivussa on pelikieltoa kärsivä Andrew Robertson sekä mahdollisesti myös Thiago Alcantara.

Chelsean palautuminen jää viikkokierrokselta päivää lyhyemmäksi, eivätkä viikkokierroksella ilmenneet uudet loukkaantumiset helpota tilannetta. Lepoetu ja ero perustasossa nostavat Liverpoolin noin 41 prosentin suosikiksi jopa Stamford Bridgellä. Vakiossa kohde on melko tarkasti oikein pelattu ja rastitus on syytä aloittaa ennakkosuosikki Liverpoolista.

6 West Bromwich–Cardiff C (1)

Championship: WBA kärsi maanantaina 0–1-tappion Derbyn vieraana, vaikka maalipaikkojen valossa sen vastaavat voittolukemat olisivat olleet oikeampi lopputulos. WBA on kärsinyt runsaasti vastaavanlaisia pistemenetyksiä, mutta pelivoimansa puolesta joukkue on jälleen noussut Bournemouthin edelle rankingissa toiseksi.

Cardiff kärsi torstaina 0–3-tappion Bournemouthin vieraana. Tappio oli lopulta melko selkeä, kun ensimmäisen puoliajan ulosajo vesitti siihen asti hyvin pelissä mukana olleen Cardiffin mahdollisuudet.

Tasoero on WBA:n hyväksi selkeä ja sen suosikkiasemaa lisää vieraiden lyhyt palautumisaika torstaina pelatun ottelun jäljiltä. Rasitukselta välttynyt WBA ansaitsee kotikentällään noin 73 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu suursuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

7 Birmingham–QPR (1)

Championship: Birmingham kärsi ennen joulua ruman 0–4-tappion Blackburnin vieraana ja esiintyi myös maalipaikkojen selvästi odotettua heikommin. Birmingham esiintyi alkukaudesta pitkään odotuksiin nähden laadukkaasti, mutta kauden edetessä suoritustaso on laskenut. Osasyy löytyy runsaista loukkaantumisista ja pelikielloista.

QPR joutui taipumaan maanantaina 0–1-tappioon kotikentällään Bournemouthia vastaan ja ansaitsi tappionsa myös maalipaikkojen valossa. Torstaina QPR sai käännettyä maalin tappioaseman 2–1-voitoksi Bristolin vieraana, mutta peliesitys oli kokonaisuutena odotettua vaatimattomampi.

Birmingham välttyi viikolla rasitukselta. QPR pelaa kolmannen ottelunsa viikon sisään, joten rasitustilassa on merkittävä ero. Isännät ansaitsevat noin 46 prosentin todennäköisyydellä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa Birminghamin kannatus on jäämässä selvästi alle todennäköisyytensä ja alipelattu Birmingham kuuluukin kierroksen runkomerkkeihin.

8 Blackburn–Huddersfield (1)

Championship: Blackburn venytti voittoputkensa jo kuuteen otteluun, kun viikkokierroksen kotiottelu Barnsleyta vastaan voitettiin 2–1. Blackburnin peliesitys oli odotetun vahva ja voitto maalipaikkojen valossa ansaittu.

Huddersfield onnistui kääntämään tapaninpäivän kotiottelun Blackpoolia vastaan 3–2-voitoksi, mutta hyötyi vieraiden ulosajosta. Suotuisa onni jatkui myös torstaina, kun Hudds haki 1–0-vierasvoiton Forestin kustannuksella kotijoukkueen paremmista maalipaikoista huolimatta.

Blackburn etenee kovassa tuloskunnossa, mutta voittoputkeen on mahtunut myös onnea. Ero perustasossa, lepo- ja kotietu tekevät isännistä noin 55 prosentin ennakkosuosikin. Vakiossa Blackburnin kannatus on odotetusti karannut selvästi yli todennäköisyytensä. Hyvien suosikkivarmojen ollessa kierroksella kortilla täytyy paremmista lähtökohdista otteluun pääsevään Blackburnia painottaa riveissä ylipelattunakin.

9 Atl. Madrid–Rayo Vallecano (1)

La Liga: Atleticon vaikeudet jatkuivat, kun rästiottelu Granadan vieraana hävittiin 1–2. Tappio oli maalipaikkoihin nähden ansaitsematon, kuten useat muutkin viime aikojen pistemenetykset. Atletico kärsii useista poissaoloista. Vuoden ensimmäisen ottelun väliin jättävät muun muassa Antoine Griezmann, Joao Felix ja Koke, jotka ovat kaikki koronan takia sivussa.

Rayo vankisti asemiaan eurosijoituksilla voitettuaan kotona Alavesin ansaitusti 2–0. Rayo on esiintynyt läpi syyskauden odotuksiin nähden laadukkaasti, mutta pelivoiman puolesta matkaa kuuden parhaan sakkiin on edelleen reilusti. Myös Rayo on raportoinut pitkästä listasta pelaajia, joiden osallistumista koronatestien tulokset voivat rajoittaa.

Ero perustasossa on Rayon hyvistä otteista huolimatta Atleticon eduksi selkeä. Poissaolot tarkentuvat lähempänä pelipäivää, mutta tällä haavaa poissaolot voivat vaikuttaa Rayoon isäntiä enemmän. Kotivoitto toteutuu noin 67 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa Atleticon kannatus on kohdillaan ja selkeä ennakkosuosikki merkitään varmaksi.

10 Elche–Granada (1X)

La Liga: Elche esiintyi melko odotetusti hävittyään ennen joulutaukoa Barcelonan vieraana 2–3. Elchen syyskausi on sujunut melko tarkasti odotusten mukaan, vaikka uusien hankintojen, kuten kärkimies Lucas Perezin, esitykset ovat olleet toistaiseksi vaatimattomia. Ykköstoppari Enzo Roco on vuoden ensimmäisestä ottelusta sivussa pelikieltoisena.

Granada nappasi toisen voiton peräkkäin, kun rästiottelu Atletico Madridia vastaan voitettiin vieraiden hallinnasta huolimatta 2–1. Uuden valmennustiimin alaisuudessa kauteen lähteneen Granadan alku oli vaikea, mutta otteet ovat kohentuneet syyskauden lähestyessä loppuaan.

Granada on joukkueista hieman laadukkaampi, mutta kotietu pitää Elchen niukkana 38 prosentin suosikkina. Vakiossa kotivoitto on jäämässä niukasti alipelatuksi, joten kohde merkitään ohutta etua tarjoavan Elchen kautta.

11 Betis–Celta (X2)

La Liga: Betisin vahvasti sujunut syyskausi päättyi 2–3-tappioon Athletic Bilbaon vieraana. Maalipaikkojen valossa tappio oli ansaitsematon. Betis on suoriutunut syyskaudesta odotettua paremmin ja pelannut hyvin, mutta sarjasijoitus kolmantena on silti yläkanttiin peliesityksiin nähden. Betisin avainpelaajiin lukeutuva Guido Rodriguez kärsii pelikieltoa. Useiden pelaajien kuten Nabil Fekirin osallistuminen on koronatestien takia epävarmaa.

Celta esiintyi ennen joulutaukoa laadukkaasti, kun kotiottelu Espanyolia vastaan voitettiin ansaitusti 3–1. Celtan otteissa on nähty syyskaudella tyypillistä ailahtelua, mutta kevätkaudella on aihetta odottaa nostetta joukkueen tämänhetkiseen sarjasijoitukseen. Myös Celta on raportoinut viikon aikana korontartunnoista ja altistumisista.

Kummankin kokoonpanossa on korona-altistumisten takia useita epävarmoja osallistujia. Lähtökohtaisesti tasoero on selvästi sarjataulukon osoittamaa pienempi. Betis on kotikentällään vain hieman alle 50 prosentin suosikki. Vakiossa Betis on kerännyt lähes 70 prosentin kannatuksen, joten kotivoitto on syytä asettaa ohituskaistalle.

12 Alaves–Real Sociedad (1X)

La Liga: Alaves kärsi ennen joulua rästipelissä räikeän 2–5-tappion Villarrealin vieraana. Joulutauon aikana huhut päävalmentajan vaihtumisesta saivat konkretiaa, kun Alaves ilmoitti erottavansa Javi Callejan. Tilalle nimitettiin välittömästi Jose Luis Mendilibar, joka muistetaan viime vuosilta Eibarin peräsimestä.

Real Sociedad hävisi sekin viimeksi Villarrealille kotikentällä 1–3, mutta joutui pelaamaan lähes koko toisen jakson alivoimalla. Ulosajon Villarrealia vastaan kärsinyt avainpelaaja Mikel Oyarzabal on sunnuntaina pelikiellossa. Viikon aikana Real Sociedad on tiedottanut useista koronatapauksista joukkueen keskuudessa ja monen pelaajan osallistuminen Alaves-otteluun on epävarmaa.

Alavesin lähtökohdat otteluun ovat vieraiden koronahuolien takia paremmat. Joukkueiden välinen tasoero on selkeä ja Real Sociedad säilyy hieman yli 40 prosentin suosikkina runsaista poissaoloista kärsivänäkin. Vakiossa vieraiden kannatus on selvästi todennäköisyyttään korkeammalla. Pelivalinta kohdistuu Alavesin yllätykseen uuden valmennuksen voimin.

13 Mallorca–Barcelona (12)

La Liga: Mallorca kärsi ennen joulutaukoa ruman 1–4-tappion Granadan vieraana, vaikka peli eteni selvästi loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä. Kokonaisuutena Mallorcan syyskausi on sujunut odotuksiin nähden kelvollisesti ja paikka löytyy myös rankingissa todennäköisimpien putoajakandidaattien edeltä.

Barcelona joutui tyytymään 1–1-tasapeliin Sevillan vieraana, vaikka olisi ansainnut maalipaikkojen valossa voittaa. Barcelonan pelilliset otteet ovat jääneet alle odotusten, eikä Xavinkaan valmennustiimin alaisuudessa ole nähty merkittävää muutosta alkukauden suoritustasoon. Viime aikoina myös poissaolot ovat vaivanneet Barcelonaa ja viikolla joukkueen keskuudessa todettiin useita koronatapauksia. Sivussa vuoden ensimmäisestä ottelusta ovat pelikieltojen takia Sergio Busquets, Pablo Gavi sekä liuta loukkaantumisista tai koronasta kärsiviä pelaajia.

Mallorca on ollut kotikentällään vahva, mutta altavastaajan asema on silti tarjolla Barcelonan asettuessa vastaan. Barcelona kärsii poissaoloista, mutta ero perustasossa on selvä ja noin 52 prosentin vierassuosikkiasema perusteltu. Vakiossa vieraat ovat keränneet 60 prosentin kannatuksen, joten edullisimmat merkit löytyvät isäntien menestyksestä.