Vakio: Manchester City ja Fulham eivät kaipaa vaihtomerkkejä

Vakion kohteet on syytä tarkistaa viime hetkellä mahdollisten kohdemuutosten takia.

1 Manchester C–Leicester (1)

Valioliiga: Cityn vakuuttavat otteet saivat jatkoa, kun vierasottelu Newcastlea vastaan voitettiin 4–0. Leicester sai voitottoman jaksonsa päätökseen ennen otteluperuutuksia, kun sekin löylytti kotikentällään Newcastlea 4–0. Cityn pelivoima on omassa luokassaan. Leicesterin otteet eivät ole yltäneet enää top-6 joukkueiden tasolle. City on kotona noin 85 prosentin suursuosikki.

2 Norwich C–Arsenal (2)

Valioliiga: Norwichin peliesitys jäi odotuksista, kun kotiottelu Aston Villaa vastaan hävittiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–2. Arsenal jatkoi voitokkaana, kun vierasottelu pahoista poissaoloista kärsinyttä Leedsiä vastaan voitettiin 4–1. Ero perustasossa menee Arsenalin eduksi selvällä marginaalilla ja hieman yli 60 prosentin suosikkiasema vieraskentälläkin on perusteltu.

3 West Ham–Southampton (12)

Valioliiga: West Hamin vaisut otteet jatkuivat, kun paikallispeli Arsenalia vastaan hävittiin ansaitusti 0–2. Southampton onnistui tasaamaan pisteet Palacen vieraana 2–2, vaikka jäi maalipaikkojen valossa alakynteen. West Ham on joukkueista laadukkaampi, mutta kärsinyt puolustuspään loukkaantumisista. Hammers on todennäköisistä poissaoloistaan huolimatta noin 50 prosentin ennakkosuosikki.

4 Tottenham–Crystal P (1)

Valioliiga: Tottenham palasi peruttujen otteluiden jälkeen tositoimiin, kun kotiottelussa Liverpoolia pisteet tasattiin vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen 2–2. Palace tasasi pisteet kotona Southamptonia vastaan niin ikään 2–2, mutta olisi ansainnut maalipaikkojen valossa niukan voiton. Tottenham on joukkueista laadukkaampi, vaikka Palace kykeneekin nykykunnossaan haastamaan isännät. Kotivoitto toteutuu hieman useammin kuin kerran kahdesta.

5 Burnley–Everton (1X)

Valioliiga: Burnleyn esitys kotona West Hamia vastaan oli odotuksiin nähden hyvä, kun pisteet jaettiin tasaisten pelitapahtumien päätteeksi 0–0. Everton sai pisteen Chelsean vieraana 1–1 päättyneessä ottelussa, vaikka olisi maalipaikkojen valossa ansainnut selkeän tappion. Everton on niukasti laadukkaampi, mutta kärsinyt poissaoloista. Burnley on kotikentällään niukka 40 prosentin suosikki.

6 Aston Villa–Chelsea (12)

Valioliiga: Villan hyvät otteet uuden valmennuksen alaisuudessa saivat jatkoa, kun vierasottelu Norwichia vastaan voitettiin maalipaikkoihin nähden ansaitusti 2–0. Chelsea joutui tyytymään pistejakoon toisessa perättäisessä ottelussaan jäätyään sunnuntaina Wolvesin vieraana maalittomaan tasapeliin. Chelsean kokoonpanohuolet ovat ennakkoon isäntiä haastavammat, mutta ero perustasossa nostaa Chelsean silti selkeäksi 55 prosentin suosikiksi.

7 Brighton–Brentford (1)

Valioliiga: Brighton kärsi tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1-tappion kotona Wolvesia vastaan. Brentford nappasi puolestaan tärkeän 2–1-voiton kotikentällä Watfordia vastaan kahdella loppuhetkien maalillaan. Brighton on tarponut voitoitta syyskuun lopulta asti, vaikka peliesitykset olisivat oikeuttaneet parempiin tuloksiin. Ero perustasossa on Brightonin eduksi selkeä ja noin kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema kotikentällä perusteltu.

8 Hull–Blackburn (X2)

Championship: Hull kärsi ansaitun 1–2-tappion Forestin vieraana. Blackburn on voittanut viidesti peräkkäin ja myös oma maali on säilynyt näissä koskemattomana. Viimeksi kaatui kotona Birmingham 4–0. Kumpikin joukkue on esiintynyt viime aikoina odotuksiin nähden hyvin, mutta Blackburn on selvästi isäntiä laadukkaampi ja vierassuosikkiasema perusteltu.

9 Millwall–Swansea (12)

Championship: Millwall joutui taipumaan Peterborough’n vieraana toisella puoliajalla maalin johtoasemasta 1–2-tappioon. Tappiota voi pitää maalipaikkoihin nähden oikeana tulok<HH>sena. Swansea kärsi ruman, mutta ansaitun 1–4-tappion kotikentällä Nottingham Forestia vastaan. Millwall on joukkueista niukasti laadukkaampi ja suosikkiasema on kotikentällä noin 44 prosenttia.

10 Preston–Sheffield U (2)

Championship: Preston voitti kotona Barnsleyn maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–0. Sheffield kaatoi maanantaina vieraissa Fulhamin 1–0 ja otti neljännen peräkkäisen voittonsa. Edellisessä ottelussa kaatui vieraissa Cardiff ansaitusti 3–2. Ero perus<HH>tasossa menee Sheffieldin eduksi selvällä marginaalilla ja sen niukka vierassuosikkiasema on perusteltu.

11 Fulham–Birmingham (1)

Championship: Fulham on kärsinyt viime aikoina pistemenetyksiä, vaikkei ole esiintynyt odotuksiin nähden heikosti. Viimeksi Lutonin vieraana 1–1-tasapelissä joukkue olisi ansainnut enemmän. Birmingham kärsi ruman 0–4-tappion Blackburnin vieraana ja myös peliesitys oikeutti selvään tappioon. Tasoero on Fulhamin hyväksi merkittävä ja kotivoitto toteutuu noin 71 prosentin todennäköisyydellä.

12 Huddersfield–Blackpool (1X)

Championship: Hudds haki täydet pisteet Bristolin vieraana 3–2-voitolla, vaikka pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Blackpool sai puolestaan pitkän voitottoman jaksonsa päätökseen, kun Peterborough kaatui kotona tärkeässä ottelussa 3–1. Myös peliesitys oikeutti selvään voittoon. Huddersfield on joukkueista laadukkaampi ja kotikentällään noin 49 prosentin suosikki.

13 Middlesbrough–Nottingham (1)

Championship: Boro esiintyi laadukkaasti voitettuaan kotona Bournemouthin maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–0. Forest nappasi jo kolmannen perättäisen voittonsa, kun kotiottelu Hullia vastaan päättyi 2–1. Peliesitys oli linjassa odotusten kanssa ja niukka voitto ansaittu. Boro on joukkueista laadukkaampi, vaikka Forest on kirinyt jo pisteissä ohi. Kotivoitto toteutuu noin 49 prosentin todennäköisyydellä.