Eurofutistuomio: Lionel Messiä ei näkynyt bileiden jälkeen – poissaolon syy oli todellinen klassikko

Janne Oivio

Tähti

Greuther Fürthin myllyttäminen ei sinänsä ole maininnan arvoinen suoritus. Bundesliigan hännänhuippu pelaa väärässä sarjassa. Silti: Patrik Schickin neljä maalia pääsarjaottelussa on kova suoritus. 25-vuotias tshekkihyökkääjä on noussut todelliseksi tykiksi Leverkusenille. Ehkä seuralla todella oli varaa vuokrata Joel Pohjanpalo Turkkiin.

Puheenaihe

Oliko se rankkari? Dortmundin ja Bayern Münchenin ”Der Klassiker” huipentui VARin avulla kyseenalaisesti tuomittuun käsivirheeseen. Robert Lewandowski iski 3–2-voiton sinetöineen osuman pilkulta. Tuomiosta alkoi taas ikiaikainen keskustelu Bayernin suosimisesta ja osa Dortmundin pelaajista syytti erotuomari Felix Zwayeria maksetuksi. Minulla on ratkaisu BVB:lle: Pelatkaa paremmin, ei tarvitse valittaa.

Robert Lewandowski upotti Dortmundin.

Tyyli

Tulos tai ulos. RB Leipzigin valmentaja Jesse Marsch sai lähteä, kun energiajuomaseura oli valahtanut Bundesliigan keskikastiin. Tyylikäs jenkkikoutsi nousi Red Bullin futisorganisaatiossa alhaalta ylös: New Yorkista Red Bull Salzburgiin ja Itävallan mainetekojen kautta ykkösseuraan Saksaan. Nyt pitää aloittaa taas alhaalta uudelleen.

Moka

Jose Mourinho, pitääkö taas olla huolissaan? Inter kylvetti Romaa 3–0, ja Mourinhon miehet pelasivat kotinurmella. Keskiviikkona tuli turpaan Bolognalta. Marraskuun europeli norjalaista Bodö/Glimtiä vastaan päättyi noloon kotitasuriin. On Jose-sedän joukkueilla joskus paremminkin mennyt. Onko Mourinhon aika lopullisesti ohi?

Yllätys

Ei kai sen enää pitäisi olla yllätys, kun West Ham on niin hyvässä vireessä. Silti Hammersin nousu takaa-ajoasemasta voittoon verivihollistaan Chelseaa vastaan oli komea pommi. West Ham pelaa upeaa kautta ja taistelee jopa Mestarien liigan paikasta ensi kaudeksi. Melkoinen hetki Arthur Masuakun ensimmäiselle maalille.

Eelis Vähätalo

Tähti

Antonio Conte korvasi Nuno Espírito Santon Tottenhamin päävalmentajana marraskuun alussa, kun joukkue oli valahtanut Valioliigan kymmenenneksi. Conten alaisuudessa Tottenham ei ole hävinnyt yhtään ottelua, ja joukkue on noussut jo eurosijoille. Italialaisvalmentaja on repinyt heikosti kootusta joukkueesta parhaan irti. Seura voi nousta takaisin huipulle nappihankintojen ja erityisesti Conten avulla.

Antonio Conte on tuonut voittamisen kulttuuria Pohjois-Lontooseen.

Puheenaihe

Lionel Messin vaisu vire PSG:ssä on aiheuttanut ihmetystä pitkin syksyä. Hiljattain Ballon d’Orilla palkittu argentiinalainen on iskenyt seurassa vain neljä maalia 13 ottelussa. Messin entinen seurakaveri Luis Suarez paljasti TNT Sportsin haastattelussa viime viikolla, että maalitykki kärsii Ranskan kylmästä säästä ja lumesta, ja siksi ruuti on kuivaa. Ken uskoo.

Lionel Messin ruuti on ollut märkää.

Tyyli

Ralf Rangnick valmensi ensimmäistä kertaa Manchester Unitedia sunnuntaina, kun joukkue varmisti kolme pistettä 1–0-kotivoitolla Crystal Palacesta. Samalla joukkue nousi sarjataulukossa kuudenneksi. Seuraavaksi vastassa on sarjanousijat Norwich ja Brentford. Alkaako seuran uusi nousu tästä?

Moka

Dortmundin 18-vuotias supertähti Jude Bellingham vihjaili lauantain Bayern-ottelun erotuomarin Felix Zwayerin syyllistyneen ottelumanipulaatioon. Bellingham vetosi Zwayerin taustaan ottelutulosten järjestelystä vankeuteen tuomitun erotuomarin Robert Hoyzerin linjatuomarina. Dortmund puolusti Bellinghamia vetoamalla "pojan” nuoren ikään. Seura voisi järjestää pojalleen viestintäkurssin.

Yllätys

Zlatan Ibrahimovic, 40, paljasti uutuuskirjassaan tehneensä jatkosopimuksen AC Milanin kanssa viime keväänä vain koska pelkää jalkapallouransa päättymistä. Ruotsalainen ei uskaltanut kertoa sopimuksesta edes vaimolleen. Nyt italialaislähteet kertovat Ibrahimovicin jatkavan kesällä päättyvää sopimusta entisestään. Mikäs siinä: 6 osumaa 9 ottelussa tänä syksynä on kova saldo.

Tatu Myllykoski

Tähti

Real Madridin Vinicius Junior, 21, teki lauantaina Real Sociedadia vastaan jo kauden kymmenennen liigamaalinsa ja oli muutoinkin suvereenilla pelipäällä. Osumia on nyt enemmän kuin kolmella edelliskaudella yhteensä. Superlahjakkuudesta on vihdoin kuoriutunut supertähti.

Puheenaihe

Valioliigan putoamistaistelu alkaa näyttää kimurantilta. Viivan alapuolelle juuttuneet Burnley, Newcastle ja Norwich ovat kymmenessä pisteessä ja sijoilla 12–17 majailevat joukkueet vain neljän pisteen sisällä toisistaan. Tunnelma lienee tällä haavaa kirein Newcastlen uusien saudiomistajien keskuudessa. Putoaminen ei ole heille vaihtoehto.

Tyyli

”Ole Divock!” Jürgen Klopp sanoi Divock Origille vaihtaessaan tämän kentälle Wolvesia vastaan. Belgihyökkääjä teki työtä käskettyä ja sorkki Liverpoolille voittomaalin lisäajalla. Origi, 26, on todellinen erikoismies: yleensä penkillä, pelatessaan enemmän tai vähemmän pihalla, mutta loppuvihellyksen jälkeen usein juhlittu sankari.

Divock Origi (etualalla) on isojen maalien mies.

Moka

Ukrainalaislegenga Andri Shevtshenko otti Serie A -seura Genoan komentoonsa marraskuussa. Saldo: kaksi tappiota ja yksi tasapeli maalierolla 0–5. Joukkue on voittanut viimeksi syyskuussa. Shevtshenko selitti sunnuntain Juventus-tappiota loukkaantumisilla, eikä ihme: avauskokoonpanosta puuttui kourallinen avainpelaajia.

Yllätys

Viikon epäilyttävin yllätys koettiin jo tiistaina Pariisissa, kun Lionel Messi jätti väliin PSG:n harjoitukset. Hän pokkasi edellisiltana seitsemännen Ballon d’Orinsa ja juhli saavutustaan pitkälle yöhön. Poissaolon syyksi ilmoitettiin ylimääräisten maanantaivapaiden klassikko, ”mahatauti”. Argentiinalainen toipui pelikuntoon keskiviikoksi.

