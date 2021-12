Zlatan tapasi paavin – fanit sivalsivat heti hervottomilla kommenteilla

Zlatan Ibrahimovic tapasi paavi Franciscuksen ja antoi tälle lahjoja.

Ruotsalainen jalkapallon supertähti Zlatan Ibrahimovic tapasi paavi Franciscuksen Vatikaanissa tiistaiaamuna.

Pelaaja julkaisi Instagramissa yhteiskuvan, jonka yhteydessä hän kertoi tapaamisesta.

Ibrahimovic antoi paaville lahjaksi uuden kirjansa Adrenalina sekä edustamansa seuran Milanin pelipaidan, jossa oli hänen pelinumeronsa eli 11.

– Pidätkö Milanista? Tämän kanssa teen taikoja kentällä, Zlatan sanoi paaville La Gazzetta dello Sportin mukaan antaessaan paitansa.

Zlatan, 40, tunnetaan paitsi häikäisevistä jalkapallotaidoistaan myös häpeilemättömästä egostaan. Hän on puhunut joskus itsestään ”jumalana”.

Hänen ja paavin tapaaminen kirvoittikin faneilta huumorisävytteisiä kommentteja sosiaaliseen mediaan.

– Paavi vihdoinkin tapaa jumalan, jotkut kirjoittivat Ibrahimovicin julkaiseman kuvan viereiseen kommenttikenttään.

– Joku voisi sanoa, että paavi pääsi tunnustamaan syntinsä, eräs kommentoi.

– Päivä, jona Zlatan siunasi paavin, yksi heitti.

Tapaamisesta väänsi vitsiä myös amerikkalainen ESPN, joka kirjoitti yhteiskuvan yhteyteen tekstin: ”Zlatan tapasi fanin.”

Zlatanin Instagram-tilillä julkaistu kuva oli kerännyt torstaina puoleen päivään mennessä yli kaksi miljoonaa tykkäystä.

Ibrahimovic on pelannut tällä kaudella Milanissa kymmenen sarjaottelua ja tehnyt niissä yhteensä seitsemän maalia. Milan on mukana Serie A:n tiukassa kärkitaistelussa Interin, Atalantan ja Napolin kanssa.

Se pelaa seuraavaksi sunnuntaina kotonaan Napolia vastaan.