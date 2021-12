Vakio: Liverpool niukka suosikki Valioliigan kärkiottelussa

Vakion kohteet on syytä tarkistaa viime hetkellä mahdollisten ottelusiirtojen varalta.

1 Everton–Brighton (X2)

Valioliiga: Everton esiintyi heikosti 1–1-tasapelissä Chelseaa vastaan, vaikka saikin puristettua ennakkosuosikilta pisteen. Brighton nappasi ensimmäisen voittonsa sitten syyskuun voitettuaan kotiottelu Brenntfordia vastaan tasaisista pelitapahtumista huolimatta 2–0. Evertonin palautuminen jää viikkokierroksen jäljiltä lyhyemmäksi. Brighton on joukkueista perustasoltaan laadukkaampi, mutta kotietu pitää Evertonin niukkana suosikkina.

2 Southampton–Newcastle U (1)

Valioliiga: Southampton päätti pitkän voitottoman jakson kaadettuaan West Hamin vieraissa 3–2. Tasapeli olisi kuitenkin kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. Newcastle esiintyi maanantaina odotuksiin nähden hyvin tasattuaan pisteet Manchester Unitedia vastaan 1–1. Southampton on joukkueista laadukkaampi ja pääsee otteluun paremmin palautuneena. Lepoetua nauttivan Sotonin voitto toteutuu lähes 60 prosentin todennäköisyydellä.

3 Brentford–Aston Villa (X2)

Valioliiga: Brentford joutui taipumaan Brightonin vieraana 0–2-tappioon, vaikkei esiintynyt maalipaikkojen valossa merkittävästi kotijoukkuetta heikommin. Aston Villa kärsi kotikentällä ansaitun 1–3-tappioon Chelsealle. Brentfordin otteet ovat taantuneet kauden edetessä. Villa on esiintynyt uuden valmennuksen alaisuudessa odotuksiin nähden hyvin. Viikkopelin rasitukselta välttyvä Villa on niukka vierassuosikki.

4 Leeds U–Burnley (12)

Valioliiga: Leedsin tilanne on loukkaantumisten ja koronatapausten takia vaikea. Alla on suurinumeroiset tappiot Arsenalia ja Manchester Cityä vastaan. Myös Burnley on pinteessä ensimmäisellä putoajan paikalla. Viimeksi joukkue tasasi pisteet kotona West Hamia vastaan 0–0. Leeds kärsii poissaoloista, mutta terveenä oleva pelaajisto pääsee otteluun tuoreempana kuin vain kaksi päivää aiemmin pelannut Burnley. Kotivoitto toteutuu hieman alle 50 prosentin todennäköisyydellä.

5 Chelsea–Liverpool (2)

Valioliiga: Chelsea haki ansaitun 3–1-vierasvoiton Aston Villasta. Liverpool joutui tyytymään ennen joulua 2–2-tasapeliin Tottenhamin vieraana. Kummallakin on ollut omat huolensa poissaolojen kanssa, mutta vuoden ensimmäiseen otteluun ennakoidaan kummallekin vahvaa avausta. Chelsean palautuminen jää viikkokierrokselta päivää lyhyemmäksi. Lepoetu ja ero perustasossa nostavat Liverpoolin optimikokoonpanollaan marginaaliseksi suosikiksi jopa Stamford Bridgellä.

6 West Bromwich–Cardiff C (1)

Championship: WBA kärsi maanantaina 0–1-tappion Derbyn vieraana, vaikka maalipaikkojen valossa vastaavat voittolukemat olisivat olleet oikeampi skenaario. Cardiffin edellinen ottelu on useamman viikon takainen 2–2-tasapeli Birminghamin vieraana, jossa se esiintyi hieman odotettua paremmin. Selvästi laadukkaampi WBA välttyy viikkopeliltä ja on noin 67 prosentin suosikkiaseman.

7 Birmingham–QPR (1)

Championship: Birmingham kärsi ennen joulua ruman 0–4-tappion Blackburnin vieraana ja esiintyi selvästi odotettua heikommin. QPR joutui taipumaan maanantaina 0–1-tappioon kotikentällä Bournemouthia vastaan ja ansaitsi tappionsa myös maalipaikkojen valossa. Birminghamin viikkopeli jää väliin, kun taas QPR pelaa jälleen torstaina. Kotijoukkue on noin 46 prosentin suosikki.

8 Blackburn–Huddersfield (1)

Championship: Blackburn pääsi pitkän joulutauon viettoon voitettuaan kotiottelun Birminghamia vastaan vakuuttavasti 4–0. Huddersfield onnistui kääntämään tapaninpäivän kotiottelunsa Blackpoolia vastaan 3–2-voitoksi, mutta hyötyi vieraiden ulosajosta. Blackburn on kovassa tuloskunnossa, mutta voittoputkeen on mahtunut myös onnea. Ero perustasossa sekä lepo- ja kotietu tekevät isännistä noin 55 prosentin ennakkosuosikin.

9 Atl. Madrid–Rayo Vallecano (1)

La Liga: Atleticon vaikeudet jatkuivat, kun rästiottelu Granadan vieraana hävittiin 1–2. Tappio oli maalipaikkoihin nähden ansaitsematon, kuten useat muutkin viime aikojen pistemenetykset. Rayo vankisti asemiaan eurosijoilla voitettuaan kotona Alavesin ansaitusti 2–0. Joulutauko on tuonut helpotusta Atleticon loukkaantumistilanteeseen. Ero perustasossa on Rayon hyvistä otteista huolimatta Atleticon eduksi selkeä. Kotivoitto toteutuu noin 65 prosentin todennäköisyydellä.

10 Elche–Granada (12)

La Liga: Elche esiintyi melko odotetusti hävittyään ennen joulutaukoa Barcelonan vieraana 2–3. Granada nappasi toisen peräkkäisen voiton voitettuaan rästiottelun Atletico Madridia vastaan vieraiden hallinnasta huolimatta 2–1. Granada on joukkueista hieman laadukkaampi, mutta kotietu pitää Elchen niukkana 39 prosentin suosikkina.

11 Betis–Celta (X2)

La Liga: Betisin vahvasti sujunut syyskausi päättyi 2–3-tappioon Bilbaon vieraana. Maalipaikkojen valossa tappio oli ansaitsematon. Celta esiintyi ennen joulutaukoa laadukkaasti voitettuaan kotiottelun Espanyolia vastaan ansaitusti 3–1. Betis on ollut hyvä, mutta tuloksiin on mahtunut myös onnea. Tasoero on selvästi sarjataulukon osoittamaa pienempi. Betis on kotikentällään hieman alle 50 prosentin suosikki.

12 Alaves–Real Sociedad (12)

La Liga: Alaves kärsi rästipelissä räikeän 2–5-tappion Villarrealin vieraana. Myös Real Sociedad hävisi Villarrealille kotikentällä 1–3, mutta joutui pelaamaan lähes koko toisen jakson alivoimalla. Ulosajon Villarrealia vastaan kärsinyt avainpelaaja Mikel Oyarzabal on pelikiellossa, mutta selkeä tasoero pitää Real Sociedadin silti noin 46 prosentin suosikkina.

13 Mallorca–Barcelona (2)

La Liga: Mallorca kärsi ennen joulutaukoa ruman 1–4-tappion Granadan vieraana, vaikka peli eteni selvästi loppulukemia tasaväkisemmissä merkeissä. Barcelona joutui tyytymään 1–1-tasapeliin Sevillan vieraana, vaikka olisi ansainnut maalipaikkojen valossa voiton. Barcelona kärsii poissaoloista, mutta ero perustasossa on selvä ja 55 prosentin vierassuosikkiasema perusteltu.