Vakio: Newcastlen tilanne sarjajumbona käy tukalaksi

Manchester City ja Liverpool viikon runkovarmat. Championshipissä löytyy useita mahdollisuuksia ohipeleihin.

1 Watford-Manchester C (2)

Valioliiga: Watford joutui taipumaan Leicesterin vieraana 2–4-tappioon, vaikka pystyi haastamaan itseään laadukkaamman kotijoukkueen varsin tasaväkisesti. Samaa voi sanoa viikkokierroksen kotiottelusta Chelseaa vastaan, jossa Watford esiintyi selvästi odotettua paremmin 1–2-tappiosta huolimatta. Watfordin esitykset ovat olleet viime aikoina kelvollisia, mutta entisestään lisääntyvät poissaolot rasittavat. Sivussa lauantaina ovat ykköshyökkääjä Ismaila Sarr sekä runkopelaajiin kuuluvat Adam Masina ja Ben Foster.

Manchester City esiintyi talvisissa olosuhteissa laadukkaasti voitettuaan kotiottelun West Hamia vastaan 2–1. Viikolla vierasottelu Aston Villaa vastaan hoidettiin 2–1, ja niukka voitto oli myös tuolloin pelitapahtumiin nähden ansaittu. City on kamppaillut viime viikkoina poissaolojen kanssa. Lauantain ottelua ajattelen useampi pelaaja, kuten Ilkay Gundogan, Kevin De Bryune, John Stones ja Kyle Walker ovat kaikki epävarmoja osallistujia.

Tasoero on Cityn hyväksi kiistaton ja hieman alle 80 prosentin suosikkiasema vieraskentästä huolimatta perusteltu. Cityn kannatus on säilynyt vakiossa maltillisena ja oikein pelattu suursuosikki kuuluu kierroksen ehdottomin runkomerkkeihin.

2 Wolverhampton-Liverpool (2)

Valioliiga: Wolvesin peliesitys jäi rajusti odotuksista sen tasattua pisteet Norwichin vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Maalipaikkojen valossa Wolves olisi ansainnut hävitä. Viikolla Wolves tasasi pisteet kotikentällään Burnleyn kanssa 0–0 ja loppulukemia voi pitää loogisina niukasti maalipaikkoja sisältäneestä ottelusta.

Liverpool teki Southamptonista selvää jälkeä jo varhain ensimmäisellä jaksolla 4–0-voittoon päättyneessä kotiottelussaan. Sama jatkui viikolla Merseysiden derbyssä Evertonia vastaan, kun Liverpool haki täydet pisteet Goodison Parkilta 4–1-voitollaan.

Wolvesin peliesityksissä on riittänyt hajontaa, minkä kaksi viime ottelua ovat jälleen osoittaneet. Tasoero on hyvävireisen Liverpoolin eduksi merkittävä ja suosikkiasema kipuaa vieraskentälläkin 66 prosentin tuntumaan. Vakiossa Liverpool on kerännyt ymmärrettävästi hieman todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta suursuosikki säilyy riveissä varmana.

3 Southampton-Brighton (12)

Valioliiga: Southampton jäi viikonloppuna aseettomaksi vierasottelussa Liverpoolia vastaan, eikä 0–4-tappiota voinut pitää pelitapahtumiin nähden lainkaan vääränä. Viikolla pisteet tasattiin kotikentällä Leicesteriä vastaan 2–2. Pistejako oli maalipaikkoihin nähden reilu, mutta Sotonin peliesitys oli hieman odotettua laadukkaampi.

Brightonin loi viime lauantaina tukun laatupaikkoja kotiottelussa Leedsiä vastaan, mutta joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin. Selkeä voitto olisi kuitenkin ollut maalipaikkoihin nähden ansaittu. Viikolla Brighton tasasi pisteet West Hamin vieraana pelitapahtumiin nähden reilusti 1–1.

Ero perustasossa menee pykälän verran Brightonin eduksi, mutta kotietu pitää Southamptonin niukkana 39 prosentin suosikkina. Vakion peliprosentit ovat tarkasti kohdallaan ja pelivalinta etenee kummankin voittojen kautta.

4 Newcastle U-Burnley (2)

Valioliiga: Newcastle jäi viikonloppuna pahasti vastaantulijaksi 0–2-tappioon päättyneessä vierasottelussa Arsenalia vastaan. Viikkokierroksen tärkeässä kotiottelussa Norwichia vastaan tasattiin pisteet 1–1. Peliesitys oli vaatimaton, mutta Ciaran Clarkin kärsimä aikainen ulosajo vaikeutti tehtävää merkittävästi.

Burnleyn sunnuntain kotiottelu Tottenhamia vastaan siirtyi lumimyrskyn tieltä. Viikolla Wolvesin vieraana tasattiin pisteet maalittomana päättyneessä ottelussa. Burnleyn peliesitys oli ottelussa kelvollinen.

Newcastlen tilanne sarjan hännillä on vaikea ja täysi pistesaalis pisteissä edellä olevaa Burnleyta vastaan olisi säilymisen kannalta tärkeä. Esitykset eivät kuitenkaan ole vakuuttaneet. Päivää pidempi lepoaika viikkopelin jäljiltä on Newcastlen etu, mutta suosikkiasema jää silti vain 40 prosentin tuntumaan. Kotivoitto on vakiossa ylipelattu ja Burnleyn voitto on jäämässä merkeistä selvästi edullisimmaksi.

5 Blackburn-Preston (X2)

Championship: Blackburn haki viimeksi 1–0-voiton vierasottelussa Stokea vastaan. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Voitto oli jo kolmas viimeiseen viiteen otteluun. Sarjasijoitus viidentenä ei kuitenkaan vastaa Roversin melko keskinkertaista suoritustasoa.

Preston esiintyi vahvasti etenkin toisella jaksolla Fulhamia vastaan 1–1-päättyneessä kotiottelussaan, eikä voittokaan olisi ollut maalipaikkoihin nähden perusteeton. Preston tuli viime kaudella tutuksi ailahtelevista otteistaan, mutta kuluvalla kaudella peliesitysten taso on ollut stabiilimpi.

Joukkueet ovat pelivoimansa puolesta samaa kaliiberia, vaikka sarjataulukossa eroa on Blackburnin eduksi reilummin. Kotietu pitää Blackburnin 45 prosentin suosikkina. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on rajusti yli todennäköisyytensä päälle 65 prosentin kannatuksella. Ohipeli kotivoitosta tarjoaa runsaasti positiivista odotusarvoa riveihin.

6 Barnsley-Huddersfield (1)

Championship: Barnsleyn heikot otteet saivat jatkoa joukkueen tasattua pisteet Peterborough’n vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Maalipaikkojen valossa Barnsley olisi ansainnut hävitä. Uuden valmennustiimin alaisuudessa pelatussa kahdessa ottelussa on nähty hyökkäävämpi 4–3–3 kenttäryhmitys, mutta toistaiseksi otteet eivät ole kohentuneet.

Huddersfieldin peliesitys jäi heikoksi sen hävittyä kotona Borolle ansaitusti 1–2. Huddersfieldin otteet olivat alkukaudesta nousujohteisia, mutta kauden edetessä suoritustaso on jäänyt tasapaksun keskikastin tasolle.

Huddersfield on joukkueista laadukkaampi, mutta kotietu luonnollisesti tasoittaa puntteja. Barnsley on heikoista otteistaan huolimatta marginaalinen suosikki. Vakiossa Huddersfield on kerännyt 45 prosentin kannatuksen, joka on kymmenisen pinnaa liikaa. Kotivoitto on merkeistä odotusarvoltaan edullisin.

7 Middlesbrough-Swansea (1)

Championship: Runsaasti epäonnea kärsinyt Boro sai viimein voitottoman jaksonsa päätökseen, kun vierasottelu Huddersfieldia vastaan voitettiin 2–1. Myös peliesitys oikeutti selvään voittoon. Boron on syytä olettaa taistelevan paikasta kuuden parhaan joukkoon, mikäli peliesitysten tasossa ei tapahdu merkittävää laskua.

Swansea joutui taipumaan kotikentällään 2–3-tappioon Readingiä vastaan, vaikka loi vieraita runsaammin maalipaikkoja. Swansea on petrannut kauden edetessä, mutta sijoitus yhdeksäntenä on hieman yläkanttiin suoritustasoon nähden.

Tasoero on Boron hyväksi selkeä, vaikka Swansea onkin pisteen sarjataulukossa edellä. Kotivoitto toteutuu noin 50 prosentin todennäköisyydellä. Kotivoiton kannatus vakiossa yläkanttiin, mutta niin niukasti, ettei kotivoittoa ole syytä tiputtaa pois riveistä.

8 Millwall-Birmingham (12)

Championship: Millwallin tappioton jakso tuli päätökseen, kun Hullin vieraana tuli maalipaikkoihin nähden ansaittu 1–2-tappio. Tätä edelsi neljä tappiotonta ottelua. Myös isossa kuvassa Millwallin suorittaminen on ollut totutun tasaista.

Birmingham palasi voittokantaan, kun kotiottelu Blackpoolia vastaan voitettiin vahvan peliesityksen siivittämänä 1–0. Birmingham sai Blackpoolia vastaan takaisin loukkaantumisesta kärsineen ykköstoppari Kristian Pedersenin, mutta loukkaantumiset ja pelikiellot syövät edelleen hieman parasta iskukykyä.

Joukkueiden välistä tasoeroa ei ole juuri nimeksikään, mutta kotietu sekä vieraiden poissaolot puoltavat Millwallin menestystä. Millwall ansaitsee noin 44 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus tarpeen.

9 Blackpool FC-Luton (2)

Championship: Blackpool joutui taipumaan Birminghamin vieraana ansaittuun 0–1-tappioon. Blackpool on ollut yksi kuluvan kauden mielenkiintoisimmista joukkueista. Peliesityksiin on mahtunut runsaasti hajontaa. Pääasiassa sarjan häntäpään joukkueelle tyypillisten esitysten sekaan on mahtunut muutamia erinomaisia otteluita.

Lutonin vaikea jakso sai jatkoa, kun kotiottelu Cardiffia vastaan hävittiin 1–2. Selkeänä ennakkosuosikkina otteluun lähteneen Lutonin peliesitys jäi odotuksista. Edeltävässä vierasottelussa Forestia vastaan Luton olisi ansainnut 1–1-pistejaon sijasta voiton.

Blackpoolin edellisestä voitosta on kulunut reilu kuukausi, mutta silti sarjasijoitus on rajusti yläkanttiin. Voitot ovat vältelleet Lutonia viime aikoina, mutta merkittävästä tasonlaskusta ei kuitenkaan ole merkkejä. Luton palaa lauantaina voittokantaan noin 40 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa Blackpool on merkitty vastaavaksi suosikiksi ja vierasvoitto kuuluukin näin alipelattuna kierroksen runkomerkkeihin.

10 Nottingham-Peterborough (X2)

Championship: Forest tasasi pisteet kolmannessa ottelussa peräkkäin, kun WBA:n vieraana pisteet jaettiin kotijoukkueen hallinnasta huolimatta 0–0. Ottelu oli Forestille jo kuudes tappioton peräkkäin, mutta vain yksi näistä on päättynyt voittoon.

Peterborough joutui tyytymään pistejakoon maalittomassa kotiottelussa Burnleyä vastaan, vaikka olisi maalipaikkojen valossa ansainnut voittaa. Peterborough’n edellisestä voitosta on kulunut yli kuukausi, mutta otteluohjelma on ollut viime viikonlopun Barnsley-ottelua lukuun ottamatta varsin haastava. Peliesitykset itseä laadukkaampia joukkueita vastaan ovat olleet kelvollisia.

Ero perustasossa puhuu Forestin puolesta, mutta kotiedusta huolimatta Forestin suosikkiasema on maltillinen 53 prosenttia. Vakion peliprosentit revittelevät kotijoukkueen suuntaan rajusti, kun kannatus on karannut päälle 70 prosentin. Kotivoiton ohitus on tällä pelijakaumalla ainoa looginen valinta.

11 Cardiff C-Sheffield U (2)

Championship: Cardiff voitti Lutonin vieraissa 2–1 ja oli myös maalipaikkojen valossa niukasti kotijoukkuetta edellä. Cardiff on saanut pitkän tappioputkensa jälkeen kaivattuja voittoja, mutta isossa kuvassa suoritustaso on edelleen hieman keskimääräisen alle.

Sheffield voitti kotona Bristolin 2–0. Peliesitys oli linjassa loppulukemien ja ennakko-odotusten kanssa. Kaksi perättäistä voittoa selvästi heikompia vastustajia vastaan nostavat jälleen Sheffieldin itseluottamusta, mutta tulosta pitäisi alkaa tekemään myös hieman häntäpään joukkueita laadukkaampia vastustajia vastaan.

Kummallakin joukkueella on ollut selvästi odotettua vaikeampaa, mutta matkaan on mahtunut myös epäonnea. Sheffield on kotijoukkuetta kaksi luokkaa laadukkaampi ja vieraskentälläkin niukka 38 prosentin suosikki. Vakion peliprosentin ovat tarkasti kohdallaan ja kohteessa joudutaan tyytymään vierasvoittoon varmana.

12 Bristol C-Derby (X2)

Championship: Bristol hävisi sunnuntaina Sheffieldin vieraana 0–2 ja myös peliesitys oikeutti selvään tappioon. Bristolin puolustuspelaamisesta kertovat tunnusluvut ovat sarjan heikoimpia ja ilman merkittävää parannusta on vaikea nähdä joukkueen välttävän putoamiskamppailuun joutumisen.

Derby kärsi maanantai-iltana kotikentällä 1–2-tappion QPR:lle. Loppulukemia voi pitää tarkkana kuvauksena tasoerosta. Vaikka tappiota edelsikin kolme tappiotonta ottelua, ei Derbyn peliesitykset ole juuri vaatimattomia odotuksia ylittäneet.

Bristol on ollut onnekas ja myös sen kuuluisi pelivoimansa puolesta taistella putoamista vastaan. Tasoeroa joukkueiden välillä ei juurikaan ole, mutta kotiedun myötä Bristol on 45 prosentin suosikki. Vakiossa kotivoitto on pelattu päälle 50 prosentin, joten Derbyn yltäminen pisteille tarjoaa etua.

13 Reading FC-Hull (X2)

Championship: Reading haki viimeksi 3–2-vierasvoiton Swanseasta. Loppulukemat eivät kuitenkaan vastaa täysin kotijoukkueen hallinnassa edenneitä pelitapahtumia. Tulokset ovat olleet läpi syksyn heikkoja peliesityksiä parempia. Yksi syy Readingin heikkoon suoritustasoon ovat useamman viime kauden avainpelaajan pahat loukkaantumiset.

Hull jatkoi voitokkaana neljännessä ottelussa perättäin, kun Millwall kaatui kotona 2–1. Niukka voitto oli myös maalipaikkoihin nähden ansaittu. Voittoputki on tehnyt pesäeroa putoamisviivaan ja myös suoritustaso on sarjan alinta kastia korkeammalla.

Readingille talousrikkomuksista langetettu pistevähennys heikentää sen sarjasijoitusta, mutta peliesityksetkään eivät parempaan oikeuta. Hull on esiintynyt toistaiseksi odotuksiin nähden kotijoukkuetta laadukkaammin. Kotietu pitää Readingin kiinni niukassa 38 prosentin suosikkiasemassa. Vakiossa kotivoitto on keräämässä todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, joten Hullin hyvien otteiden jatko on selkeä pelivalinta.