Vakio: Valioliigan kohteet eivät kaipaa vaihtomerkkejä

Tärpit rivin arvoa nostaviin ohipeleihin löytyvät tällä vakiokierroksella Championshipin otteluista.

1 Norwich C–Manchester U (2)

Valioliiga: Norwich otteet ovat kohentuneet Dean Smithin alaisuudessa. Sunnuntain 0–3-tappio Tottenhamin vieraana oli maalipaikkojen valossa loppulukemia tasaväkisempi ottelu. Norwichilta sivussa ovat pitkäaikaispotilaiden lisäksi Milot Rashica sekä Unitedista lainalla oleva Brandon Williams, joka ei saa pelata emoseuraansa vastaan.

Manchester United otti sunnuntaina ensimmäisen voittonsa Ralf Rangnickin alaisuudessa, kun kotiottelu Crystal Palacea vastaan voitettiin 1–0. Peliesitys ei yltänyt vielä vedonlyöntimarkkinan korkeiden odotusten tasolle, mutta nähtävissä oli positiiviselta vaikuttavia pelillisiä muutoksia Unitedin aiempiin otteluihin nähden. Viikolla Mestarien liigassa United tasasi pisteet Young Boysin kanssa 1–1 ja ottelussa vastuuta saivat vähemmälle peliajalle jääneet pelaajat. Sivussa Unitedilta ovat yhtä loukkaantumisista kärsivät Raphael Varane, Anthony Martial ja Edinson Cavani.

Norwichin kohentuneista otteista huolimatta ero perustasossa nostaa United vieraissakin noin 65 prosentin suosikiksi. Vieraiden kannatus on vakiossa hieman todennäköisyyttään korkeammalla, mutta suursuosikki United säilyy riveissä varmana niukasti ylipelattunakin.

2 Chelsea–Leeds U (1)

Valioliiga: Chelsea kärsi vasta kauden toisen tappion, kun vierasottelu West Hamia vastaan hävittiin 2–3. Chelsean peliesitys ei yltänyt aivan odotetulle tasolle, mutta joukkue olisi siitä huolimatta ansainnut pisteen. Viikolla Mestarien liigassa Chelsea pelasi 3–3-vierastasapelin Zenitin kanssa. Ottelun panoksettomuus näkyi Chelsean kokoonpanossa kierrätyksenä. Kierrätykseen on aihetta myös loukkaantumisten takia, sillä sivussa ovat N’Golo Kante, Ben Chilwell, Mateo Kovacic sekä mahdollisesti myös Jorginho.

Leedsin odotuksiin nähden vaisut otteet saivat jatkoa sen tasattua pisteet kotona Brentfordia vastaan 2–2. Pistejakoa voi pitää myös maalipaikkoihin nähden perusteltuna. Piste ottelusta jäi laihaksi lohduksi, sillä ottelussa loukkaantuivat Liam Cooper, Kalvin Phillips, Rodrigo Moreno sekä vastikään loukkaantumisesta jo toipunut Patrick Bamford. Nelikko on sivussa lauantaina Chelseaa vastaan ja mahdollisesti myös koko joulukuun tiiviin ottelutahdin ajan.

Tasoero on Chelsean hyväksi merkittävä ja loukkaantumistilanne menee myös Chelsean eduksi. Kotivoitto toteutuu noin 80 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoitto on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja oikein pelattu suursuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

3 Liverpool–Aston Villa (1)

Valioliiga: Liverpoolin vahvat otteet jatkuivat lauantaina Wolvesin vieraana, vaikka 1–0-voiton tuonutta ratkaisumaalia saatiin odottaa aina lisäajalle asti. Maalipaikkojen valossa Liverpool olisi ansainnut useamman maalin voiton. Viikolla Liverpool haki 2–1-vierasvoiton Milanista Mestarien liigassa, vaikka avauskokoonpanoa kierrätettiin runsaasti. Sivussa Liverpoolilta ovat edelleen Roberto Firmino, Harvey Elliot ja Curtis Jones.

Aston Villa kaatoi viimeksi kotikentällä Leicesterin 2–1. Voitto oli maalipaikkoihin nähden ansaittu ja myös peliesitys laadukas. Myös edeltävissä Steven Gerrardin alaisuudessa pelatuissa kolmessa ottelussa esitykset ovat olleet vahvoja. Loukkaantumistilanne on niin ikään kelvollinen, sillä sivussa ovat ainoastaan Leon Bailey ja Bertrand Traore.

Liverpoolin Mestarien liigan ottelusta on syytä laskea ainoastaan marginaalinen rasitushaitta. Steven Gerrardin paluu Anfieldille vierasjoukkueen managerina on mielenkiintoinen kuriositeetti, mutta ei auta selkeän tasoeron edessä. Liverpool on noin 81 prosentin suosikki ja jopa niukasti alipelattu kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

4 Arsenal–Southampton (1)

Valioliiga: Arsenal kärsi maanantai-iltana 1–2-tappion Evertonin vieraana. Tasapeli olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin, mutta peliesitys jäi jälkeen Arsenalin ennakkosuosikkiaseman mukaisista odotuksista. Arsenalin kokoonpanossa on pitkäaikaispotilaiden lisäksi muutama epävarma tapaus, kun Evertonia vastaan sivussa olleen Emil-Smith Rowen pelikunto varmistuu lähempänä ottelua, kuten myös Gabriel Martinellin.

Southampton tasasi pisteet toisessa perättäisessä ottelussa, kun kotipeli Brightonia vastaan päättyi pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. Sotonin kokoonpanotilanne on lauantaina kaukana optimaalisesta, sillä sivussa ovat pelikieltoiset Mohamed Salisu ja Oriol Romeu. Lisäksi sivussa ovat loukkaantuneet maalivahdit Alex McCarthy ja varamies Fraser Foster. Kaksikon tilalle jouduttiin hälyttämään kokenut Willy Caballero tammikuun alkuun asti ulottuvalla sopimuksella. Myös kärkimies Che Adamsin pelikunto on kysymysmerkki.

Arsenal on joukkueista laadukkaampi, vaikka viimeisimmissä otteluissa peliesitykset ovat jääneet jälleen odotuksista. Soton on pelannut selvästi tuloksiaan paremmin. Kolmen tärkeimmän puolustuspään pelaajan poissaolot tekevät Sotonista selvästi normaalia haavoittuvaisemman. Arsenal palaa voittokantaan noin 58 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoitto on vakiossa hieman ylipelattu, mutta mahdollisuus sille, että vieraiden poissaolot realisoituvat vielä odotettua räikeämmin antaa syyn painottaa Arsenalia riveissä varmana.

5 Luton–Fulham (X2)

Championship: Lähiaikoina epäonnisia pistemenetyksiä kärsinyt Luton palasi voittokantaan tyylillä, kun vierasottelu Blackpoolia vastaan voitettiin 3–0. Selkeä voitto oli maalipaikkoihin nähden ansaittu, vaikka Luton puolustus päästikin Blackpoolin useamman kerran laadukkaille maalipaikoille.

Epäonnisena voidaan pitää myös Fulhamin jäämistä 1–1-tasapeliin kärkiottelussa Bournemouthia vastaan, sillä Fulham loi ottelussa maaliodottamaa lähes kolmen maalin edestä vieraiden yhden maalin odottamaa vastaan. Eroa sarjataulukossa on Fulhamin eduksi yksi piste, vaikka suoritustasonsa puolesta Fulham on sarjassa aivan omaa luokkaansa.

Fulhamilta on nähty viime aikoina vieraskentillä vaatimattomampiakin esityksiä, kuten edellisessä vierasottelussa Prestonia vastaan, jossa se oli toisella jaksolla pahoissa ongelmissa. Ero perustasossa nostaa Fulhamin silti vieraskentällä noin 47 prosentin suosikiksi. Vakiossa vieraiden kannatus on noussut hieman todennäköisyyttään korkeammaksi ja suosikki on syytä varmistaa alipelatuksi jääneen Lutonin yllätyksellä.

6 Bournemouth–Blackburn (1)

Championship: Bournemouth tasasi pisteet tärkeässä kärkikamppailussa Fulhamin vieraana 1–1. Maalipaikkojen valossa Bournemouth jäi kuitenkin selvästi jälkeen ja olisi ansainnut hävitä. Neljä perättäistä ottelua ilman voittoa pelanneelle Bournemouthille pistemenetyksiä on sopinutkin odottaa, sillä syksyllä joukkue ylisuoritti rajusti peliesityksiinsä nähden.

Blackburn voitti viimeksi kotona Prestonin 1–0, mutta pistejako olisi kuvannut niukasti laadukkaita maalipaikkoja sisältänyttä ottelua kotivoittoa tarkemmin. Blackburn on pelannut viisi viime otteluaan tappioitta ja voittanut näistä neljä. Sarjasijoitus neljäntenä ei kuitenkaan kuvaa suoritustasoa, joka löytyy selvästi lähempää keskikastia.

Bournemouth on kerännyt pisteitä peliesitystensä oikeuttamaa määrää runsaammin, mutta kotietu ja ero perustasossa nostavat sen Blackburnia vastaan noin 61 prosentin ennakkosuosikiksi. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on jäänyt selvästi todennäköisyyttään maltillisemmaksi ja Bournemouth kuuluu kierroksen edullisimpiin pelivalintoihin.

7 West Bromwich–Reading FC (1)

Championship: WBA palasi kuukauden tauon jälkeen voittokantaan voitettuaan vierasottelun Coventrya vastaan niukasti 2–1. WBA:n esitykset ovat heikentyneet kauden edetessä, mutta lähiaikojen voitottomaan jaksoon mahtui myös epäonnea. Keskikentän tärkeä Jake Livermore palaa lauantaina pitkästä pelikiellosta WBA:n vahvuuteen.

Reading joutui viime kierroksella hallinnastaan huolimatta tyytymään 1–1-tasapeliin kotikentällä Hullia vastaan. Loukkaantumiset ovat koetelleen Readingia pahasti kuluvan kauden aikana, eikä talousrikkomuksista tuomittu kuuden pisteen vähennys tilannetta helpota.

Ero perustasossa on WBA:n hyväksi merkittävä ja sen suosikkiasema kotikentällä noin 74 prosenttia. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja suursuosikki kuuluu oikein pelattuna kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

8 Stoke–Middlesbrough (X2)

Championship: Stoke onnistui hakemaan 2–0-voiton vieraskentältä QPR:stä, vaikka jäi maalipaikkojen valossa heikommaksi osapuoleksi. Stoken suoritustaso on ollut myös isossa kuvassa hieman laskusuunnassa viimeisen kuukauden aikana.

Boro voitti kotikentällä Swansean 1–0, vaikka pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Kaksi perättäistä voittoa antaa itseluottamusta, sillä Boro ehti rämpiä pitkään voitoitta, vaikka peliesitykset olivat usein heikoista tuloksista huolimatta laadukkaita.

Kumpikin joukkue taistelee paikasta kuuden parhaan joukkoon. Stoke on niukasti rankingissa edellä, mutta suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta maltilliseen 43 prosenttiin. Kotivoiton kannatus on niukasti koholla, joten luotetaan kohteessa paremmassa vireessä olevan Boron menestykseen.

9 Swansea–Nottingham (1)

Championship: Swansea kärsi toisen perättäisen tappion hävittyään Boron vieraana tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–1. Swansea on petrannut peliään merkittävästi siitä, mitä se oli heikoimmillaan ensimmäisen viiden kierroksen jälkeen. Parhaillaan Swansea kuuluu pelivoimansa puolesta tasaiseen ylemmän keskikastin ryhmään.

Forest palasi kolmen perättäisen tasapelin jälkeen voittokantaan, voitettuaan kotiottelun Peterborough’ta vastaan maalipaikkoihin nähden ansaitusti 1–0. Forest on suorittanut jo pidemmän aikaa tasaisesti. Pelaajamateriaalissa riittäisi kenties parempaankin, mutta toistaiseksi sen ulosmittaaminen ei ole onnistunut.

Joukkueet ovat pelivoimaltaan hyvin lähellä toisiaan, eikä merkittävää tasoeroa löydy suuntaan taikka toiseen. Kotietu nostaa Swansean vähämaaliselta vaikuttavassa kamppailussa niukkaan 42 prosentin suosikkiasemaan. Vakiossa Swansea on jäämässä hieman alipelatuksi, joten luotetaan tässäkin kohtaa kotietuun ja merkataan niukasti edullinen kotivoitto varmaksi.

10 Derby–Blackpool FC (12)

Championship: Derbyn tilanne sarjan hännillä heikkeni entisestään, kun vierasottelu Bristolia vastaan hävittiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–1. Derbyn pistevähennys talousrikkomuksista pitää sen tiukasti sarjajumbona ja Wayne Rooneyn kipparoiman ryhmän tilanne näyttää kaikin puolin toivottomalta.

Blackpool joutui taipumaan kotikentällä 0–3-tappioon Lutonia vastaan. Tappio oli ansaittu, vaikka Blackpool onnistui itsekin luomaan laadukkaita maalipaikkoja. Blackpoolin edellinen voitto on lokakuun lopulta, mutta silti sarjasijoitus on yläkanttiin suoritustasoon nähden.

Derbyn tilanteesta kertoo paljon se, että jopa Blackpool on niukasti sen edellä rankingissa, vaikka joukkue on ylisuorittanut rajusti peliesityksiinsä nähden. Kotietu pitää Derbyn niukkana 41 prosentin suosikkina. Ympäripyöreä kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

11 Peterborough–Millwall (1X)

Championship: Peterborough kärsi viimeksi 0–1-tappion Forestin vieraana. Niukka tappio oli maalipaikkoihin nähden ansaittu ja peliesitys tarkasti linjassa odotusten kanssa. Peterborough on sarjan vaatimattomin kokonaisuus, mutta pitkän voitottoman jakso aikana sen pelivoima on noussut, sillä esitykset itseä selvästi laadukkaampia vastustajia vastaan ovat usein olleet odotettua parempia.

Millwallin peliesitys kotikentällä Birminghamia vastaan oli selvästi odotettua laadukkaampi ja selkeä 3–1-voitto ansaittu. Millwall on yksi sarjan tasaisimmista suorittajista ja luo keskimäärin yhtä paljon hyökkäysuhkaa kuin vastustajat sitä vastaan.

Ero perustasossa menee Millwallin eduksi selvällä marginaalilla. Kotietu tasoittaa kuitenkin puntteja Peterborough’n suuntaan. Millwall ansaitsee vieraissa vain niukan 38 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa vieraiden kannatus on karannut päälle 50 pinnan, joka on liikaa. Pelivalinta kohdistuu Peterborough’hin, jonka kelvollisten otteiden on aika realisoitua kotikentällä!

12 Birmingham–Cardiff C (X2)

Championship: Poissaoloista kärsinyt Birmingham jäi pahasti alakynteen 1–3-tappioon päättyneessä vierasottelussa Millwallia vastaan. Sivussa jatkavat edelleen pelikieltojensa viimeistä peliä kärsivä keksikentän kaksikko Gary Gardner ja Ryan Woods.

Cardiff joutui puolestaan taipumaan kotikentällä 2–3-tappioon Sheffieldiä vastaan ja myös sen peliesitys oli selvästi odotettua vaatimattomampi. Marraskuun lopulla valmentajaa vaihtaneen Cardiffin otteet eivät ole merkittävästi parantuneet Mick McCarthyn alaisuudessa.

Birmingham on joukkueista hieman korkeammin rankattu, mutta poissaolot syövät edelleen iskukykyä. Kotivoitto toteutuu noin 43 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoiton kannatus on vakiossa hieman todennäköisyyttään korkeammalla ja merkeistä edullisin on Cardiffin venyminen vierasvoittoon.

13 Hull–Bristol C (X2)

Championship: Ennen edeltävää kierrosta neljästi peräkkäin voittanut Hull tasasi pisteet Readingin vieraana 1–1. Niukka tappiokaan ei olisi ollut pelitapahtumiin nähden vääryys. Hullin suoritustaso on viime viikkojen kovasta tuloskunnosta huolimatta säilynyt melko tasaisena ja tuloksissa mukana on ollut myös hyvää onnea.

Bristol palasi voittokantaan, kun kotiottelu Derbya vastaan voitettiin maalipaikkoihinkin nähden ansaitusti 1–0. Peliesitys oli linjassa Bristolin suosikkiasemaa ennakoiden odotusten kanssa. Isossa kuvassa Bristol on edelleen selvästi sarjasijoitustaan vaatimattomampi joukkue.

Hull on noussut kauden edetessä rankigissakin vieraaksi saapuvan Bristolin edelle. Tasoero ei ole suuri, mutta riittää tekemään Hullista kotikentällään noin 49 prosentin ennakkosuosikin. Kotivoitto on vakiossa viitisen pinnaa ylipelattu, joten kohteen paras etu löytyy Bristolin menetyksestä.